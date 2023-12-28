Королевские конфузы года: загар Меган Маркл, неуклюжесть Чарльза и оплошность принцессы Марии-Шанталь

В уходящем году члены королевских семей традиционно много появлялись на публике и, конечно же, не обошлось без конфузных ситуаций, о которым мы расскажем сегодня.

Меган Маркл и золотое платье

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская давала много поводов поговорить о себе в 2023-м. Но публике запомнилось несколько особых моментов, связанных с ее нарядами или действиями. На церемонии Women of Vision Awards, где ей вручили награду за ее глобальную пропаганду расширения прав и возможностей женщин и девочек, герцогиня появилась в золотом платье-миди без бретелек Johanna Ortiz с разрезом спереди и небольшим ромбовидным вырезом в зоне декольте. Не учла Меган, что загар и следы от купальника будут слишком заметны при свете софитов.

Меган и неуместная брошка

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Во второй раз герцогиня Сассекская оконфузилась на мероприятии посвященном Дню ветеранов в США. Видимо, по старой привычке Меган надела маковую брошь на жакет в этот день, но не учла, что красный мак является знаком уважения в День памяти, но это ничего не значит для Дня ветеранов в Соединенных Штатах. Сообщалось, что некоторые ветераны были в ярости от такого вопиющего неуважения.

Принцесса Мари-Шанталь и ее орден

Принцесса Мари-Шанталь с мужем принцем Павлосом / Фото: Getty Images

Греческая принцесса Мари-Шанталь оконфузилась на приеме датской королевской семьи, который был организован в честь 18-летия принца датского Кристиана. Во дворец Кристиансборг дама приехала в пудрово-розовом платье от Mary Katrantzou со складками на подоле и в серебряной тиаре греческой королевы Софии. Также принцесса надела орден Святых Ольги и Софии с темно-синим поясом, который повесила на левое плечо, вместо правого, нарушив таким образом давнюю традицию. Позже принцесса заметила, что надела орден неправильно, и передвинула пояс на правое плечо.

Король Чарльз III едва не упал во время визита в Кению

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх посетил Кению вместе с супругой королевой Камиллой осенью. Приехав на кладбище Комиссии Содружества по военным захоронениям в Найроби Чарльза вели от одной дорожки с искусственной травой к другой, как вдруг монарх чуть не упал, споткнувшись об рулон этой искусственной травы. На мгновения король даже потерял равновесие, а его жена Камилла в тут же спохватилась ему помочь. К счастью, обошлось без падения, король Чарльз оправился и надев солнцезащитные очки, продолжил свой маршрут.

Королева Камилла, ветер и шляпа

Королева Камилла и король Чарльз III во Франции / Фото: Getty Images

А вот во время визита во Францию в сентябре уже с королевой Камиллой случился небольшой конфуз. Когда 76-летняя Камилла спускалась по трапу самолета в розовом платье-пальто Fiona Clare и шляпе Philip Treacy, подул сильный ветер и едва ли не сдернул аксессуар с головы Ее Величества. К счастью, королева быстро сориентировалась и придержала шляпу рукой. И потом всю дорогу ей пришлось делать то же самое, так как ветренная погода никуда не делась.

Королева Камилла и король Чарльз III во Франции / Фото: Getty Images

Читайте также: