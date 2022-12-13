Королевские конфузы года: Меган и флаг Украины, неловкие моменты Летиции и публичные ругательства Чарльза

Уходящий год был богатым на разные конфузные ситуации среди членов королевских семей. Мы решили вспомнить те, которые запомнились нам больше всего.

Королева Испании Летиция споткнулась на дорожке

Супруга короля Филиппа VI в 2022 году радовала публику своими многочисленными выходами. Мы с восхищением рассматривали ее образы, но также обратили внимание на несколько конфузных ситуаций, которые произошли с королевой-консортом.

В ноябре Летиция вместе с мужем Филиппом присутствовала на церемонии Jaume I в Lonja de los Mercaderes в Валенсии. В этот день она блистала в белом платье в мелкий горох от Emporio Armani с черным широким поясом на талии и была обута в черные слингбэки на каблуках Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

С королевой произошло сразу две неловких ситуации на мероприятии. Ее платье просвечивалось при свете вспышек (не впервые Летиция не учитывает этот момент, подбирая наряд для выхода), а еще она споткнулась, спускаясь по ступенькам. К счастью, она не упала на этот красный ковер, удержав равновесие. Но невозмутимое лицо ее мужа на этой фотографии удивило всех.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Еще один конфуз произошел с королевой на аудиенции с участниками ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. В тот день Летиция появилась на мероприятии в костюме от Рertegaz, состоящем из укороченных брюк и жакета с перьями на рукавах. Образ красивый, но общее впечатление подпортили брюки, которые, судя по фото, были укорочены неодинаково. Правая штанина была на несколько сантиметров длиннее левой, что, к сожалению, было очень заметно.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла чуть не потеряла шляпу

В этом году супруга короля Чарльза III обрела новый титул и стала королевой-консортом. Конечно, внимания к Камилле теперь приковано еще больше, оценивают и рассматривают буквально каждый шаг. За время пребывания на троне ее мужа сама Камилла уже успела несколько раз оказаться в забавных ситуациях и выйти из них с гордо поднятой головой.

На мероприятии в Аскоте ветер сыграл злую шутку с Камиллой. В этот день погода была очень ветреной - королеве постоянно приходилось придерживать шляпу, чтобы она не улетела. И ветру таки удалось сорвать головной убор королевы с ее головы. Камилла, правда, не растерялась и быстро подхватила его. Видео опубликовало издание Daily Mail. А мы показываем вам, как изящно Ее Величество выкрутилась.

Точно также Камилла вышла из ситуации, которая приключилась с ней спустя неделю после смерти королевы Елизаветы II. 75-летняя Камилла сопровождала своего мужа короля Чарльза на молебне в соборе Лландафф во время первого визита монарха в Кардифф. Когда они шли по проходу, королева-консорт споткнулась и чуть не упала. Но быстро среагировала на ситуацию и показала окружающим, что все в порядке. Король Чарльз, шедший спереди нее, даже обернулся, чтобы обратить внимание на супругу и помочь ей при необходимости.

Король Чарльз III на стрессе не мог справиться с ручкой

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

За это короткое правления короля Чарльза мы узнали, что Камилла также готова протянуть ему руку помощи, если этого требует ситуация. С королем произошел даже не конфуз, а скандал и это в первые две недели его правления. Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем, а во второй во время визита в Северную Ирландию из ручки начали течь чернила и король испачкался. Тогда публика впервые услышала, как Чарльз ругается. "Я не могу выносить эту чертову штуку ... каждый вонючий раз!" - произнес тогда король. Камилла, как могла сгладила ситуацию, а в следующий визит пары в Шотландию, когда монарх приехал уже со своей ручкой, подписывая гостевую книгу в Данфермлин в Файфе, сказал, передавая ее супруге: "Эти вещи такие темпераментные". Камилла мило улыбнулась и взяла протянутую ей ручку.

Принцессу Уэльскую подвели штаны и платье

Такая казалось бы мелочь, штаны чуть длиннее, чем необходимо, но не для принцессы Уэльской. Кэтрин приехала в них на стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне, сочетая черные брюки Roland Mouret, которые практически волочились по земле с винтажным синим жакетом от Chanel 1995 года. Скорее всего это был промах ее стилистов.

Принцесса и принц Уэльские / Фото: Getty Images

Много шума было и вокруг зеленого платья, в котором принцесса вместе с принцем Уильямом приехала на церемонию Earthshot Prize 2022, учрежденную принцем. На принцессе было ярко-зеленое платье от бренда Solace, которое она взяла на прокат за около 90 долларов. Наряд сам по себе неплох, но все испортил его цвет. Красивое платье по оттенку очень напоминало хромакей для съемок и, соответственно, моментально стало полотном для творчества пользователей Twitter. Про Кейт написали, что она повторила когда-то сделанную ошибку Мелании Трамп.

Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри и королева Максима выбрали неудачные брюки

Обе королевские особы также были замечены в слишком длинных брюках. Датская кронпринцесса надела их на скачки Hubertus Hunt в сочетании с стеганой курткой.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

А королева Нидерландов Максима не угадала с длиной штанин, подобрав для визита в школу в Харлеме костюм от любимого бренда Natan Couture. Но справедливости ради стоит сказать, что это едва ли не единственный конфуз королевы-консорта за весь год и ее многочисленные появления на публике.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Меган Маркл и украинский флаг

Герцогиня Сассекская теперь навсегда останется в истории Украины, как первая королевская особа, которая держала украинский флаг неправильно. Посещая Invictus Games и встретившись там с детьми, Меган села порисовать вместе с ними и написала слово "мир" на желто-голубом фоне, который, по-видимому, должен символизировать флаг Украины. Однако на фото хорошо видно, что желтая полоса расположена на рисунке над голубой, а не наоборот, как это следовало бы сделать. Эта досадная ошибка расстроила украинских поклонников герцогини, особенно учитывая, что Меган и Гарри поддерживают нашу страну в этой кровавой войне с Россией. А на церемонии открытия Invictus Games принц Гарри и Меган воздали должное храбрости сборной Украины, а герцогиня воскликнула: "Слава Украине!".

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD — UK in NL (@ukinnl) April 19, 2022

Модный конфуз принцессы Беатрис и Брижит Макрон

Две знаменитости попали в конфузную ситуацию на похоронах королевы Елизаветы II. Первая леди Франции Брижит Макрон накануне похорон с супругом посетила прием, устроенный королем Чарльзом III в Букингемском дворце для глав государств и официальных зарубежных гостей. На него Брижит приехала в черном платье от Louis Vuitton.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

А на следующий день – день похорон монарха – в точно таком же платье на церемонии прощания появилась принцесса Йоркская Беатрис, внучка королевы. К счастью, это произошло не в один день, а образы выглядели не очень похожими, так как к ним были подобраны разные аксессуары.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Сара Йоркская и колготки

Мама принцессы Беатрис – Сара Йоркская – тоже отметилась. В прошлом году она вышла на публику в вечернем платье с мокрым подолом, а в этом – пришла на светскую церемонию в музее Виктории и Альберта в Лондоне со стрелкой на ее черных колготах. В этот день вручали премии в области дизайна. Саре повезло, что в ее total black look этот маленький нюанс не сильно бросался в глаза.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали, какие знаковые события произошли в 2022 году в королевских семьях.

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