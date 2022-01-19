Красивые и обаятельные: участники шоу "Холостячка-2" посетили премьеру комедии "Любовь и блогеры"

Знаменитые мужчины оказались в центре внимания светского мероприятия.
Вчера, 18 января, в кинотеатре "Оскар" состоялась громкая премьера украинской комедии "Любовь и блогеры". На мероприятии яблоку негде было упасть: большое количество звезд, блогеров и инфлюенсеров.
Премьеру также посетили самые обговариваемые участники второго сезона шоу "Холостячка": Максим Тарапата, Роман Васильев, Андрей Задворный, Олег Плахотнюк и Роман Свечкоренко.
Парни с радостью согласились побеседовать с нами и сфотографироваться для нас.
Выглядели они очень обаятельно: красивые, стильные и с лучезарными улыбками. Ну какая девушка останется безразличной к таким красавцам?
Максим, Роман и Андрей выбрали для премьеры пиджаки, Олег – лонгслив, а Роман – худи и куртку-рубашку.
Кстати, Роман Свечкоренко сыграл в фильме "Любовь и блогеры". Это его первая роль в полнометражном фильме, с чем коллеги по проекту "Холостячка" его и поздравили.
Напомним, в романтической комедии "Любовь и блогеры" речь идет о городке Кагаплык в канун местных выборов, в которой приезжают звезды соцсетей, чтобы исправить "репутацию мэра". Блогеров ждут здесь интересные приключения.
Фильм выходит на большие экраны 20 января.
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