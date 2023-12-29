"Одни из нас", "Уроки химии" и "Асока": 10 лучших сериалов 2023 года

2023 год подходит к концу и хотя изначально может показаться, что в нем было не очень много качественных сериалов из-за многомесячной забастовки, но все же это не совсем так. На стримингах продолжало выходить много проектов на разные вкусы, которые дарили нам захватывающие вечера.

В этой подборке мы постарались собрать сериалы с высоким рейтингом по версии Internet Movie Database (IMDb).

"Уроки химии"

Действие истории разворачивается в 1950-х годах, а в центре сюжета молодая женщина-химик Элизабет Зотт. Девушка имеет блестящий ум, волевой характер и талант к наукам, а также увлекается кулинарией, готовя дома на кухне идеальные и доведенные до совершенства блюда. Однако после увольнения с работы в институте, Элизабет соглашается стать ведущей кулинарного шоу для домохозяек. Но в этой новой для себя профессии она пытается использовать доступ к многочисленной телеаудитории, чтобы обучать женщин науке.

"Убийство на краю света"

Главная героиня сериала - 24-летняя Дарби Харт - хакер и сыщик-любитель из Нью-Йорка. Однажды с девушкой выходит на связь миллиардер-затворник Энди Ронсон, который приглашает ее и еще 11 одаренных людей в свое поместье в Исландии. Когда в особняке богача происходит загадочное убийство, главная героиня берется выследить и поймать убийцу, прежде чем он нанесет повторный удар и убьет еще кого-то.

"Одни из нас"

Сериал основан на одноименной компьютерной игре 2013 года и рассказывает о постапокалиптическом мире. Выжившие люди после глобальной пандемии пытаются выжить в новом мире. Главный герой - один из них - выживший по имени Джоэл, который неожиданно получает миссию - доправить 14-летнюю девочку Элли к ученым. Маленькая и волевая героиня может быть последней надеждой человечества на выживание, но также она становится и лучшим другом Джоэла.

"Покерфейс"

Это захватывающий мини-сериал с Наташа Лионн в главной роли. Актрисы выступает в образе работницы казино, которая может с первого взгляда читать ложь на лицах людей. Каждый эпизод сериала выполнен в формате перевернутого детектива - в начале зрителю демонстрируют сцену преступления и преступника, а затем ему предстоит наблюдать, как главная героиня распутывает сложное преступления. Серии сериала между собой практически не связаны и каждый раз рассказывают новую историю.

"Любовь и смерть"

В основу этого сериала легла реальная история, которая произошла в 1980-х годах с женщиной по имени Кэнди Монтгомери. Она вела довольно стереотипную и скучную жизнь - была примерной домохозяйкой и пела в церковном хоре. Но также за закрытыми дверями женщина скрывала некоторые тайны, которые в результате привели к трагедии - она зарубила топором свою подругу.

"Захвачений рейс"

Название сериала говорит само за себя, ведь в нем рассказывается история о захваченном самолете, который летит из Дубая в Лондон. Главный герой по имени Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик и не желая умереть в этом самолете она решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту самолета и самому вернуться домой к родным.

"Обезболивающее"

Сериал рассказывает о детективе, который решает вступить в неравную схватку с производителями лекарств и разоблачить то, что препараты, которые они продают на самом деле вызывают сильнейшую зависимость и имеют побочные эффекты.

"Здравствуй, будущее!"

Сериал показывает ретрофутуристический мир, в котором торгаш по имени Джек Биллингс управляет небольшим нечестным бизнесом - сотрудники его фирмы должны ходить от двери к двери, продавая дома и участки на Луне. Однако на самом деле никакого поселения на Луне не существует, а деньги он просто присваивает себе и тут же тратит. Но во время одного из своих обычных рабочих дней герой встречает сына, которого бросил ребенком, и приглашает работать с ним, но тот все портит.

"Маленький огонек"

Этот вдохновляющий сериал от National Geographic рассказывает о истории женщины по имнеи Мип Гиз - голландки, которая, рискуя жизнью, укрывала семью еврейской девочки Анны Франк от нацистов в течение более двух лет во время Второй мировой войны.

"Асока"

Конечно в первую очередь этот сериал стоит посмотреть потому, что в нем сыграла украинка Иванна Сахно. Но если после этой информации сюжет вас все же интересует, то сериал повествует о Асоке Тано - джедае и бывшему падавану Энакина Скайуокера. Сериал является частью медиафраншизы "Звездные войны" и спин-оффом "Мандалорца".

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