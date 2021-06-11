Красивая пара: король Филипп и королева Летиция посетили открытие выставки в стильных образах

На этой неделе у монархов выдался насыщенный рабочий график.

10 июня король Испании Филипп VI и его жена королева Летиция посетили город Гранаду. Королевская чета присутствовала на открытии выставки Odaliscas. From Entries to Picasso в Музее изящных искусств дворца Альгамбра в Гранаде.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

После этого мероприятия король и королева вручили Национальную награду за инновации и дизайн 2020 года на церемонии, состоявшейся во Дворце конгрессов Гранады.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Для своего выхода королева выбрала зеленое платье от бренда Maje Paris с флористическим принтом. У наряда были V-образное декольте, асимметричный подол, и он был украшен широкой резинкой на талии. Дополнили этот образ клатч баклажанового цвета и бежевые туфли-лодочки.

Королева Летиция и король Филипп / Getty Images

Из украшений Летиция предпочла свое любимое кольцо, которое подарили ей дочери, и сережки-гвоздики с крупными аметистами. Король Филипп предпочел серые костюм, который сочетал с голубой рубашкой и галстуком в мелкий принт. Обут он был в черные лоферы с кисточками.

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Напомним, 9 июня король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на открытии выставки "Берлангиано, Луис Гарсиа Берланга (1921-2021)", которая прошла в штаб-квартире Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде. Мероприятие проводилось в рамках празднования 100-летия со дня рождения испанского кинорежиссера и сценариста Луиса Гарсиа Берланга.

Королева Летиция / Getty Images

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Тиары королевы Летиции (9 фото)

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