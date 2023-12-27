Мультфильм на зимние праздники: 5 идей для семейного просмотра

Во время зимних праздников и каникул дети часто проводят за просмотров мультфильмов немного больше времени, чем в другие дни. Поэтому хочется, чтобы контент был качественным. В этой подборке мы собрали пять добрых анимационных фильмов, которые будет приятно посмотреть вашим малышам, но также они подойдут и для совместного семейного просмотра.

"Гринч"

Это анимационный фильм, созданный по мотивам книги "Как Гринч украл Рождество". По сюжету, Гринч - необычный зеленый житель выдуманного городка, которо очень обидели. Из-за необычной внешности над ним часто смеялись жители города. Поэтому герой стал отшельником и в преддверии главного праздника года решает отомстить и украсть у обидчиков Рождество.

"Холодное сердце"

Вряд ли найдется тот, кто не видел этот мультфильм, но все же почему не пересмотреть на праздники или в выходной историю о принцессе Эльзе? А если вы вдруг таки не знаете о чем эта сказка, то она повествует о двух сестрах - Анне и Эльзе, которые должны спасти королевство от леденящего заклятия.

"Полярный экспресс"

По сюжету этого мультфильма, в канун Рождества мальчик, не веривший в существование Санта-Клауса, неожиданно получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс на поезде "Полярный экспресс". Во время этого путешествия юный герой находит новых друзей и получает полезный жизненный урок.

"Клаус"

Если вы соскучились по старым добрым рождественским мультикам в формате 2D, то эта история про Санта-Клауса вам понравится. Это первый анимационный фильм Netflix, удостоившийся номинации на "Оскар". В центре сюжета находится парень работающий почтальоном. Как-то он отправляется к загадочному волшебнику живущему в лесу и делающему игрушки, чтобы предложить свои услуги.

"Дочурка Груффало"

Действие фильма происходит в заснеженном лесу, где юная дочурка знаменитого лесного жителя Груффало набирается храбрости и отправляется на поиски Большой Плохой Мыши, о которой ей рассказывал отец.

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