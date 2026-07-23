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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
События
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Не только "Одиссея": пять других фильмов Кристофера Нолана, которые вы, возможно, пропустили

В основном режиссtра знают по фильмам «Интерстеллар» и «Оппенгеймер», которые стали одними из самых успешных его работ, однако ещё до них он снял ряд картин, сформировавших его узнаваемый стиль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кристофер Нолан

Кристофер Нолан / © Associated Press

«Начало» (Inception), 2010 год

Профессиональный похититель секретов Дом Кобб получает задание внедрить идею в сознание человека с помощью технологии совместных снов. В его команду входят Артур, Ариадна, Имс и Сайто. События разворачиваются одновременно на нескольких уровнях сна, каждый из которых имеет свои собственные правила и ход времени.

«Престиж» (The Prestige), 2006 год

Иллюзионисты Роберт Энджер и Альфред Борден становятся ярыми соперниками, пытаясь превзойти друг друга в создании самых сложных сценических номеров.

«Бессонница» (Insomnia), 2002 год

Детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер вместе с напарником прибывает в городок на Аляске для расследования убийства девушки. Из-за полярного дня он почти не спит, что затрудняет расследование и ухудшает его самочувствие.

«Помни» (Memento), 2000 год

Леонард Шелби страдает амнезией и не может формировать новые долговременные воспоминания. Стремясь найти человека, ответственного за нападение на его жену, он полагается на фотографии, татуировки и письменные заметки, которые помогают ему восстановить последовательность событий.

«Преследование» (Following), 1998 год

Молодой писатель Билл начинает следить за незнакомцами на улицах Лондона в поисках вдохновения. Впоследствии он знакомится с вором Коббом, который знакомит его с миром квартирных краж и постепенно втягивает в опасные приключения.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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