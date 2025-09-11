"Малевич": квадрат свободы, оживающий на большом экране

Реклама

Казимир Малевич - фигура-миф, которую десятилетиями называли "русским авангардистом". Но его жизнь и творчество имеют другую основу. Сегодня его историческое значение возвращается не только через книги и исследования, но и через кино.

Фильм Дарьи Онищенко "Малевич", который вышел в широкий украинский прокат сегодня, 11 сентября, - это не просто байопик. Это культурный манифест, который объединяет искусство, идентичность и современный опыт Украины в войне.

Лента напоминает: Малевич был не только автором "Черного квадрата", но и человеком, глубоко погруженным в украинское пространство. В 1928-1930 годах он работал в Киеве: преподавал в Художественном институте, печатался в журналах "Новая Генерация" и "Альманах-Авангард". Именно здесь кристаллизовалась его поздняя теория. Для западной аудитории это становится открытием: иностранные медиа пишут, что фильм "корректирует историческую несправедливость" и впервые показывает художника в украинском свете.

Виталий Ажнов

Дарья Онищенко строит фильм как серию "квадратов" - каждый из которых рассказывает об отдельном этапе жизни Малевича. Такая форма перекликается с супрематизмом, но одновременно создает ритм, который ощущается как современный киноязык. Важным становится сочетание истории и настоящего: героиня Соломия видит "Черный квадрат" в своей комнате, а сцены войны накладываются на супрематические образы. Это диалог между прошлым и настоящим, между борьбой художника за свободу и борьбой Украины сегодня.

Фильм снимали во время полномасштабного вторжения: оператор работал на передовой, часть сцен снимали в деоккупированном Мощуне. Война здесь - не фон, а органическое присутствие. Как Малевич в свое время противостоял советской цензуре, так современная Украина противостоит имперской агрессии.

Тайна фильма - в силе актеров. Виталий Ажнов воплощает Малевича: строгого, страстного, одновременно уязвимого. Его игра придает художнику человечность, которую часто теряют в мифологии. Ирма Витовская, Марина Кошкина, Алексей Горбунов, Александр Рудинский, Александр Новиков создают палитру голосов, окружающих художника: от интеллектуальной конкуренции с Татлиным до личных драматических историй. Кристина Федорак в роли Софии добавляет женской перспективы и эмпатии.

Виталий Ажнов в роли Казимира Малевича

Актеры из труппы Национального драмтеатра им. Франко привносят в кино театральную дисциплину и глубину. Их игра делает фильм не только интеллектуальным, но и эмоциональным - зритель верит каждому жесту. На кинофестивале "Молодость" премьера собрала аншлаг. В Риге показ фильма совместили с выставками и лекциями искусствоведов, а в Мюнхене ленту представили на конференции по безопасности как пример культурной дипломатии. Иностранная пресса подчеркивает: фильм не только художественный, но и политический жест, возвращающий авторство Украине.

Актеры фильма "Малевич"

"Мы снимали этот фильм во время, когда война меняла буквально все - от планов продакшена до внутреннего состояния команды. И в этом есть определенный парадокс: чем сложнее были условия, тем сильнее мы чувствовали, что история Малевича сегодня звучит еще актуальнее. Он тоже жил во времена, когда за искусство можно было потерять свободу. Поэтому для меня этот фильм - не просто о художнике, а о силе оставаться верным себе даже в самые темные времена", - сказала продюсер фильма Мари Каэль.

"Малевич" - это кино, которое говорит одновременно двумя голосами: голосом художника и голосом страны. Оно напоминает, что за каждой формой стоит человек, и за каждым художником - Родина, которая его сформировала. История художника становится историей Украины, а искусство - доказательством того, что даже в самые темные времена можно творить форму света.