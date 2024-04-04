На премьере фильма Птушкина: беременная Джамала в платье и косухе устроила фотосет с псом Патроном

Артистка посетила премьеру фильма о спасении животных во время полномасштабной войны.
Джамала стала гостьей премьерного показа документального фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война". Ивент прошел в Киеве, в кинотеатре "Жовтень".
Певица поздравила тревел-блогера с режиссерским дебютом и сфотографировалась с ним.
Джа появилась там в стильном луке. На ней была черная косуха с бахромой на рукавах и длинное черное платье с глубоким декольте. Наряд она скомбинировала с молочно-белыми кроссовками.
Артистка заплела волосы в косу, сделала красивый макияж с черными стрелками и дополнила образ большими серебряными серьгами-кольцами, украшениями на шее и кольцами.
На ивенте Джамала встретила пса-сапера Патрона, который, кстати, является одним из героев фильма. Певица взяла собаку на руки и для них устроили настоящую импровизированную фотосессию.
Патрон был очень рад встрече со звездой. По снимкам заметно, что собачке очень понравилось быть на руках у Джамалы.
Напомним, фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля — в украинских кинотеатрах.
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