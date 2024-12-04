Королевские младенцы и беременные принцессы: каким выдался 2024 год для монарших семей

Настоящего бэби-бума в уходящем году не произошло, но в некоторых королевских семьях появились дети, а также стало известно о беременности еще нескольких принцесс.
Принцесса Раджва впервые стала мамой
3 августа 2024 года принцесса Иордании Раджва и ее муж кронпринц Хусейн (будущий король) впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали принцессой Иман (так же зовут младшую сестру принца Хусейна). Девочка получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы. Но, согласно конституции Иордании, королевский престол переходит к наследникам мужского пола, поэтому ребенок наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы не войдет в линию престолонаследия, так как это девочка. Ее отец Хусейн по-прежнему занимает первое место в очереди на престол, а за ним следует его младший брат принц Хашим.
Пара не стала скрывать от публики новость и сразу же поделилась видео и фотографиями. Вся семья кронпринца приехала в медицинский центр короля Хусейна, где Иман и появилась на свет.
Принцесса Люксембурга Александра родила первенца
В конце 2023 года принцесса Люксембургская Александра и ее муж Николя Багори объявили, что ждут первенца, который должен родиться весной 2024 года. В мае у них родилась дочь, которую назвали Викторией.
14 мая Великий герцогский двор объявил, что у единственной дочери великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы и ее мужа родился первенец.
"Великий герцог и Великая княгиня с большой радостью сообщают о рождении внучки Виктории, первого ребенка их дочери Александры и зятя Николя, родившейся во вторник, 14 мая, в Париже", - говорится в заявлении.
С тех самых пор новостей от люксембургской пары больше не поступало.
Принцесса Беатрис ждет второго ребенка
В октябре 2024 года принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци объявили, что ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает общую дочь Сиенну, которой 3,5 года, а также у Эдо есть сын Кристофер от предыдущих отношений, который живет с отцом и своей мачехой Беатрис.
Теперь же семейство готовится к пополнению. Новость о второй беременности принцессы сообщили даже в аккаунте короля Чарльза III.
"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что они ожидают второго ребенка в начале нового года. Брата или сестру для Вольфи и Сиенны".
Принцесса отлично себя чувствует и часто появляется нынче в светском обществе, а также продолжает работать.
Принцесса шведская София тоже снова беременна
Многодетная мама принцесса София, герцогиня Вермландская, готовится в первой половине нового 2025 года родить четвертого ребенка. Они с мужем – шведским принцем Карлом Филиппом уже воспитывают троих детей – Александра, Габриэля и Юлиана. Теперь их семья пополнится еще одним ребенком, но кто это будет – снова мальчик или, быть может, на этот раз все же девочка, узнаем уже скоро.
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