Новые драматические сериалы 2025 года для любителей экшена
В этом году вышло несколько сериалов, сосредоточенных на конфликтах и кризисных ситуациях, которые происходят в различных условиях и событиях. Именно такие проекты мы собрали в этой новой подборке, и если вы сторонник подобного экшен-жанра, то найдете для себя здесь что-то интересное.
«До последнего самурая» (Last Samurai Standing), 2025 год
События сериала происходят в Японии в конце 19-го века, в период реформ и ликвидации самурайского сословия. Главный герой — самурай, который отказывается сложить оружие и противостоит новой власти.
«Рекруты» (Boots), 2025 год
Сериал рассказывает о группе новобранцев, которые проходят базовую военную подготовку. События происходят на территории учебного центра и во время полевых занятий. В центре сюжета — адаптация гражданских к армейским правилам, выполнение приказов и внутренние конфликты между рекрутами.
«Черный Кролик» (Black Rabbit), 2025 год
Криминальный сериал о двух братьях, вовлеченных в нелегальный бизнес в большом городе. Нарушение договоренностей между группировками приводит к обострению ситуации.
«Список смертников: Темный волк» (The Terminal List: Dark Wolf), 2025 год
Сериал разворачивается в среде тайных военных операций. Главный герой — боец элитного подразделения, привлеченный к неофициальным миссиям. Сюжет охватывает подготовку операций, выполнение заданий и раскрытие скрытых структур, которые управляют этими программами.
«Заложник» (Hostage), 2025 год
Сюжет сериала сосредоточен на похищении высокопоставленного лица. События разворачиваются вокруг переговоров, поисковых операций и действий спецслужб. Параллельно показаны действия похитителей, посредников и представителей власти, вовлеченных в урегулирование ситуации.