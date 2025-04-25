Об альпинизме, науке и войне: три книги, которые научат создавать увлекательные истории

Три книги, которые научат создавать увлекательные истории

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Книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас книги, авторы которых нашли способ удержать читателя на «крючке» с первой до последней страницы. Здесь все есть: достоверные факты, интересные персонажи, неожиданные концовки и вдохновение для исследования темы за пределами книги.

Питер Цукерман, Аманда Падоан «Похоронены в небе», издательство «Бородатый Тамарин»

В начале августа 2008-го во время восхождения на К2 за 27 часов погибли одиннадцать альпинистов. К2 — это вторая по высоте гора после Эвереста и одна из самых опасных вершин в мире.

В прологе мы оказываемся в Зоне смерти посреди ночи вместе с двумя шерпами. Сверху срывается ледяная глыба размером с холодильник и обрывает перила. Это значит, что они не могут ни спуститься, ни вернуться назад. Один из шерпов отдал свой ледоруб другим альпинистам, попавшим в беду, поскольку надеялся, что выживет и без него. Два мужчины висят на одной страховке, зная, что ледоруб едва выдерживает вес одного альпиниста. Мысленно они обращаются к богине горы, но лед вокруг них трескается и отламывается.

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Ниже пытаются дожить до рассвета другие альпинисты — норвежка, недавно вышедшая замуж и только что потерявшая мужчину; француз, пообещавший подруге на вершине: «Я больше никогда тебя не покину».

Почему они застряли в Зоне смерти, если до наступления тьмы должны были спуститься? Почему не было достаточно веревки, ведь многие из этих альпинистов — лучшие в мире, а некоторые долго готовились и рисковали всем, сходя на К2?

Питер Цукерман и Аманда Падоан начали историю с пиковой точки экстремальной ситуации, которой можно было избежать. Благодаря этому они вызывают у читателей смесь чувств от страха и гнева, ибо как можно было допустить ряд банальных ошибок, к сочувствию и восторгу, ибо испытывающие настойчивые отчаяния на высоте более восьми тысяч метров на грани смерти? Поднимают дискуссионные вопросы о том, стоит ли К2 жизнь, есть ли в этом риске какая-то польза и должно ли быть. Желание понять мотивацию альпинистов и шерпов, узнать, кто из них выжил и благодаря чему «толкают» нас вглубь текста.

«MANIAC», издательство «Лаборатория»

Джон фон Нейман разработал архитектуру для одного из первых электронных цифровых компьютеров в мире под названием MANIAC (Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Computer). Большинство современных компьютеров используют фоннеймановскую или гарвардскую архитектуру или их гибрид.

Стал соучредителем теории игр. Участвовал в разработке ядерной и водородной бомбы. Начал работать над «теорией самовоспроизводящихся автоматов», которая должна была объединить биологию, технологии и информатику.

Фон Нейман был маниакально влюблен в число и науку с раннего детства и до смерти. Мог запомнить книгу, просто ее прочитав. Думал на нескольких языках. Но каким человеком он был — мужем, отцом, другом, коллегой?

Бенхамин Лабатут написал беллетризованный нонфикшн — рассказал реальную историю голосами реальных людей, дополнив ее таким образом диалогами, наблюдениями, воспоминаниями и самое главное — чувствами.

Перед смертью фон Нейман не мог справиться с элементарной арифметикой. Рак опустошил его мозг. Но автор не просто констатирует этот факт: мужчина просит дочь выбрать наугад два числа и спросить, сколько они дадут в сумме. Марина фон Нейман решает, что к отцу вернулось чувство юмора, но он не шутит… Гений, мгновенно вычислявший логарифмы и интегралы мысленно, не знает, сколько будет один плюс один. В слезах она выбегает из палаты отца.

Факты — резкие и бездушные, а мы, люди, — эмоциональны и несовершенны. И нам интересно читать об эмоциональных и несовершенных людях, которые имели странные привычки, бывали беспомощными и совершали глупости. А еще в этом тексте правда и вымысел перетекают друг в друга, иногда их невозможно разграничить, и за этим интересно наблюдать.

Чимаманда Нгози Адичи «Половина желтого солнца», издательство #книголов

Летом 1967 между Нигерией и Биафрой, провозгласившей себя государством, разгорелась нигерийско-биафранская война. Она длилась три года. Оба деда Чимаманды, автора «Половины желтого солнца», умерли во время войны от голода в лагерях для беженцев. И хотя это роман, в нем много реальности и боли Адичи, ее семьи, ее народа.

В тексте она указывает, как война медлительно высасывает из человека жизнь. Сначала все, опьяненные патриотизмом и запахом свободы, готовы терпеть любые неудобства, ведь «война не продлится долго». Но время истекает, бомбы продолжают образовывать воронки на месте домов. Еды нет, лекарств нет, денег нет. Обезлюдевает город за городом, село — за селом. Женщина, которая недавно пахла изящными духами, варит на чужой кухне мыло, а ее муж пьет самый дешевый алкоголь в местном баре.

В романе речь идет о другом романе — «Мир немовал, когда мы умирали». В конце некоторых разделов и каждой части мы узнаем, о чем он. И только на последней странице ошеломленно осознаем, кто был скрытым рассказчиком и можем ли мы доверять.

Автор, как Питер Цукерман и Аманда Падоан, строит историю фрагментарно: чтобы узнать, выжил ли слуга Угву и сестра главной героини Оланны, нужно читать дальше. Чтобы узнать, смогут ли Оланна и Оденибо остаться вместе после всех испытаний, нужно читать дальше.

Ключевые события лишены банальности, хотя в романе есть вдохновенные моменты, снижающие градус напряжения и возвращающие нам веру в себя, потому что именно мы, люди, и творим чудеса.