На премьере фильма Птушкина: беременная Джамала в платье и косухе устроила фотосет с псом Патроном

Артистка посетила премьеру фильма о спасении животных во время полномасштабной войны.

Джамала стала гостьей премьерного показа документального фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война". Ивент прошел в Киеве, в кинотеатре "Жовтень".

Певица поздравила тревел-блогера с режиссерским дебютом и сфотографировалась с ним.

Джамала и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

Джа появилась там в стильном луке. На ней была черная косуха с бахромой на рукавах и длинное черное платье с глубоким декольте. Наряд она скомбинировала с молочно-белыми кроссовками.

Джамала и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Артистка заплела волосы в косу, сделала красивый макияж с черными стрелками и дополнила образ большими серебряными серьгами-кольцами, украшениями на шее и кольцами.

Антон Птушкин и Джамала / Фото: Инстаграм Джамалы

На ивенте Джамала встретила пса-сапера Патрона, который, кстати, является одним из героев фильма. Певица взяла собаку на руки и для них устроили настоящую импровизированную фотосессию.

Джамала и пес Патрон / Фото: Инстаграм Джамалы

Джамала и пес Патрон / Фото: Инстаграм Джамалы

Джамала и пес Патрон / Фото: Инстаграм Джамалы

Патрон был очень рад встрече со звездой. По снимкам заметно, что собачке очень понравилось быть на руках у Джамалы.

Джамала и пес Патрон / Фото: Инстаграм Джамалы

Напомним, фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля — в украинских кинотеатрах.

Читайте также: