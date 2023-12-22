О них все говорили: самые громкие королевские скандалы 2023 года

Мемуары принца Гарри

Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

В самом начале года, в январе, вышла долгожданная многими книга принца Гарри, которая называется "Запасной". В ней младший сын короля Чарльза II рассказал о том, каким трудным было его детство в королевской семье, каким грубым был его отец после смерти принцессы Дианы, матери Гарри, и какой коварной была Камилла в своем стремлении стать королевой. Словом, книга наделала много шума и еще больше отдалила Гарри от королевской семьи. Его отец Чарльз вовсе перестал общаться с сыном. За прошедший год их отношения практически не наладились. А позже стало известно, что мемуары принца Гарри оказались самой "выбрасываемой" книгой среди туристов.

Книга Омида Скоби "Финал"

Книга Омида Скоби "Финал" / Фото: Getty Images

Неофициальный биограф Меган и Гарри – Омид Скоби – тоже написал книгу и конечно она была о королевской семье Британии. Скандал возник из-за того, что автор якобы случайно отправил в редакцию голландского издания черновой вариант рукописи, где были названы имена «королевских расистов» (тех самых людей, которые якобы интересовались цветом кожи еще не рожденного на тот момент сына Меган и Гарри – принца Арчи. И этими людьми были якобы король Чарльз и принцесса Уэльская Кейт. Королевская семья возмутилась неприятной ситуации, но официально комментировать скандал не стала. Тем не менее ходили слухи, что Букингемский и Кенсингтонский дворцы, где расположены офисы короля и принца и принцессы Уэльской, думают над тем, чтобы подать судебный иск.

Королева Летиция и ее "роман" с зятем

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Неждано негадано скандал вспыхнул и в королевской семье Испании. А все благодаря родственнику королевы Летиции. Ее бывший зять - Хайме Дель Бурго, заявил, что имел с Летицией любовные отношения, которые продолжались даже после ее замужества с Филиппом в 2004 году. Мужчина опубликовал в одной из соцсетей снимок, где Летиция в интересном положении и носит его платок и заявил, что это фото она отправила ему сообщением со словами "Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне". Правда доказательств слов мужчины нет никаких, а королевский двор отказался публично комментировать эти слухи.

Меган, Гарри и частный джет

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские снова попали в сандал. Вместе с Камэрон Диас, ее мужем Бенджи Мэдденом и Зои Салданой летали на концерт Кэти Перри в Вегас. И использовали для этого частный самолет их друга.

Расстояние между Санта-Барбарой и Лас-Вегасом составляет примерно 577 километров и одна такая поездка на самолете занимает всего один час. Пара улетела на самолете, совладельцем которого является бизнесмен и ресторатор Майкл Херд, который вместе со своей женой Уитни Вулф, самой молодой миллиардершей и основательницей приложения для знакомств Bumble, за последние месяцы сблизился с Сассекскими. Несмотря на их протесты по поводу борьбы с изменением климата, Гарри и Меган продолжают выбирать удобный для себя транспорт, а критики возмущены и предлагают Меган и Гарри больше практиковать то, что они проповедуют.

"Любовный скандал" кронпринца Дании Фредерика

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Старший сын королевы Маргрете II, наследник трона, муж кронпринцессы Мэри и отец ее четверых детей очень неожиданно оказался вмешан в скандал. И не просто скандал, а ситуацию, которую в прессе назвали «изменой» и которая изрядно подпортила принцу репутацию. Все дело в том, что кронпринц был запечатлен во время прогулки по испанскому Мадриду с неизвестной блондинкой, которая оказалась светской львицей Женевьевой Касановой. Девушка сопровождала кронпринца в поездке на уикенд в Испанию, вместе они ходили на выставку, в ресторан и в конце вечера на ужин. Также принца сфотографировали выходящим из квартиры девушки, где согласно информации прессы, они провели вместе несколько часов. Датский королевский дворец отказался комментировать ситуацию, а вот Женевьева в своем Instagram заявила, что ее репутация также была испорчена и она отрицает какие-либо отношения с наследником трона.

Родители принцессы Кейт и прогоревший бизнес

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Весной 2023 года Кэрол и Майкл Миддлтон продали свой бизнес - магазин Party Pieces, который занимался организацией детских праздников. Компанию Кэрол организовала более 30 лет назад, в 1987 году, она стала успешной, и благодаря этому супруги смогли дать хорошее образование своим трем детям. Бизнес начал нести убытки во время пандемии коронавируса. Летом Миддлтон продали компанию шотландскому предпринимателю Джеймсу Синклеру. Но на этом история не закончилась. Оказалось, что некоторые поставщики недовольны тем, что им все еще задолжали деньги после закрытия Party Pieces и тогда против родителей Кейт Миддлтон запустили агрессивную рекламную кампанию. В их родном поселке Баклбери, где живет семья, были распространены жестокие плакаты, на которых сообщалась информация о долгах компании. Говорят, сын Миддлтон – Джеймс – был в ярости от увиденного и сам лично срывал эти плакаты. Семья никак ситуацию не комментировала и принцесса Уэльская тоже.

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