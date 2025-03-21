Напряжение в весеннем воздухе: 5 лучших триллеров для читательских вечеров

Когда хочется чего-то нового и эмоционального, перейти от романтики к щекотанию нервной системы остросюжетными историями — пора разворачивать подборку триллеров, которые разнообразят досуг.

SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует 5 книг этой весной, которые заставят добавить хороший уровень напряжения к вашему весеннему настроению.

Кристен Перрин "Как раскрыть собственное убийство" — двойная порция детектива, напряжения, расследований и паранойи (издательство Vivat)

Кристен Перрин меняет представление о классическом американском детективе и выводит его на современный нестандартный триллерный уровень интриги.

"Как раскрыть собственное убийство" — это история Френсис Адамс, которой провидица предвещала смерть из-за убийства. Финал предусмотрен – гадалка не ошиблась. Книга держит в эмоциональном напряжении другие вопросы: кто, как и почему? Собственно, ответы на них искала 60 лет сама Френсис, и теперь продолжает искать ее племянница Энни, каждый раз глубже погружаясь в жуткую пропасть тайн и грязных подробностей подозреваемых (а ими становится чуть ли не каждый).

Абсолютное сходство двух сюжетных линий насыщает детектив параноидальными мыслями: а вдруг история повторится снова, и Энни ждет такая же смерть? Может быть, ей удастся раскрыть страшную тайну и получить огромное наследство тети? Какой шаг Фрэнсис стал роковым, и не повторила ли уже его Энни?

"Как раскрыть собственное убийство" — это свежая пища для размышлений поклонников жанра. Книга заставит постоянно анализировать, разгадывать и сравнивать одновременно две истории, и если развязка первой заранее известна, то вторая будет разворачивать не только сюжет, но и выводить читателя на спектр напряженных эмоций до последней страницы.

Коллин Гувер "Верити" — неожиданно страшно и ожидаемо интересно (издательство "РМ")

Коллин Гувер – автор многочисленных романов-бестселлеров, в которых мы привыкли к теме непростых отношений. Но у "Верити" сказать "непростые отношения" слишком скромно.

Верити — писательница, которая не может продолжать написание романов-бестселлеров из-за автокатастрофы. Женщина парализована, поэтому мужчина решается нанять бедного автора Лоувен для ассистирования Верити. Лоувен случайно находит незавершенный черновик с автобиографией Верити, проливающей ужасный свет на ее семейные тайны. Это расследование может раскрыть еще худшие подробности, но вот беда: Лоувен уже успела влюбиться в мужа Верити, и теперь под угрозой оказывается его репутация.

"Верити" — это первый психологический триллер Коллин Гувер. Книга покорила миллионы читателей по всему миру неожиданно жестоким сюжетом, головокружительными тайнами и откровенно отвратительными сценами. Сюжет невозможно разгадать, а симпатизировать кому-то из героев просто невозможно. Однако отношение к ним будет изменяться на каждой странице.

Пока все фанаты "Верити" в ожидании экранизации, работа над которой уже началась. Поэтому искренне рекомендуем подготовиться к пересмотру с дополненным изданием этой истории.

Сара Пирс "Ретрит" — отдых, которого вы не заслуживаете (издательство "Артбукс")

Весна – время, когда хочется планировать летние отпуска. Однако после прочтения триллеров Сары Пирс у вас может исчезнуть такое желание. Кто читал "Санаторий", тот знает.

"Ретрит" — продолжение истории о детективе Элин Уорнер, которая на этот раз имеет дело с жуткой историей, которую все считали легендой для туристов. Райский уголок мира, невероятной красоты побережья и суперсовременный комплекс для отдыха. О чем еще можно мечтать? О том, чтобы остаться в живых.

Загадочная скала Смерти перестает привлекать своей мистичностью, когда начинают находить трупы в случайных местах. А потом оказывается, что это не несчастные случаи. А еще эти люди вообще не должны были очутиться в этих местах. А еще маньяк-убийца…

Словом, история заставит изрядно переживать, пока разгадка станет явной. Если все-таки станет.

Мона Авад "Зайчик" — такая милая книга о таких жутких вещах (издательство "Жорж")

Розовую или черную – выбирать вам, но неоспоримый факт: ее следует прочитать. Остросюжетное искусство сюрреализма от канадской писательницы Моны Авад с милым названием "Зайка".

Саманта — молодая студентка-литератор. Она выделяется среди богатых и ярких студенток, образовавших своеобразный круг "своих". Они ласково называют друг друга зайками и магнетически притягивают Саманту чем-то мистически неизведанным. И когда девушка таки попадает в эту тусовку, для нее раскрывается причудливая и жуткая сторона поисков идентичности и креативности.

Милые девочки занимаются очень не милыми вещами, на грани с реальностью, страхом и человеческими слабостями. Фантазия выходит за рамки воображения, а цена быть принятой в такой творческий центр каждый раз растет.

Вы пройдете путь от скептической насмешки до откровенного шока, от саркастических сцен до прикрытых интригой ужасов. В конце концов вы сами станете частью этого творческого эксперимента Моны Авад.

Мари Лу "Звезды и дым" — миссия влюбиться выполнима (издательство Vivat)

Ну какая весна и без любви? Даже в этой остросюжетной подборке должно быть что-то по-настоящему романтичное. И это "Звезды и дым".

Здесь всего полно: тайные задачи, криминал, биохимическое оружие, агенты под прикрытием, позор на пике славы и, конечно, чувства, которые зарождаются в самый неудобный момент. Винтер — идеальный молодой певец, пользующийся безумной популярностью, а еще выполняющий задачи ЦРУ в свободное время. Сидни — профессиональная агент, охраняющая Винтера и выполняющая те же задачи от ЦРУ на постоянной основе. Их общая цель — предотвратить катастрофу мирового масштаба и уничтожить новое биохимическое оружие "Парамеций".

На фоне напряженного сюжета, насыщенного деталями и событиями, автор раскрывает тонкий психологизм взаимодействия двух людей, для которых отношения оказываются максимально несвоевременными. Это возможность заглянуть в души героев, которые решаются на самые отчаянные профессии и миссии, понять их жизнь и сложность героизма, порыться в чувствах любителей адреналина, экшина и опасностей.

Что ж, заваривайте чай, кофе или даже крепкий кофе и погружайтесь в вихрь секретов, интриг и загадок с этой подборкой. И пусть ваше весеннее напряжение остается только на страницах прочитанного.

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