Коронация британских монархов в фотографиях: от Елизаветы II до короля Эдуарда VII

На днях Букингемский дворец официально объявил о том, что король Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года. Примечательно, что этот день выпадает на день рождения его внука Арчи – сына герцога и герцогини Сассекских.

Из-за этой даты поклонники Меган и Гарри в ярости. Неизвестно теперь, смогут ли посетить супруги коронацию короля, ведь если да, им придется либо взять с собой в Великобританию детей, либо оставить сына Арчи в его день рождения с мамой Меган или няней.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Коронация короля носит название операция "Золотая сфера". Служба традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве, но в ее формат будут внесены существенные изменения. Подробнее о них мы уже рассказывали ранее.

Также известно, что короноваться в этот же день будет и жена Чарльза – королева Камилла, которая наденет корону с самым знаменитым алмазом в мире.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мы решили вспомнить, как 2 июня 1953 года прошла коронация королевы Елизаветы II на которой, к слову, присутствовал маленький Чарльз, которому тогда было всего пять лет.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Коронация королевы Елизавета II, на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Коронация королевы Елизаветы II: королева-мать Елизавета, принц Чарльз и принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

А в 1937 году 11-летняя принцесса Елизавета наблюдала за церемонией коронации своего отца, короля Георга VI, который взошел на престол после того, как 10 декабря 1936 года брат короля Эдуард VIII подписал манифест об отречении от трона.

Коронация короля Георга VI / Фото: Getty Images

Коронация короля Георга VI / Фото: Getty Images

Дедушка королевы Елизаветы II – король Георг V короновался 22 июня 1911 года в Вестминстерском аббатстве. И вместе с ним короновалась и королева Мария (известная, как Мария Текская). Мария, кстати, очень любила своих внучек – принцесс Елизавету и Маргарет, и когда Елизавета стала королевой в 1952 году, перед своей смертью Мария Текская просила, чтобы коронацию Елизаветы II в 1953 году не переносили в связи с ее кончиной. Умерла королева Мария 24 марта 1953 года, а коронована королева Елизавета II была 2 июня того же года.

Коронация короля Георга V и королевы Марии / Фото: Getty Images

А прадедушка Елизаветы – король Эдуард VII был коронован 9 августа 1902 года вместе со своей женой королевой Александрой.

Коронация короля Эдуарда VII и королевы Александры / Фото: Getty Images

Царствование Эдуарда началось в январе 1901 года после кончины матери – королевы Виктории. До восшествия на престол принц Уэльский был больше известен под своим первым именем Альберт (его называли Берти, так же, как потом называли и отца Елизаветы II), а мать (в память о покойном муже) желала, чтобы сын царствовал под именем Альберт-Эдуард I. Но из-за того, что королей Великобритании с именем Альберт не было (и, что важнее, это имя многие англичане считали немецким) и не было прецедентов использования двойных имен, тронным именем преемника Виктории стало второе имя - Эдуард.

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