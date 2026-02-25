- Дата публикации
Новинки от современных украинских авторов, которые вы могли пропустить
Ежемесячно издательства радуют читателей новинками современной украинской литературы. Книг становится все больше, поэтому, к счастью, уже можно потеряться не только среди мировых бестселлеров, но и среди родных изданий.
Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока собрала яркие книги 2026 года, которые стоит добавить в список желаний, если вы этого еще не успели сделать.
Евгения Кужавская «Боги моего края очень любят кровь» (Издательство Vivat)
Пока украинская история взрывается боем под Крутами и наступлением Муравьева, юные киевляне взрослеют быстрее, чем успевают задуматься о будущем.
Семнадцатилетняя Вероника Черняховская становится ученицей экспериментального заведения. Во Второй украинской гимназии парни и девушки учатся вместе. Юная интеллигенция слушает лекции Николая Зерова, а между уроками шепотом обсуждает «Саломею» Оскара Уайльда — ту самую, которую ставят в полузакрытом «Интимном театре» и о которой предпочитают молчать учителя. Но эстетика художественного Киева быстро сменяется тревогой. Войска Муравьева приближаются. В городе одно за другим происходят загадочные убийства. Спиритические сеансы и тайные ритуалы затягивают гимназию в мистические приключения, а болезненное осознание неизбежной реальности угнетает и ставит перед жестоким выбором юные души.
Беллетризованный исторический детектив с атмосферой dark academia захватывает историей с реальными фигурами, киевскими локациями, интеллектуальными артефактами и мистикой на фоне освободительной борьбы.
Виктория Белим «Дом с петухами. Что замалчивали в моей семье» (Издательство «#книголав»)
Эта книга уже увидела свет и, как и ее автор, наконец вернулась в Украину. Виктория Белим родилась в Киеве, однако подростком вместе с родителями эмигрировала в США. Революция, начало войны заставляют ее вернуться на Родину и становятся основой книги о памяти, тоталитарной системе и украинской действительности.
События 2014 года пробуждают в Виктории непреодолимое желание вернуться к своим корням, найти разгадку таинственного исчезновения прадеда в 1930-х и понять, почему в ее семье просят молчать о прошлом. Девушка строит географию семейной саги вместе с тем, как пишется история. Родной Киев охвачен протестами; Крым, где Виктория училась после взрыва на ЧАЭС, подвергается аннексии; Харьков — город молодости и любви бабушки, Донецк, где работал ее отец, Мариуполь, в котором они с мамой покупали вишни — оказываются в водовороте боевых действий.
Книга Виктории Белим стала голосом украинской реальности за рубежом. «Дом с петухами. Что замалчивали в моей семье» на примере реальной семьи показывает, как глубоко советский террор проникал и разрушал семьи, осмысливает последствия коллективной травмы и молчания как защиты, освещает начало современной войны и террора.
Илья Макаренко «Одуванчиковый город» («Издательство 21»)
Рутина подростковой жизни не менее серая, чем взрослой. Особенно в маленьком городке.
Школьные драки и первая любовь становятся едва ли не единственным утешением обыденности для Кирилла. Он живет в маленьком шахтерском городке посреди Донбасса. Из вариантов развлечений: школа, книжная точка на рынке и дом культуры. Однако те события, которые всколыхнули такое течение жизни, слишком страшны. Революции, а затем и начало войны поглощают размеренность города и заставляют делать выбор. На долю Кирилла и такой же молодежи, как он, выпадает мучительное принятие реальности, взросление и осознание, за что они готовы бороться.
Книга сначала тепло возвращает к теме детства, дома и «скучной» обычной жизни. А потом бросает в бездну, где война меняет людей, заставляет взрослеть и принимать решения.
Наталья Оздемир «Любця. Мы за тобой скоро приедем!» (Издательство «Лаборатория»)
Казалось, жизнь семидесятилетней Софии тихо и мирно угасает в ежедневных ритуалах: кофе из надбитой чашки, телевизор, папироса, кошка Анфиса. Пока на ее пороге не появилась незнакомая девочка. И не началась война.
Маленькой Любке пообещали: «Мы за тобой скоро приедем!» Теперь она живет с бабушкой, которую видит впервые, бьет ее любимый сервиз и знакомится с новыми друзьями. Для Софии же жизнь наполняется непредсказуемым смыслом: сохранить ребенка в водовороте войны, окутать заботой и любовью девочку, потерявшую дом, и поверить в чудо вместе с ней.
Это история об искренном обещании, которое настойчиво пытается разрушить война. Взросление в жестокой реальности все еще может сохранить мгновения света и тепла благодаря маленьким поступкам человечности и любви.
Наталья Довгопол «Пути Эвридики» (Издательство Vivat)
Украинский ретелинг античного мифа — и вдруг не о богах, а о праве на собственный голос и книгу. Интригует?
Виро пишет роман во время терапии: ночные кошмары, отрывки снов, травматические воспоминания — все становится текстом. Этот роман должен был храниться в ящике, но вдруг выходит в Греции под чужим именем. Похищен не просто сюжет, а прожитая боль. Виро летит в Афины, чтобы вернуть свое, но город отвечает холодом и странными знаками. На стенах появляются послания: «Эвридика должна умереть», но почему?
Приключенческий роман с элементами мистики поднимает довольно нераспространенную тему авторского права. Наталья Довгопол как писательница вместила в книге немало собственного опыта, переживаний и сомнений, которые добавили увлекательному сюжету правдивой многослойности.