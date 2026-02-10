- Дата публикации
О чувствах и страсти: пять книг ко Дню влюбленных, которые понравятся романтикам
Это подборка книг о любви в разных ее проявлениях: нежной и страстной, неожиданной и сложной, той, что дает второй шанс или заставляет начинать все с нуля.
Любовь может быть разной — тихой или всеобъемлющей, случайной или приходящей в решающий момент. В литературе она часто становится силой, которая ломает привычный порядок вещей и заставляет посмотреть на себя и мир по-новому.
В этой подборке ко Дню святого Валентина вы найдете легкие, остроумные, чувственные и драматические истории, которые напоминают: чувства редко бывают простыми, но именно они меняют нас и нашу жизнь.
«Раз и навсегда», Лайла Сейдж (ARTBOOKS)
Впервые в жизни Клементина (Эмми) Райдер не знает, как действовать дальше. Она выполнила все свои планы: оставила родной Медовларк, поступила в университет и построила успешную жизнь вокруг любимого дела — верховой езды. Но один несчастный случай разрушает все, к чему она так долго шла. Эмми вынуждена вернуться домой, в город, из которого когда-то так стремилась сбежать.
Люк Брукс — местный сердцеед, владелец бара, убежденный холостяк и лучший друг ее брата. Эмми всегда его раздражала, хотя он всю жизнь провел рядом с семьей Райдер. Но после ее возвращения Люк больше не может оставаться равнодушным. В то же время Эмми не до романтики, а он хорошо знает: с сестрой лучшего друга лучше держать дистанцию. Но что, если именно Люк поможет ей снова почувствовать радость жизни?
«Хтива Даяна», Джен Бессер, Шана Фести (Книголав)
Даяна Вуд имеет все, о чем мечтала: любимую работу, мужа Оливера и дочь. Но со временем их брак теряет близость, а уютная жизнь в Далласе начинает казаться слишком тесной. Отдаляясь от мужа, Даяна все чаще вспоминает бывшего возлюбленного — харизматичного фотографа Джаспера. Пытаясь вернуть себе ощущение живых эмоций, она начинает разговаривать с другими женщинами об их сокровенных желаниях и создает их портреты. Но поможет ли этот поиск сохранить ее брак? Или, наоборот, поставит под угрозу жизнь, которую она так долго строила?
Провокационный роман о женщине, которая разрывается между стабильной семейной жизнью и воспоминаниями о более страстном прошлом. Это первая часть трилогии, созданной на основе подкаста с Деми Мур в главной роли.
«Влюбленные в Пикассо», Джин Мекин (Лаборатория)
Молодая журналистка Алана после смерти матери находит лишь несколько подсказок, ведущих в 1923 год — к женщинам из близкого окружения художника, которые жили в тени его славы. Стремясь узнать правду о матери, она разыскивает тех, кто знал другую сторону художника: ревнивую жену, любовницу-художницу, американскую хозяйку и загадочную испанскую горничную, которая на одно лето стала его музой.
Но расследование меняет и саму жизнь Аланы: между сложными отношениями, мужским доминированием в арт-журналистике и общественным напряжением в современной Америке ей придется разгадать важнейший портрет — собственный.
«Встреть меня у озера», Карли Форчун (ARTBOOKS)
Десять лет назад Ферн влюбилась в Уилла Бекстера — талантливого художника, с которым они договорились встретиться у озера через год. Но он так и не пришел, а ее жизнь сложилась совсем не так, как она мечтала. Теперь Ферн пытается спасти старый семейный курорт от упадка, и именно в этот момент Уилл появляется снова, с опозданием на девять лет и предложением помощи. Но он уже не тот парень из ее воспоминаний: успешный, сдержанный и явно с тайнами. Сможет ли Ферн довериться человеку, который когда-то ее подвел? И если когда-то Уилл помог ей выстоять, то сможет ли
Автор стремительно набирает популярность, а сам роман экранизируют для Netflix — романтический фильм создает продакшн Archewell Productions принца Гарри и Меган Маркл.
«Первые», Мария Олекса (Вихола)
«Первые» — дебютный роман Марии Олексы о взрослении, первой любви и опытах, которые формируют нас навсегда. В центре истории — Равлик и Вла, двое подростков, которые встречаются летом, которое кажется бесконечным: лагерь, прогулки по Киеву, письма, мечты и ощущение, будто все только начинается.
Но время проходит, и вместе с ним меняются они сами. Герои взрослеют, ошибаются, выбирают собственные пути и пытаются понять, кем стали и что на самом деле искали все эти годы — свое место в мире или друг друга. Это светлая и ностальгическая история о первых чувствах, потери и путь к себе.