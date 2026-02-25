Новинки от современных украинских авторов, которые вы могли пропустить

Реклама

Смм-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока собрала яркие книги 2026 года, которые стоит добавить в список желаний, если вы этого еще не успели сделать.

Евгения Кужавская «Боги моего края очень любят кровь» (Издательство Vivat)

«Боги моего края очень любят кровь»

Пока украинская история взрывается боем под Крутами и наступлением Муравьева, юные киевляне взрослеют быстрее, чем успевают задуматься о будущем.

Семнадцатилетняя Вероника Черняховская становится ученицей экспериментального заведения. Во Второй украинской гимназии парни и девушки учатся вместе. Юная интеллигенция слушает лекции Николая Зерова, а между уроками шепотом обсуждает «Саломею» Оскара Уайльда — ту самую, которую ставят в полузакрытом «Интимном театре» и о которой предпочитают молчать учителя. Но эстетика художественного Киева быстро сменяется тревогой. Войска Муравьева приближаются. В городе одно за другим происходят загадочные убийства. Спиритические сеансы и тайные ритуалы затягивают гимназию в мистические приключения, а болезненное осознание неизбежной реальности угнетает и ставит перед жестоким выбором юные души.

Реклама

Беллетризованный исторический детектив с атмосферой dark academia захватывает историей с реальными фигурами, киевскими локациями, интеллектуальными артефактами и мистикой на фоне освободительной борьбы.

Виктория Белим «Дом с петухами. Что замалчивали в моей семье» (Издательство «#книголав»)

«Дом с петухами. Что замалчивали в моей семье»

Эта книга уже увидела свет и, как и ее автор, наконец вернулась в Украину. Виктория Белим родилась в Киеве, однако подростком вместе с родителями эмигрировала в США. Революция, начало войны заставляют ее вернуться на Родину и становятся основой книги о памяти, тоталитарной системе и украинской действительности.

События 2014 года пробуждают в Виктории непреодолимое желание вернуться к своим корням, найти разгадку таинственного исчезновения прадеда в 1930-х и понять, почему в ее семье просят молчать о прошлом. Девушка строит географию семейной саги вместе с тем, как пишется история. Родной Киев охвачен протестами; Крым, где Виктория училась после взрыва на ЧАЭС, подвергается аннексии; Харьков — город молодости и любви бабушки, Донецк, где работал ее отец, Мариуполь, в котором они с мамой покупали вишни — оказываются в водовороте боевых действий.

Книга Виктории Белим стала голосом украинской реальности за рубежом. «Дом с петухами. Что замалчивали в моей семье» на примере реальной семьи показывает, как глубоко советский террор проникал и разрушал семьи, осмысливает последствия коллективной травмы и молчания как защиты, освещает начало современной войны и террора.

Реклама

Илья Макаренко «Одуванчиковый город» («Издательство 21»)

Рутина подростковой жизни не менее серая, чем взрослой. Особенно в маленьком городке.

Школьные драки и первая любовь становятся едва ли не единственным утешением обыденности для Кирилла. Он живет в маленьком шахтерском городке посреди Донбасса. Из вариантов развлечений: школа, книжная точка на рынке и дом культуры. Однако те события, которые всколыхнули такое течение жизни, слишком страшны. Революции, а затем и начало войны поглощают размеренность города и заставляют делать выбор. На долю Кирилла и такой же молодежи, как он, выпадает мучительное принятие реальности, взросление и осознание, за что они готовы бороться.

Книга сначала тепло возвращает к теме детства, дома и «скучной» обычной жизни. А потом бросает в бездну, где война меняет людей, заставляет взрослеть и принимать решения.

Наталья Оздемир «Любця. Мы за тобой скоро приедем!» (Издательство «Лаборатория»)

«Любка. Мы за тобой скоро приедем!»

Казалось, жизнь семидесятилетней Софии тихо и мирно угасает в ежедневных ритуалах: кофе из надбитой чашки, телевизор, папироса, кошка Анфиса. Пока на ее пороге не появилась незнакомая девочка. И не началась война.

Реклама

Маленькой Любке пообещали: «Мы за тобой скоро приедем!» Теперь она живет с бабушкой, которую видит впервые, бьет ее любимый сервиз и знакомится с новыми друзьями. Для Софии же жизнь наполняется непредсказуемым смыслом: сохранить ребенка в водовороте войны, окутать заботой и любовью девочку, потерявшую дом, и поверить в чудо вместе с ней.

Это история об искренном обещании, которое настойчиво пытается разрушить война. Взросление в жестокой реальности все еще может сохранить мгновения света и тепла благодаря маленьким поступкам человечности и любви.

Наталья Довгопол «Пути Эвридики» (Издательство Vivat)

Украинский ретелинг античного мифа — и вдруг не о богах, а о праве на собственный голос и книгу. Интригует?

Виро пишет роман во время терапии: ночные кошмары, отрывки снов, травматические воспоминания — все становится текстом. Этот роман должен был храниться в ящике, но вдруг выходит в Греции под чужим именем. Похищен не просто сюжет, а прожитая боль. Виро летит в Афины, чтобы вернуть свое, но город отвечает холодом и странными знаками. На стенах появляются послания: «Эвридика должна умереть», но почему?

Реклама

Приключенческий роман с элементами мистики поднимает довольно нераспространенную тему авторского права. Наталья Довгопол как писательница вместила в книге немало собственного опыта, переживаний и сомнений, которые добавили увлекательному сюжету правдивой многослойности.