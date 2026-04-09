Между прошлым и будущим: три книги о взаимозависимости человека и климата

Три книги о взаимозависимости человека и климата

Книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас три книги, отдельные истории из которых могут смутить и напугать, а могут натолкнуть на размышления и поиск ответов на сложные вопросы.

Джаред Даймонд «Коллапс. Почему одни общества приходят в упадок, а другие успешно развиваются», издательство «КМ-БУКС»

Самая большая статуя на острове Пасхи весит 270 тонн и до сих пор лежит незавершенной в каменоломне Рано-Рараку. Вероятно, когда-то ее планировали доделать и переместить на побережье. Но как?

в 1994 году археолог Клаудио Кристино установил вертикально 15 поваленных статуй с помощью 55-тонного подъемного крана. Даже для современной техники задача была нелегкой, «потому что самая большая статуя постамента Агу Тонгарики весит 88 тонн».

По одной из теорий, статуи из каменоломни на побережье доставляли на деревянных полозьях, или санях, которые тянули с помощью канатов по деревянным рельсам, проложенным на земле.

Для этого рапануйцы вырубали большие пальмы значительно быстрее, чем те росли. И это стало проблемой. Потому что деревья также использовали для постройки каноэ и домов, приготовления пищи, получения пепла в качестве удобрения. Из коры и листьев делали ткань, паруса, канаты, корзины.

Местные жители обожали есть полинезийских крыс, а крысы — пальмовые орехи, то есть семена. Их завезли первые поселенцы, как «живую консерву», и грызуны буквально попали в рай. На острове не было хищников, например, кошек или змей, которые бы замедляли скорость их размножения. За несколько десятков лет по острову «разгуливали» миллионы сытых крыс.

Вырубка пальм рапануйцами и поедание орехов крысами спровоцировало экологическую катастрофу, которая разворачивалась постепенно, но неотвратимо. Леса исчезли, почвы истощались, уменьшалось количество пищи, а вместе с ней — и возможности для развития общества.

Однако надо учитывать и завезенные мореплавателями или торговцами болезни, вывоз местных жителей на работы в Перу, климатические изменения, колониальное влияние. Смогли бы рапануйцы сопротивляться чужакам, если бы не вели бесконечные войны между кланами, сосредотачиваясь на высоте и количестве статуй? Вопрос риторический.

В книге автор рассматривает причины успеха или упадка различных цивилизаций.

Питер Зейхан «Конец света — только начало. Картографирование краха глобализации», издательство «Лаборатория»

Пальмовое масло — вездесуще. Его используют в изготовлении мыла, шампуней, зубной пасты, лапши быстрого приготовления, мороженого и даже нутеллы. Если оно исчезнет, все сойдет на нет.

Пальма постоянно требует огромного количества воды, тепла и плодородной почвы, поэтому растет в тропических широтах. Больше всего пальмового масла выращивают в Юго-Восточной Азии.

Чтобы сделать почву плодородной, тамошние жители используют подсечно-огневой способ земледелия: вырубают лес, остатки древесины сжигают, а пепел используют как удобрение.

Питер Зейхан пишет: «Такую штуку можно провернуть лишь раз. После этого либо надо землю удобрять, либо вообще отказываться от ее использования, поэтому Юго-Восточная Азия, скорее всего, столкнется с дефицитом удобрений, главным образом поташевых и фосфатных».

Когда фермеры в Индонезии сжигают гектары джунглей, в атмосферу выбрасывается огромное количество СО₂, то есть углекислого газа. Меньше леса — более жарко.

Под лесами Юго-Восточной Азии часто лежат торфяники — гигантские хранилища углерода. Когда лес вырубают, торф высыхает и начинает окисляться (или гореть). Выбросы СО₂ от жженого торфа в разы выше, чем от сжигания деревьев.

Для повторного использования земель нужны поташевые, фосфатные и азотные удобрения, производство которых энергоемкое и часто базируется на ископаемом топливе. При использовании азотных удобрений в почве выделяется закись азота (N₂O) — парниковый газ, в сотни раз мощнее CO₂.

