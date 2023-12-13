Королевские свадьбы года: пары, связавшие себя узами брака в 2023-м

Уходящий год был не очень щедр на королевские свадьбы. Но несколько церемоний все же состоялось. Вспоминаем, пары, которые в 2023 году сказали друг другу заветное "да".

Принцесса Иордании Иман и Джамиль Термиотис

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса / Фото: Getty Images

Старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II – принцесса Иман – вышла замуж 12 марта через восемь месяцев после помолвки. К алтарю невесту вел ее старший брат кронпринц Хусейн. Принцесса была в сшитом на заказ белом платье от Dior с длинными рукавами с кружевными манжетами и кружевной вставкой на декольте.

Принцесса Иман / Фото: instagram.com/dior

Свой образ она дополнила тиарой Chaumet, которая когда-то принадлежала ее бабушке по отцовской линии, принцессе Муне Аль Хусейн и длинной фатой, украшенной цветами. Свадьба прошла в семейном кругу и без лишней помпезности.

Кронринц Хусейн и Раджва Аль-Саиф

А вот старшему сыну королева Рания и король Абдалла II организовали пышную свадьбу с множеством гостей, в том числе и королевских. И все потому, что Хусейн – будущий король Иордании, наследник трона. Свадьба состоялась 1 июня в Аммане. Хусейн и Раджва связали себя узами брака после девятимесячной помолвки на исламской церемонии бракосочетания во дворце Захран.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Невеста была в белом платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab и обута в балетки. Ее голову украшала тиара и белоснежная фата. Жених был в военной форме. Несмотря на все помпезность на церемонии бракосочетания присутствовало всего 140 гостей, включая членов королевских семей со всего мира.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

После церемонии вечером состоялся торжественный свадебный банкет. На нем принцесса Раджва появилась в белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.

Людвиг, принц Баварии и Софи-Александра

40-летний принц Баварии Людвиг взял в жены 33-летнюю уроженку Сингапура Софи-Александру в мае этого года. Церемония венчания прошла в старинной церкви Святого Каетана в Мюнхене. Невеста была в элегантном кружевном платье от Reem Acra, сшитом на заказ и в фате от украинского бренда WONÁ Concept.

Людвиг, принц Баварии и Софи-Александра / Фото: Getty Images

Также голову невесты венчала сапфировая цветочная тиара, которая была одолжена семьей ее мужа. От свадебных подарков пара отказалась, взамен попросила жертвовать деньги для Украины. Во время церемонии венчания пары невеста от волнения потеряла сознание. В чувства ее привели с помощью глотка кока-колы.

Людвиг, принц Баварии и Софи-Александра / Фото: Getty Images

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори

Александра - единствнная дочь Великого герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре. В апреле к пары состоялась гражданская роспись в мэрии Люксембурга. В этот день невеста надела блузу с длинными рукавами и брюки-палаццо высокой посадки, блузу с длинными рукавами и кейп-накидка от бренда Valentino, а обута невеста была в туфли-лодочки.

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / Фото: Getty Images

29 апреля в Соборе Святого Трофима в Борм-ле-Мимоза во Франции состоялась церемония венчания пары.

Невеста шла к алтарю в платье с V-образным вырезом на декольте, короткими рукавами и интересным декором в зоне груди от Elie Saab. У нее на голове была бриллиантовая тиара-колье великой герцогини Жозефины Шарлотты, к которой крепилась длинная фата.

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / Фото: Getty Images

В ушах у Александры были лаконичные жемчужные серьги, на запястье – браслет из жемчуга, а макияж на лице был максимально натуральный.

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