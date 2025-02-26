Людмила Барбир, Jerry Heil и Оля Цибульская посетили открытие фестиваля Cinema for Victory

Фестиваль проводится при поддержке президента Украины, инициированный Госкино Украины и основан ОО "УКРИКИНОФЕСТ", Международным кинофестивалем "Молодость", Одесской киностудией. Cinema for Victory призван зафиксировать память, разрушить пропаганду и донести до мира правду.

Геннадий Попенко и Людмила Барбир

Кинофестиваль уже во второй раз возвращается, чтобы продемонстрировать мощную роль кинематографа в условиях войны за свободу. Это уникальное событие, которое не только отмечает достижения украинского кинематографа, но и становится мощным культурным голосом в борьбе за свободу и независимость Украины.

Ведущими церемонии были Людмила Барбир и Геннадий Попенко. Мероприятие началось музыкальным перформансом певицы Jerry Heil с песней "#МРІЯ" в сопровождении Национального президентского оркестра.

Людмила Барбир и Геннадий Попенко

Jerry Heil

Среди почетных гостей был особый человек – общественный деятель, правозащитник, глава Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

Геннадий Попенко и Роман Шварцман

Он пережил Холокост и Бершадское гетто, а недавно его выступление в немецком Бундестаге всколыхнуло международное сообщество. Стоя ему аплодировали канцлер Германии Олаф Шольц, двое бывших президентов Германии и другие чиновники. Его слова разлетелись мировыми СМИ:

"Гитлер хотел меня убить, потому что я еврей. Путин хочет меня убить, потому что я украинец".

Роман Шварцман

Он призвал весь мир сосредоточиться на помощи Украине, отмечая, что это очень важно.

На церемонии показали видеоролик об украинских кинематографистах, отложивших камеры, чтобы взять в руки оружие и стать на защиту Украины. Они не просто снимали историю, а творили ее, борясь за свободу ценой собственной жизни.

Финальные кадры – лица тех, кто, к сожалению, уже никогда не вернется к своим фильмам.

В зале воцарилась тишина. Минута молчания. Память, что болит.

Сопредседатель жюри Бернар-Анри Леви отметил важность кинематографа как мощного оружия против несправедливости и высоко оценил украинских деятелей, которые оставили камеры в защиту своей Родины.

Бернар-Анри Леви

"Я был глубоко тронут, когда просматривал только что показанный клип, рассказывающий об отважных и мужественных документалистах, которые не только снимают кино, но и воюют на передовой. Некоторых из них я знаю лично, о других слышал, и для меня это действительно… чрезвычайно эмоционально – видеть их на экране", – сказал Бернар-Анри Леви.

На открытии присутствовали представители Офиса президента, Кабинета Министров, достопочтенные послы, воины ВСУ, волонтеры, представители Госкино, режиссеры, продюсеры, актеры. А также члены жюри: Бернар-Анри Леви, Филипп Азуле, Бо Тенберг, Андрей Дончик. Актер Владимир Горянский, режиссер Олесь Санин, певица Ольга Цибульская, волонтер Олимпия Вайтмусташ.

Ибо Тенберг

Филипп Азуле и Андрей Осипов

Владимир Горянский

Олесь Санин

Ольга Цыбульская

Олимпия Уайтмусташ

Фестиваль киноискусства военного времени будет проходить с 25 февраля по 2 марта в "Украинском доме"

На мероприятии выступил пианист-виртуоз Евгений Хмара. Его музыка стала эмоциональной кульминацией вечера и наполнила зал вдохновением и предвкушением больших киномгновений.

Евгений Хмара

Торжественная церемония открытия завершилась показом фильма открытия Glory to the Heroes режиссера Бернар-Анри Леви. Эта лента, полная патриотизма и силы духа, стала символом несокрушимости украинцев в самые тяжелые времена. Ее показ стал мощным эмоциональным аккордом вечера, оставившим в сердцах зрителей глубокое впечатление и напоминание о важности борьбы за родную землю.

Международное жюри возглавляет французский режиссер-документалист Бернар-Анри Леви. В состав основного международного жюри вошли Филипп Азуле, Сахра Карими, Ариэль Домбаль.

Главой национального жюри стал украинский кинорежиссер Андрей Дончик. В состав национального жюри также вошли: Ирина Мельник, Аким Галимов и Андрей Фединчик.

Андрей Дончик

Напомним, в этом году в состав организационного комитета фестиваля вошли: Председатель ОО "УКРИКИНОФЕСТ" Андрей Ногин (председатель), заместитель председателя Офиса президента Украины Елена Ковальская, руководитель Одесской киностудии Андрей Осипов, основатель и глава Международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, и.о. председателя Госкино Украины Юлия Шевчук.

Елена Ковальская

Андрей Ногин, Андрей Осипов, Денис Тарасов

Андрей Ногин и Бо Тенберг

В Cinema for Victory вошло шестнадцать лент конкурсной программы, прошедших технический отбор.

Людмила Барбир и Геннадий Попенко

Jerry Heil

Евгений Хмара

Алексей Комаровский

Василий Киевский и Виктория Кратинова

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