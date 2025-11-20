Лучшие детские книги на подарок ко Дню святого Николая

Реклама

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку светлых и искренних историй, которые станут хорошим подарком для малышей и взрослых.

«365 сказок на ночь» (Издательство Vivat)

«365 сказок на ночь»

Подарок, который станет семейной традицией ежедневного чтения перед сном.

Сборник содержит 365 современных авторских сказок, легких и понятных. Светлые и милые иллюстрации, добрые и искренние истории, поучительное содержание. Каждая сказка раскрывает новых героев, вызывает эмпатию и изображает окружающий мир яркими красками. Волшебные феи, завистливые гномики, фантастические эльфы проведут в удивительные края, на красивые луга и в ночные путешествия со светлячками. А сообразительные слушатели и читатели найдут секрет самого вкусного в мире шоколадного крема.

Реклама

«365 сказок на ночь» хочется познавать, рассматривать и чувствовать даже взрослым, потому что таких сказок они еще тоже не слышали. Эта антология — настоящая копилка впечатлений, которых хватит на целый год.

Сара Б. Эльфгрен «Рождественская звезда» («Издательство РМ»)

Фантастическая рождественская история, полная магии, опасности и отваги.

У Андерса, Стены и Маленькой Марты появляется братик Улоф. Мальчик очень слаб, а лютые зимние морозы угрожают ему гибелью. Звезда, упавшая с неба, спасла новорожденного, но сама оказалась в смертельной опасности. На нее охотится злой колдун. Трое детей, проникнутые безграничной благодарностью и любовью, отправляются на спасение. Но успеют ли они до Рождества?

Кроме причудливых зеркальных существ, колдуньи-лисы и великана, который любит загадки, эта история раскрывает искреннее измерение детской души. Смелость толкает трех отчаянных бороться с мировым злом, потому что их сердца наполнены светом и верой в добро.

Реклама

Юлия Баткилина «В плавнях немного тумана» (Издательство «Readberry»)

«В плавнях немного тумана»

Эта история уходит к нашим древним корням и верованиям.

На земле еще живут боги, духи оберегают или наказывают людей, заклятия работают как нечто обыденное. На берегах Почай-реки раскинулся поселок. Владычица заметила между своими сыновьями раздор. Чтобы спасти старшего от козней, богиня выбирает человека — юношу Зиму, который теперь не имеет выбора, кроме как оберегать сына самой могущественной. Но за Зиму тоже есть кому вступиться, поэтому Любомир, Рута, Деян и Лада помчались выручать друга.

«В плавнях немного тумана» наполняет приключенческим напряжением, раскрывает историю взросления, показывает пути решения проблем и поиска себя. А еще погружает в очень колоритный мифический мир, пронизанный культурными кодами.

Юлия Чернинько «Комиссар Яблочко и святой Николай» («Издательство Старого Льва»)

«Комиссар Яблочко и Святой Николай»

Накануне зимних праздников, в ожидании магии и чуда, всех волнует очень навязчивый вопрос: «Действительно ли существует святой Николай?»

Реклама

Однако у мальчика очень настойчивый характер, и он твердо решил найти господина. Более того, малыш стремится застать его врасплох, подсмотреть за работой праведника, рассмотреть его кабинет и подарки, которые Николай приготовил для всех вежливых детей. Что ж, все возможно. Особенно накануне удивительной ночи Рождества. Хотя Ярко и не полагается только на чудо. Мальчик имеет настоящий козырь — детектива Яблочко.

Остроумная, куменда и милая история дарит настоящее ощущение сказки, исполнения желаний и веры в чудеса. Праздничная атмосфера за чтением «Комиссар Яблочко и святой Николай» гарантирована.

Зоряна Биндас «МурКотливые истории» (Издательство Vivat)

Дети умеют замечать больше, чем взрослые. Поэтому реалии войны и вызовы сегодняшнего дня невозможно обойти. Однако об этом можно и стоит говорить сквозь призму победы света над тьмой.

Герои книги — пушистые любимцы, котики-украинцы, которые живут в наше время и сталкиваются с реалистичными и странными испытаниями. Они проявляют мужество и отвагу, защищают страну и спасают Рождество, ищут злодеев и учат сохранять спокойствие. Пушистики точно знают, кто враг и как позаботиться о собственной безопасности. Веселые рассказы дарят уют и ощущение равновесия в непростых обстоятельствах обыденности.

Реклама

«МурКотливі історії» насыщены юмором, приключениями хвостиков и деликатным подходом к освещению событий для детской психики. Со смелыми котиками будет весело провести время, когда продолжается обычная жизнь, и не страшно, когда раздается сирена.