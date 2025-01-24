Наслаждение для глаз: топ-5 пять эстетических фильмов

В мятежные и сложные времена хочется провести приятный вечер за просмотром интересного фильма. Однако для многих важен в кино не только сюжет и интрига, но и эстетика. В этой подборке фильмов вы найдете пять картин, где каждый кадр - шедевр, как и костюмы.

"Мария-Антуанетта", 2006 год

Фильм рассказывает о трагической жизни королевы Франции Марии-Антуанетты. Картина очень красива, эстетична, а ее наряды были отмечены на "Оскаре" - фильм получил награду на 79-й церемонии за Лучший дизайн костюмов.

"Женщина в золотом", 2015 год

Это история основанная на реальных событиях и рассказывает о том, как Мария Альтман решила вернуть украденные у ее семьи произведения искусства, среди которых была одна из самых известных в мире картин написанная Густавом Климтом.

"Лучшее предложение", 2023 год

Вирджил Олдман, богатый торговец произведениями искусства, пытается добиться расположения Клэр Иббетсон, молодой наследницы, которая нанимает его для продажи с аукциона антикварной коллекции, которые достались ей после смерти родителей.

"Гордость и предубеждение", 2005 год

Фильм является экранизацией романа Джейн Остин, действие в котором происходит в 1797 году. Картина снята очень красиво и красочно и рассказывает об одной из пяти дочерей Беннет.

"Солтберн", 2023 год

Главный герой поступает учиться в Оксфордский университет. Он застенчивый и изо всех сил стремится интегрироваться в непривычное для себя общество. Однажды ему удается подружиться обаятельным парнем, который неожиданно приглашает его провести летние каникулы в своем роскошном родовом поместье Солтберн.

Читайте также: