Насыщенный макияж, особое тату и платье Dolce & Gabbana: создатели байопика об Эми Уайнхаус поделились интересными фактами

11 апреля в украинский прокат выйдет байопик о британской певице Эми Уайнхаус. Это увлекательная история о создании ее революционного альбома "Back to Black". Фильм раскроет феномен одного из величайших артистов всех времен.

Создатели фильма поделились с Леди.ТСН.ua эксклюзивными подробностями со съемок.

Фото из фильма

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и продюсер Элисон Овен были в восторге от того, что к их команде присоединилась невероятная художница-костюмер П.С. Уильямс. Они втроем тесно сотрудничали вместе с кинооператором Полли Морган и художницей-постановщицей Сарой Гринвуд.

"Эми умела выделиться в толпе, она была счастлива выглядеть не так, как все остальные — у нее было такое самобытное чувство стиля", — сказала Уильямс.

Команда понимала, что важно не карикатурить ее внешность, а оставаться подлинными и верными ее стилю.

Фото из фильма

"Для нас было очень важно сформировать образ Эми правильно – мы не хотели, чтобы на экране она вызвала ощущение неухоженности", – объяснила Овен.

Фото из фильма

Было несложно воспроизвести стиль Эми, однако в этом нет ничего хорошего.

"Трагическая правда состоит в том, что каждый день своей жизни Эми находилась под прицелом папарацци. Поэтому несложно было собрать ее фото с точностью до дня", – поделилась режиссер Тейлор-Джонсон.

В фильме использовали несколько подлинных вещей и украшений Эми. Дизайнеры, работавшие с ней в то время, очень помогли в работе над лентой: бренд Dolce & Gabbana создал точную копию платья, которое Эми надела для выступления на премии "Грэмми". Такая скрупулезность к деталям изрядно помогла Марисе Абеле войти в образ Эми.

Фото из фильма

"Для меня этот фильм – проект мечты. Здесь сочетались вещи, которые я невероятно люблю. История Эми Уайнхаус действительно особенная для меня", – сказала П.С. Уильямс.

Макияж Эми служил отражением ее эмоционального состояния и точки жизни, в которой она находилась.

"Эми говорила, что, когда она чувствовала себя незащищенной и неуверенной, то всегда наносила как можно больше макияжа, особенно это касалось ее черных стрелок и прически. В зависимости от настроения Эми в конкретной сцене ее прическа и стрелки будут совершенно разными", — рассказала Овен.

Фото из фильма

"Может показаться, чем более уязвим человек чувствует себя, тем больше он пытается избавиться от лишнего, однако в случае с Эми все наоборот. Скажу честно, мы даже вели таблицу от 0 до 10, которая характеризовала состояние Эми и соответствующими этой таблице были ее прическа и макияж", – добавила Тейлор-Джонсон.

Фото из фильма

Татуировки являлись основой личности Эми, а также своеобразным маркером ее эволюции.

"Мы видим, как она набивает свою первую маленькую Бетти Буп, и буквально запечатлевает в себе то, что для нее было важно к тому времени", – говорит Абела. — Или ее татуировка "Папина девочка", или тату, которое чествует ее бабушку Синтию или любовь всей жизни — Блейка".

Фото из фильма

Важным было и то, как изменилось тело Эми из-за ее борьбы с булимией – это то, что невозможно передать только с помощью макияжа и костюмов.

"Одной из самых больших проблем было показать Эми в худший момент ее жизни, не навредив одновременно здоровью Марисы. Поэтому она осторожно и грамотно работала с диетологами, чтобы достичь желаемого результата", — отметила Тейлор-Джонсон.

Фото из фильма

"Важно было показать эту историю, поскольку это была часть ее жизни и борьбы, – добавляет Абела. – Мне показалось нечестным сыграть это перевоплощение на экране, предварительно не преодолев тот путь, по которому прошла Эми. К счастью, мы снимали с конца, поэтому самые сложные моменты я смогла воплотить в начале съемок".

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