Если заменить пальмовое масло, например, на подсолнечное, во-первых, придется вырубить в 5-7 раз больше лесов или использовать больше земли для выращивания пальм. Пальмы дают наибольшую урожайность с гектара, зато подсолнечник не такой «продуктивный», но при этом сильно истощает почву.

Во-вторых, пальмовое масло дешевое. Переход на подсолнечное или любое другое приведет к существенному росту себестоимости продуктов и соответственно — конечной цены на них. В-третьих, изменится вкус, текстура и срок годности условной нутеллы.

Книга Питера Зейхана — это «путеводитель по миру, возникающему на месте того, к которому мы привыкли. Миру, возникающему на руинах обычного. Этот мир будет более локальным, фрагментированным и жестким». Можем ли мы его изменить? Вернее: хотим ли?

Макс Кидрук «Новые Темные Века. Коллапс», издательство «Бородатый Тамарин»

19 августа 2142-го Портленд накрыла Мелинда — самая большая тепловая волна за всю историю метеорологических наблюдений. За считанные часы температура воздуха в городе подскочила от +32 °C до более +60 °C.

«Ночью температура немного снизилась, но на рассвете быстро погнала вверх и в полдень 20 августа достигла бешеных +68 °C. Отчаянно стремясь охладиться, растения пытались впитать как можно больше воды, а взамен втягивали из засохшей на камень почвы пузырьки горячего воздуха, который двигался вверх по сосудам и разрывал их. Насекомые и птицы мертвыми падали с неба. В домах выходили из строя кондиционеры — воздух был слишком горячим, чтобы они могли сбрасывать удаленное из помещений тепло».

По всему северо-западу США вспыхнули пожары. Тысячи людей умирали в собственных домах или автомобилях, пытаясь убежать от Мелинды.

Поддержание температуры тела на уровне около 36,7 градусов в очень жаркий день требует немалых усилий. Мозг заставляет кровеносную систему притягивать больше крови к коже, где можно рассеивать тепло. Также человек потеет, потому что испаряясь, пот забирает тепло. Но количество тепла, которое тело может рассеять через пот, ограничено.

Если возможности охладиться нет, кровеносные сосуды переносят перегретую кровь к поверхности кожи, и внутренняя температура тела стремительно растет Сердце пытается вытолкнуть как можно больше крови, чтобы ее охладить, но не успевает этого сделать. Внутренние органы страдают от недостатка кислорода, поскольку кровь оттекает изнутри к поверхности тела. Когда температура достигает 38-40 градусов, человек теряет сознание. При температуре 42 градуса и более клетки буквально распадаются. В кишечнике возникают разрывы, пропуская в кровь токсины из пищеварительного тракта. В почках ру

Катастрофа произошла, потому что по книге океан в течение последних двух сотен лет ежесекундно поглощал количество тепла, эквивалентное взрыву трех ядерных бомб. Таким образом он тормозил изменения климата, но в какой-то момент перестал принимать избыточное тепло.

Климат инертный, в атмосфере много углекислого газа, океан перегрет. Кроудер справедливо констатирует: «Даже если в течение следующих десятилетий будем поступать правильно, атмосфера все равно не будет охлаждаться, потому что в нее будет просачиваться тепло из океана. Предохранитель, который веками сдерживал глобальное потепление, теперь будет работать в другую сторону, тормозя любые попытки охладить планету».

Тепловые волны уже накрывали Феникс, Дели, Басру и Мехико. С весны 2023 года температура поверхности Мирового океана более года оставалась на рекордно высоком уровне, периодически превышая все предыдущие значения.

В «Коллапсе» глобальное потепление — одна из ключевых тем, которая заставляет нас размышлять о будущем. Если жители острова Пасхи не знали, к чему может привести вырубка лесов и неправильное распределение ресурсов, то на что мы готовы пойти, зная: климат формирует нас, а мы — его?