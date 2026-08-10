Музыка, театр, эффектные образы и 20 свадеб: как в Киеве прошел фестиваль "Вирій. Простонеба"

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На днях, 8–9 августа, в павильоне КИТ на ВДНХ во второй раз прошло этническо-электронное мероприятие «Вирій. Простонеба», организованное командой «Кураж». Оно объединило музыку, украинские мотивы, театр и перформансы.

За два дня «Вирій» посетили 17 тысяч гостей. Все билеты были раскуплены еще за два дня до начала, а более 10 % посетителей из льготных категорий воспользовались бесплатным входом.

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На двух музыкальных сценах выступили более 20 украинских и зарубежных артистов. Среди них — Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.

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Артисты также делились в соцсетях впечатлениями от мероприятия и рассказывали о своих выступлениях.

«Именно уникальный формат и неординарность этого события вдохновили меня на создание особой концертной программы. Сегодня она прозвучит только один раз — именно здесь и именно сегодня», — написал Святослав Вакарчук.

Певица Марина Круть рассказала, что ради «Вирія» изменила аранжировки своих известных песен.

«Это было моей давней мечтой. Выпрямиться, встать, потанцевать, и чтобы зрители тоже танцевали. Я хотела быть другой на этот раз — выпустить на волю внутренних детей, заиграть на барабане, сделать не так, как я обычно создаю музыку, изменить подход», — поделилась Марина.

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Немецкий исполнитель электронной музыки Holly North, который выступил на мероприятии уже во второй раз, также обратился к украинской публике.

«Киев, ты снова покорил моёесердце! Я вернусь. Мы обязательно должны повторить это!» — написал он.

Театральную программу в этом году подготовили режиссеры Татьяна Костынюк и Максим Свец под кураторством Ивана Уривского. Отдельный перформанс представил Freedom Ballet. Мероприятие проходило в пяти зонах и длилось около пяти часов ежедневно.

Новым элементом «Вирія» стали официальные бракосочетания. Прямо во время мероприятия 20 пар зарегистрировали брак. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с «Дією», Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины.

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Обязательным условием для посещения мероприятия по-прежнему является дресс-код. В этом году его соблюдало подавляющее большинство гостей: из 17 тысяч посетителей без соответствующего наряда пришло лишь около 300.

Команда уже работает над третьим «Вирієм», подробности о котором обещает объявить позже.

«Вирій» — этническо-электронное мероприятие, которое команда «Кураж» запустила в 2025 году. Тогда оно собрало 12 тысяч посетителей. В 2026 году мероприятие во второй раз прошло в перформанс-павильоне КИТ на ВДНХ.

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