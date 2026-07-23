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Не только "Одиссея": пять других фильмов Кристофера Нолана, которые вы, возможно, пропустили
В основном режиссtра знают по фильмам «Интерстеллар» и «Оппенгеймер», которые стали одними из самых успешных его работ, однако ещё до них он снял ряд картин, сформировавших его узнаваемый стиль.
«Начало» (Inception), 2010 год
Профессиональный похититель секретов Дом Кобб получает задание внедрить идею в сознание человека с помощью технологии совместных снов. В его команду входят Артур, Ариадна, Имс и Сайто. События разворачиваются одновременно на нескольких уровнях сна, каждый из которых имеет свои собственные правила и ход времени.
«Престиж» (The Prestige), 2006 год
Иллюзионисты Роберт Энджер и Альфред Борден становятся ярыми соперниками, пытаясь превзойти друг друга в создании самых сложных сценических номеров.
«Бессонница» (Insomnia), 2002 год
Детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер вместе с напарником прибывает в городок на Аляске для расследования убийства девушки. Из-за полярного дня он почти не спит, что затрудняет расследование и ухудшает его самочувствие.
«Помни» (Memento), 2000 год
Леонард Шелби страдает амнезией и не может формировать новые долговременные воспоминания. Стремясь найти человека, ответственного за нападение на его жену, он полагается на фотографии, татуировки и письменные заметки, которые помогают ему восстановить последовательность событий.
«Преследование» (Following), 1998 год
Молодой писатель Билл начинает следить за незнакомцами на улицах Лондона в поисках вдохновения. Впоследствии он знакомится с вором Коббом, который знакомит его с миром квартирных краж и постепенно втягивает в опасные приключения.