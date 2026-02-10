О чувствах и страсти: пять книг ко Дню влюбленных, которые понравятся романтикам

Пять книг ко Дню влюбленных

Любовь может быть разной — тихой или всеобъемлющей, случайной или приходящей в решающий момент. В литературе она часто становится силой, которая ломает привычный порядок вещей и заставляет посмотреть на себя и мир по-новому.

В этой подборке ко Дню святого Валентина вы найдете легкие, остроумные, чувственные и драматические истории, которые напоминают: чувства редко бывают простыми, но именно они меняют нас и нашу жизнь.

«Раз и навсегда», Лайла Сейдж (ARTBOOKS)

«Раз и навсегда», Лайла Сэйдж

Впервые в жизни Клементина (Эмми) Райдер не знает, как действовать дальше. Она выполнила все свои планы: оставила родной Медовларк, поступила в университет и построила успешную жизнь вокруг любимого дела — верховой езды. Но один несчастный случай разрушает все, к чему она так долго шла. Эмми вынуждена вернуться домой, в город, из которого когда-то так стремилась сбежать.

Люк Брукс — местный сердцеед, владелец бара, убежденный холостяк и лучший друг ее брата. Эмми всегда его раздражала, хотя он всю жизнь провел рядом с семьей Райдер. Но после ее возвращения Люк больше не может оставаться равнодушным. В то же время Эмми не до романтики, а он хорошо знает: с сестрой лучшего друга лучше держать дистанцию. Но что, если именно Люк поможет ей снова почувствовать радость жизни?

«Хтива Даяна», Джен Бессер, Шана Фести (Книголав)

«Хтива Даяна», Джен Бессер, Шана Фести

Даяна Вуд имеет все, о чем мечтала: любимую работу, мужа Оливера и дочь. Но со временем их брак теряет близость, а уютная жизнь в Далласе начинает казаться слишком тесной. Отдаляясь от мужа, Даяна все чаще вспоминает бывшего возлюбленного — харизматичного фотографа Джаспера. Пытаясь вернуть себе ощущение живых эмоций, она начинает разговаривать с другими женщинами об их сокровенных желаниях и создает их портреты. Но поможет ли этот поиск сохранить ее брак? Или, наоборот, поставит под угрозу жизнь, которую она так долго строила?

Провокационный роман о женщине, которая разрывается между стабильной семейной жизнью и воспоминаниями о более страстном прошлом. Это первая часть трилогии, созданной на основе подкаста с Деми Мур в главной роли.

«Влюбленные в Пикассо», Джин Мекин (Лаборатория)

«Влюбленные в Пикассо», Джин Мекин

Молодая журналистка Алана после смерти матери находит лишь несколько подсказок, ведущих в 1923 год — к женщинам из близкого окружения художника, которые жили в тени его славы. Стремясь узнать правду о матери, она разыскивает тех, кто знал другую сторону художника: ревнивую жену, любовницу-художницу, американскую хозяйку и загадочную испанскую горничную, которая на одно лето стала его музой.

Но расследование меняет и саму жизнь Аланы: между сложными отношениями, мужским доминированием в арт-журналистике и общественным напряжением в современной Америке ей придется разгадать важнейший портрет — собственный.

«Встреть меня у озера», Карли Форчун (ARTBOOKS)

«Встреть меня у озера», Карли Форчун

Десять лет назад Ферн влюбилась в Уилла Бекстера — талантливого художника, с которым они договорились встретиться у озера через год. Но он так и не пришел, а ее жизнь сложилась совсем не так, как она мечтала. Теперь Ферн пытается спасти старый семейный курорт от упадка, и именно в этот момент Уилл появляется снова, с опозданием на девять лет и предложением помощи. Но он уже не тот парень из ее воспоминаний: успешный, сдержанный и явно с тайнами. Сможет ли Ферн довериться человеку, который когда-то ее подвел? И если когда-то Уилл помог ей выстоять, то сможет ли

Автор стремительно набирает популярность, а сам роман экранизируют для Netflix — романтический фильм создает продакшн Archewell Productions принца Гарри и Меган Маркл.

«Первые», Мария Олекса (Вихола)

«Первые», Мария Олекса

«Первые» — дебютный роман Марии Олексы о взрослении, первой любви и опытах, которые формируют нас навсегда. В центре истории — Равлик и Вла, двое подростков, которые встречаются летом, которое кажется бесконечным: лагерь, прогулки по Киеву, письма, мечты и ощущение, будто все только начинается.

Но время проходит, и вместе с ним меняются они сами. Герои взрослеют, ошибаются, выбирают собственные пути и пытаются понять, кем стали и что на самом деле искали все эти годы — свое место в мире или друг друга. Это светлая и ностальгическая история о первых чувствах, потери и путь к себе.