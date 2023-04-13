Монархи - тоже люди: забавные конфузы короля Чарльза III

Чарльз стал королем в день смерти своей матери королевы Елизаветы II – 8 сентября 2022 года. А его коронация состоится 6 мая 2023 года, спустя восемь месяцев после официального восшествия на престол. С первого дня своего правления король Чарльз III приступил к исполнению своих королевских обязанностей. Несмотря на то, что к этой работе он готовился всю свою жизнь, эти первые полгода его царствования не обошлись без конфузов. О них подробнее и поговорим.

Фиаско с ручками

Уже с первой недели своего правления у короля было много встреч и мероприятий. Первый раз Чарльз вступил в противоборство с чернильницей прямо на церемонии оглашения его королем и потерпел сокрушительное фиаско. Чернильница и футляр с ручками все время оказывались под рукой у короля, мешая ему поставить судьбоносную подпись. На видео хорошо видно, как король, жестикулируя, злится из-за того, что никто не спешит ему на помощь убирать злосчастный футляр. И только лишь когда секретарь убрал его, монарх смог поставить свою подпись.

Но на этом испытания с ручками не закончились. Уже спустя несколько дней Чарльз находится с визитом в Северной Ирландии в своем первом королевском туре в качестве монарха.

Он был с супругой Камиллой. Когда королю снова понадобилось что-то подписать, он сначала перепутал число: Чарльз написал 12 сентября, хотя церемония происходила 13-го. Когда ему сказали, что сегодня 13-е, он сказал: "О Боже, я записал не ту дату". А в момент, когда король пытался исправить ошибку, из его ручки потекло чернило. Король пришел в ярость и произнес: "О Боже, я ненавижу это", - передав испорченную ручку Камилле, которая, надо сказать, достойно держалась.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Подданные отреагировали на эти забавные ситуации короля Чарльза с ручками, и во время его визита в Кардифф один из поклонников преподнес монарху ручку со словами: "На всякий случай". Король взял подарок и рассмеялся, а окружающая толпа начала аплодировать и смеяться над подарком. Стоит отметить, что, согласно королевским правилам, члены монаршей семьи не имеют права принимать подарки от людей вот так на публичном мероприятии, так как это может быть опасным. Но король демонстрирует, что он с народом.

Чарльза забросали яйцами

Уже несколько раз с момента вступления короля на престол он столкнулся с тем, что его не только поддерживают, но и критикуют. Иногда эта критика выглядит нездоровой. Во время визита Чарльза III и королевы Камиллы в Йоркшир, когда королевская чета приветствовала людей, в монарха неожиданно начали лететь сырые яйца. Каким-то чудом ни одно из них не попало в короля. Более того, он даже глазом не моргнул и вида не подал, что что-то происходит.

Мужчину, который совершил это "нападение", быстро арестовала полиция, а он еще долго продолжал скандировать: "Эта страна построена на крови рабов".

Нарушитель, который забросал короля Чарльза яйцами / Фото: Getty Images

А буквально через месяц ситуация повторилась - произошло это во время визита короля в Лутон. Инцидент произошел на площади Святого Георгия, когда король Чарльз общался с публикой. Телохранители короля, увидев, что в монарха летят яйца, снова быстро вмешались, чтобы отвести Чарльза от места беспорядков, а Его Величество, кажется, даже не заметил, что в него снова бросили яйцо. Полиция среагировала снова мгновенно и заявила, что 20-летний подозреваемый был задержан и допрошен.

Рваные носки короля

О том, как монарх разулся в мечети и весь мир увидел его дырявые носки, не говорил только ленивый. Комичная ситуация произошла с Чарльзом в феврале 2023 года, когда он вместе с супругой Камиллой посещал историческую мечеть на Брик-лейн.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Зайдя в мечеть, Чарльз III по традиции снял обувь, и оказалось, что носок на его правой ноге был немного порван, а точнее, разошелся по шву. Король славится своей бережливостью и носит пальто и костюмы, которым уже много-много лет, но вряд ли бы он стал экономить даже на новых носках. Неизвестно, сказал ли кто-то Чарльзу о дырке на носке, но даже если и так, скорее всего, король отнесся бы к ситуации с присущим ему чувством юмора.

Корона Burger King

Не конфуз, но весьма забавная ситуация произошла с королем во время его визита в Германию. Когда король приветствовал людей возле Бранденбургских ворот, один из поклонников из толпы протянул ему бумажную корону из Burger King со словами: "Это для вас, если захотите".

Король Чарльз III в Берлине / Фото: Associated Press

Король начал смеяться, но подарок не взял, ответив: "Все в порядке". Такие же короны из картона можно было увидеть в тот день на головах других людей, которые пришли поприветствовать короля и королеву в Берлине.

Great scenes today during the King’s first walkabout in Berlin.

He was affectionately offered a crown - a paper Burger King one - by a well-wisher who told him politely:`This is for you, if you want it’.

Charles smiled broadly and said: ‘I’m alright!’ pic.twitter.com/KqHypSjopV — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 29, 2023

Уже 6 мая состоится коронация короля Чарльза - событие, к которому тщательно готовятся и которое, надеемся, пройдет без конфузов. Хотя, даже если что-то забавное и приключится с монархом в день его коронации, об этом точно будут помнить еще очень много лет. Как, например, помнят о том, как в день свадьбы его матери - королевы Елизаветы II - у невесты сломалась тиара.

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