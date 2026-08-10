- Дата публикации
-
- Категория
- События
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Музыка, театр, эффектные образы и 20 свадеб: как в Киеве прошел фестиваль "Вирій. Простонеба"
Это этно-электронное мероприятие собрало 17 тысяч гостей. В этом году к музыкальной и театральной программам добавили еще одну особенную часть — официальные свадебные церемонии.
На днях, 8–9 августа, в павильоне КИТ на ВДНХ во второй раз прошло этническо-электронное мероприятие «Вирій. Простонеба», организованное командой «Кураж». Оно объединило музыку, украинские мотивы, театр и перформансы.
За два дня «Вирій» посетили 17 тысяч гостей. Все билеты были раскуплены еще за два дня до начала, а более 10 % посетителей из льготных категорий воспользовались бесплатным входом.
На двух музыкальных сценах выступили более 20 украинских и зарубежных артистов. Среди них — Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.
Артисты также делились в соцсетях впечатлениями от мероприятия и рассказывали о своих выступлениях.
«Именно уникальный формат и неординарность этого события вдохновили меня на создание особой концертной программы. Сегодня она прозвучит только один раз — именно здесь и именно сегодня», — написал Святослав Вакарчук.
Певица Марина Круть рассказала, что ради «Вирія» изменила аранжировки своих известных песен.
«Это было моей давней мечтой. Выпрямиться, встать, потанцевать, и чтобы зрители тоже танцевали. Я хотела быть другой на этот раз — выпустить на волю внутренних детей, заиграть на барабане, сделать не так, как я обычно создаю музыку, изменить подход», — поделилась Марина.
Немецкий исполнитель электронной музыки Holly North, который выступил на мероприятии уже во второй раз, также обратился к украинской публике.
«Киев, ты снова покорил моёесердце! Я вернусь. Мы обязательно должны повторить это!» — написал он.
Театральную программу в этом году подготовили режиссеры Татьяна Костынюк и Максим Свец под кураторством Ивана Уривского. Отдельный перформанс представил Freedom Ballet. Мероприятие проходило в пяти зонах и длилось около пяти часов ежедневно.
Новым элементом «Вирія» стали официальные бракосочетания. Прямо во время мероприятия 20 пар зарегистрировали брак. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с «Дією», Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины.
Обязательным условием для посещения мероприятия по-прежнему является дресс-код. В этом году его соблюдало подавляющее большинство гостей: из 17 тысяч посетителей без соответствующего наряда пришло лишь около 300.
Команда уже работает над третьим «Вирієм», подробности о котором обещает объявить позже.
«Вирій» — этническо-электронное мероприятие, которое команда «Кураж» запустила в 2025 году. Тогда оно собрало 12 тысяч посетителей. В 2026 году мероприятие во второй раз прошло в перформанс-павильоне КИТ на ВДНХ.