Легендарное шоу возвращается: на телеканале ТЕТ покажут «Караоке на Майдане»

Проект, который в свое время стал настоящим культурным явлением и объединял миллионы украинцев, получает новую жизнь — с новыми смыслами, ответственностью и четкой социальной миссией. Проект возвращается как символ общности, живых эмоций и ощущения «мы вместе». Во времена, когда украинцы особенно нуждаются в простых и честных точках радости и единения, совместное пение снова становится языком, на котором говорит вся страна.

Генеральный продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин признается: решение о возвращении шоу было взвешенным и родилось из живого опыта. Прошлым летом она увидела, как формат работает вживую — когда в одном месте собираются сотни людей, поют вместе, переживают искренние эмоции и параллельно приобщаются к сбору средств на помощь.

«Тогда стало очевидно, что это шоу — об объединении и поддержке. О тех же ценностях, с которыми работает ТЕТ. Именно поэтому „Караоке на Майдане“ возвращается на экраны — как проект, в котором развлечение сразу становится помощью. И мы благодарны партнерам, которые разделяют с нами эту ответственность», - объясняет Оксана Петришин.

По ее словам, в новом сезоне благотворительная составляющая заложена не как дополнительная опция, а как фундамент проекта. Развлечение здесь сразу трансформируется в помощь — с четкой целью поддержки ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию в центре «Титан».

«Мы сознательно закладываем социальную миссию в основу проекта. „Караоке на Майдане“ уникально тем, что сочетает живую народную эмоцию, пространство для креатива и реальную пользу для общества»,- отмечает генеральный продюсер ТЕТ.

Автор проекта и ведущий предыдущих сезонов Игорь Кондратюк убежден: возвращение шоу — это не вопрос ностальгии или желания отдельных людей.

«„Караоке на Майдане“ возвращается не потому, что этого хотим мы. Это формат, который всегда принадлежал людям и сегодня он возвращается именно потому, что людям снова нужно это ощущение общего голоса. Также мы видим, что проект может помочь делать большие добрые дела», - делится Игорь Кондратюк.

Это подтверждает и опыт благотворительных туров, с которыми команда проекта путешествовала по Украине и за ее пределами. Аншлаги, совместное пение и значительные донаты стали доказательством того, что людям нужен этот формат.

«Те, кто приходят петь или просто смотреть, — приходят за ощущением единения. Песня для украинцев — это символ несокрушимости. Мы поем и в моменты радости, и во время самых тяжелых испытаний»,- добавляет он.

Именно эта способность объединять разных людей делает шоу особенно актуальным во время войны. Формат работает как социальный «клей», стирая границы между поколениями, городами и опытами. Это не звездное вокальное шоу, а открытая народная площадка, где важны искренность и живая эмоция.

В новом сезоне проект осовременивается — с новым ведущим, обновленной подачей, интерактивными и цифровыми механиками, — но без потери своей сути.

«Я остаюсь в проекте как креативный продюсер, чтобы сохранить его дух и честность», - уверяет Игорь Кондратюк.

Важную роль в возвращении проекта играет генеральный партнер — бренд «Королівський смак», который был рядом с шоу на протяжении многих лет. Для бренда это партнерство — продолжение большой совместной истории с украинскими семьями.

«Предыдущее партнерство с „Караоке на Майдане“ - это не просто страница в истории бренда «Королівський смак», это часть жизни миллионов украинских семей. Мы хорошо помним, как когда-то вместе со всей страной собирались у экранов, и сегодня мы возвращаемся, потому что настоящая история не должна заканчиваться. Для нас это о преемственности поколений: когда-то эту программу смотрели родители, а сегодня ее будут смотреть их дети. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы эта цепочка искренности и единства не прерывалась. Наша миссия — продолжать эту добрую историю, ведь именно такие общие традиции делают нас семьей, а народ — нацией. Это возвращение к источникам, где живет наша сила», — комментирует руководитель направления маркетинга ТМ «Королівський смак» Дмитрий Аксененко.

В компании подчеркивают: для них партнерство — это не о рекламе, а о совместном деле и общей ответственности.

«Для нас статус главного партнера — это не о рекламе, это о месте за общим столом в большой украинской семье. Мы считаем это настоящей дружбой, которая закалялась годами. Мы не просто присутствуем в кадре — мы вместе с проектом переживаем каждый взлет, каждую искреннюю эмоцию и каждый вызов. В нашем понимании, партнерство — это когда бренд и проект становятся единым целым в желании поддержать своего зрителя. Это ответственность быть рядом не только в моменты радости, но и тогда, когда нужно подставить плечо. Мы испытываем себя не просто партнером, а частью той большой силы, которая дарит людям положительные эмоции. Ведь настоящее общее дело — это когда каждый твой шаг делается ради того, чтобы родные лица вокруг радовались, а наша общая история продолжала жить», — добавляет руководитель направления маркетинга ТМ «Королівський смак» Дмитрий Аксененко.

Особое значение на этот раз приобретает благотворительная миссия. В ТМ «Королівський смак» отмечают: в нынешних условиях бренды не могут оставаться в стороне.

«Сегодня время диктует нам условия, когда никому нельзя стоять в стороне. Для нас благотворительность не является чем-то новым - это часть того самого фундамента, который мы закладывали вместе с «Караоке на Майдане» еще с 2014 года. Когда бренд называет себя народным и семейным, он берет на себя ответственность быть со своей семьей и в радости, и в беде. Мы убеждены: в современном мире любое общее дело имеет смысл только тогда, когда оно приносит реальную помощь. Сегодня мы работаем ради того, чтобы поддерживать настоящий вкус жизни в каждом украинском доме. Чтобы, несмотря на тревоги и вызовы, наши люди чувствовали — мы рядом, мы не сломались и мы продолжаем заботиться друг о друге. Для нас благотворительность — это не просто цифры, это каждая спасенная судьба, каждая улыбка и уверенность в том, что наше завтра обязательно наступит. Благотворительная миссия — это тот свет, который мы должны поддерживать вместе, ведь именно в помощи тем кому это нужно проявляется настоящий украинский дух и та же несгибаемость», — отмечает Дмитрий.

Важной составляющей нового сезона станет и прямая интеграция ветеранов в выпуски шоу. Основатель реабилитационного центра «Титановые» Вячеслав Запорожец отмечает: для раненых военных чрезвычайно важно чувствовать, что жизнь после травмы продолжается.

«Уникальность „Титановых“ — в теплой, дружеской атмосфере. Когда военные попадают к нам, они видят, что будущее существует»,- объясняет он.

По его словам, участие в таком масштабном и одновременно легком для восприятия проекте имеет и финансовую, и глубокую эмоциональную ценность.

«Совместное пение — это тоже часть реабилитации, это возможность почувствовать радость, побыть среди людей, снова почувствовать себя живым»,- добавляет Вячеслав Запорожец.

Обновленное «Караоке на Майдане» — это больше, чем телевизионный проект. Это возвращение символа общности, доверия и живой эмоции. Формат, который говорит со всей страной, снова становится пространством, где общая песня превращается в реальную поддержку и способ быть вместе. Это проект с узнаваемой историей, миллионной аудиторией и современными инструментами взаимодействия со зрителем. И одновременно — пример партнерства, где развлечение становится инструментом реальных изменений, а общая песня — способом поддержать страну и ее защитников.