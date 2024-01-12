Не Меган и Гарри едиными: самые громкие королевские скандалы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл наделали много шума с момента своего ухода из королевской семьи. Но не только из-за них у британской королевской семьи было много проблем. Вспоминаем сегодня и другие королевские скандалы о которых много говорили.

Меган и Гарри – уход из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Как мы уже упомянули выше принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия в январе 2020 года. Они заявили, что больше не хотят исполнять свои обязанности и быть старшими членами семьи, жаждут независимости, в том числе и финансовой, а также безопасности. Мол в Британии их так много преследовали папарацци, что молодая семья не выдержала такого давления и приняла решение уйти в тень. После переезда в США (семья сейчас живет в доме в Монтесито, в Калифорнии), фотографий Сассекских в прессе стало меньше, но скандалов, наоборот стало еще больше. Меган и Гарри решили "пролить свет на все, что происходило с ними в королевской семье и рассказали свою историю сперва публично в интервью у Опры Уинфри, потом снявшись в документальном фильме Netflix, а потом принц Гарри подробно описал свою жизнь в королевской семье в своих мемуарах. Теперь, говорят, и Меган думает над тем, чтобы выпустить свою автобиографическую книгу. Стоит ли говорить, что с королевской семьей они теперь в плохих отношениях.

Принц Уильям и принц Гарри – неразлучные братья в ссоре

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Принцесса Диана делала все возможное, чтобы ее сыновья росли в нормальной атмосфере дружной семьи. Многие годы Уильям и Гарри были не разлей вода. Но с момента, как принц Гарри встретил Меган Маркл между братьями словно пробежала черная кошка. Первые трудности в отношениях начались вскоре после того, как Гарри объявил брату, что намерен жениться. Принц Уильям, который десять лет встречался с Кейт Миддлтон прежде, чем сделать ей предложение, не поддержал брата, заявив, что столь поспешных решений принимать не стоит. Говорят, даже делал неоднозначные комментарии в адрес Меган, мол, быть может, она вовсе не "та самая женщина, которая нужна Гарри. Публике о разногласиях между братьями стало известно в 2019 году. Принц Гарри подтвердил этот раскол в документальном фильме ITV в том же году, сказав: "Неизбежно всякое случается. Но послушайте, мы братья, мы всегда будем братьями. Мы, конечно, сейчас на разных путях, но я всегда буду рядом с ним, и, насколько я знаю, он всегда будет рядом со мной. Однако позже в своих мемуарах Гарри написал, что у них с Уильямом даже была драка. А в 2022 году приближенные к братьям источники утверждали, что отношения братьев "неисправимы. Принц Уильям весьма категорически настроен против брата, что в общем то не удивительно, после стольких публичных жалоб на королевскую семью со стороны Гарри.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон – отречение от трона

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

10 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII подписал манифест об отречении от трона в пользу своего младшего брата Альберта (впоследствии короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет) так как не может исполнять свой долг без женщины, которую он любит. Король, который так и не был коронован, добровольно отказался от своей роли, чтобы жениться на разведенной американской актрисе Уоллис Симпсон. Все дело в том, что правительство Великобритании не давало своего соглашения на брак даже после того, как Симпсон развелась. Так что Эдуарду не оставалось ничего больше, кроме, как принять столь радикальное решение.

"Я нашел невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", - сказал король в своем выступлении по радио в ночь на 11 декабря.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Этот шаг сильно повлиял на британскую монархию, но благодаря брату Эдуарда - впоследствии коронованному королю Георгу VI, ее удалось сохранить. Правления Георга VI пришлось на непростые военные годы. Он был известен прежде всего как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Принц Чарльз и принцесса Диана – несчастливый брак

Отношения между покойной принцессой Дианой и тогдашним принцем Чарльзом - одна из самых известных распрей в британской королевской истории, на протяжении веков доминировал в заголовках газет. Они поженились в 1981 году, но вскоре начали испытывать семейные проблемы и развелись в 1992 году.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

В 1995 году во время своего печально известного интервью "Панораме покойная принцесса Уэльская рассказала о романе Чарльза с тогдашней Камиллой Паркер Боулз и их расставании. Диана сказала, что "в этом браке их было трое, поэтому было немного тесновато и эта крылатая фраза принцессы до сих пор не дает покоя журналистам.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Не женить принц Чарльза на девушке по имени Диана, а взяв в жены Камиллу, всего этого можно было бы избежать. Но, королева Елизавета II не дала свое одобрение на такой брак сына, да и трудно сейчас представить британскую монархию без будущего короля – принца Уильяма – старшего сына Дианы и Чарльза.

Королевская семья и ссора с Чарльзом Спенсером

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

Во время похорон принцессы Дианы в 1997 году ее брат Чарльз Спенсер произнес речь, в которой рассказал о преследовании его сестры прессой, а также о ее опыте и роли в королевской семье. Это вызвало напряженность в отношениях между двумя семьями. Чарльз, как дядя сыновей Дианы – принцев Уильяма и Гарри заявлял, что собирается защитить племянников от "погружения в долг перед короной и традиции, но каким образом, не сообщалось. Прошли годы, и публика увидела, что не такие уж теплые отношения остались между господином Спенсером и сыновьями Дианы. Более того, сейчас, младший сын Дианы – принц Гарри – то и дело занят тем, что судится с прессой за то, что папарацци постоянно преследуют его и его семью.

Принц Филипп и не любимая невестка Сара Фергюсон

Сара Йоркская и принц Филипп / Фото: Getty Images

Принц Эндрю и Сара Фергюсон поженились в 1986 году, а развелись спустя десять лет в 1996-м. После развода пара осталась в хороших и даже близких отношениях и до сих пор живет вместе под одной крышей Royal Lodge в Виндзоре. А вот муж королевы Елизаветы II – принц Филипп – был крайне недоволен разводом сына и не имел близких отношений с Сарой. После развода герцогиню Йоркскую никогда не приглашали отмечать Рождество в Сандрингеме, где королевская семья обычно проводит свои зимние каникулы, чтобы не злить принца Филиппа. И только в 2023 году на Рождество король Чарльз III протянул Саре "оливковую ветвь" и пригласил ее провести Рождество вместе с семьей.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

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