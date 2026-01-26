Монстр с Киевщины, который стал прообразом главного антигероя сериала "Тиха Нава": что известно о серийном убийце

Сериал "Тиха Нава"

Реклама

Если вы поклонник или поклонница детективных фильмов и сериалов, а перед сном зачитываетесь романами Агаты Кристи, то новый детективный триллер «Тиха Нава» от платформы Київстар ТБ не оставит вас равнодушными. Этот украинский сериал в стиле «Настоящего детектива» — жуткая и мрачная история, которая погружает зрителя в атмосферу провинциального городка, где за внешним спокойствием скрыты жестокие преступления серийного убийцы.

Особенно жутко от того, что история, которая показана в сериале, частично перекликается с событиями, которые действительно происходили в Киевской области в период между 2005 и 2009 годами. Речь идет о резонансном деле о так называемом «боярском маньяке» — убийце, насильнике и грабителе, который держал в страхе всю Киевскую область. После задержания преступник заявил, что совершил 206 убийств, поэтому считается самым массовым серийным убийцей Украины.

Кадр из сериала «Тиха Нава»

Кто он — серийный убийца из пригорода

Преступником был человек по имени Юрий Кузьменко. Он родился в селе Большая Ольшанка Киевской области в неблагополучной семье, ведь с детства наблюдал агрессию со стороны отца к матери. Последствия такого детства дали о себе знать в будущем, ведь подростком Юрий был проблемным и проявлял агрессию к сверстникам — ввязывался в драки. После школы он получил профессию плотника, а также впоследствии был призван в армию после возвращения из которой в основном работал низкоквалифицированным рабочим в различных сферах.

Реклама

В конце 1990-х Кузьменко женился и имел двоих детей, но брак его не сложился. Вскоре он развелся с женой и переехал к другой женщине, у которой был сын от предыдущего брака. До ареста Юрия они жили вместе на улице Ясной в городе Боярка.

Первый арест

Ранняя жизнь Юрия Кузьменко не была добропорядочной, ведь первое уголовное наказание он получил в 2002 году за ограбление в Киеве и загремел на год в тюрьму. За решеткой он работал плотником и за хорошее поведение его условно-досрочно освободили через восемь месяцев, поэтому он вернулся жить в Боярку.

Жизнь в социуме

Несмотря на проблемы с психикой, внешне Юрий не вызывал никаких негативных эмоций. В городе его знали как обычного семейного человека. Во время следствия были опрошены соседи и коллеги мужчины, однако все они характеризовали его как спокойного и дисциплинированного человека, который не вызывал подозрений. Также Юрий вызывал доверие у окружающих из-за своей внешности: высокий, с хорошим телосложением, привлекательный. Поэтому семья маньяка не могла поверить, что все эти годы жила под одной крышей не просто с преступником, а настоящим монстром, который мучил и убивал женщин.

«Он замечательный человек, не верю, что он кого-то убил. Юра и мухи не обидит,» — заступался за отчима пасынок.

Реклама

Однако у следователей были данные, что Юрий Кузьменко насиловал и грабил еще до первого убийства. Первыми жертвами мужчины часто становились женщины старшего возраста, которые, например, работали сторожами. Однако одного «типа» он не имел при выборе жертв.

Первое убийство

Первые смерти вызванные нападениями маньяка были преимущественно случайными, например, одна из пожилых женщин просто не перенесла нападения — потеряла сознание и умерла от инфаркта. Вероятно были и другие похожие случаи, однако первое запланированное убийство, которое совершил «боярский маньяк» произошло в 2006 году, когда Юрию было около 32 лет. Жертвой маньяка стала 20-летняя студентка, которая ехала из Киеве на каникулы в родное село. Преступник заметив девушку, предложил помочь с тяжелой сумкой и она согласилась сесть в его авто Lada (ВАЗ-2107). Жертву он изнасиловал, однако запугивание на девушку неподействовали и она сказала, что не будет скрывать ничего и пойдет в полицию. После этого маньяк задушил ее, а тело просто выбросил. Когда девушку нашли, из-за повреждения тела установить обстоятельства смерти следователям было тяжело.

Так была запущена цепочка непрерывных убийств совершенных Юрием Кузьменко, которые не могли раскрыть в течение долгого времени, а расследование оказалось одним из самых громких в истории страны.

«Когда я ее задушил, то испытал такие ощущения, что понял: это то, чего я искал», — позже рассказывал маньяк следователю.

Реклама

Задержали Кузьменко в 2009 году. От сразу признался в убийствах. Сам преступник заявлял, что убил 206 женщин, однако доказать правоохранительные органы смогли только 13 из них. Кроме этого маньяку было предъявлено обвинение в многочисленных изнасилованиях и ограблениях, а общее количество материалов дела превышает 140 томов. 25 мая 2011 года Кузьменко был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пожизненному заключению.

В сериале же «Тиха Нава» рассказана похожая история, а события ее разворачиваются летом 2018 года. Главные герои сериала — молодой юрист Адам Юшкевич (Александр Рудинский) и его невеста Инна (Александра Сорока), которая становится жертвой изнасилования. Это сериал, который не оставит вас без эмоций и переживаний, а убедительная актерская игра идеально передаст психологическое напряжение и сложные эмоциональные состояния героев.

Посмотреть сериал «Тиха Нава» можно прямо сейчас — эксклюзивно на платформе Київстар ТБ.