«Океанская глубина», «Волновой» и «Украинский Восток»: увлекательные книги для любознательных

Увлекательные книги для любознательных

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В этой подборке книжный обозреватель Татьяна Крисюк поделилась интересными фактами и наблюдениями после прочтения книг, которые заслуживают вашего внимания.

Гелен Скейлз «Удивительная бездна», издательство «Бородатый тамарин»

Долгое время люди полагали, что в морской бездне обитают лишь фантастические существа и боги, такие как Кракен, Посейдон или Левиафан.

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Ведь кто ещё может жить на глубине 4000 метров в полной темноте, куда не пробивается даже тусклый голубой свет? Это примерно 60–70 двадцатиэтажек, поставленных одна на другую. Но там обитают светящиеся рыбы, морские огурцы, глубоководные осьминоги и кальмары, ракообразные.

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На глубине 2500 метров, где скрываются гидротермальные источники, плавают гигантские моллюски и черви с ярко-красными перистыми отростками. Кашалоты охотятся на кальмаров, непереваренные клювы которых накапливаются в их внутренностях. Вокруг клювов нарастает восковая масса — амбра, которая защищает стенки кишечника от повреждений. Обычно после смерти морского млекопитающего она попадает в океан, где под воздействием солнца, воздуха и соли «созревает», становясь ценным веществом для парфюмерии.

В полуночной зоне — на глубине 1000 метров — самка-удочница привлекает добычу светящейся «удочкой» прямо перед ртом, кормя при этом и себя, и самца, который намертво прикреплен к ней. Самцов может быть несколько. Закрепившись на её теле, они теряют самостоятельность, не теряя при этом способности оплодотворять икру.

Чуть выше — владения адского вампира, который большую часть времени неподвижно висит в воде, мирно собирая морской снег: остатки органических частиц и живых организмов, оседающих из верхних слоев океана. А также — обиталище креветок, трахимедуз, сифонофоров и других организмов.

Вы можете подумать: а зачем вам знать хоть что-нибудь об этих морских существах? Есть как минимум три причины.

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Во-первых, чтобы лучше понять жизнь, ведь они живут без солнечного света, при низких температурах, огромном давлении и небольшом количестве кислорода. Во-вторых, глубоководные организмы вырабатывают химические соединения, из которых можно изготавливать лекарства. Например, на основе ядовитого пептида конусообразной улитки Conus magus разработали препарат для лечения сильной хронической боли. И в-третьих, чтобы уберечь глубоководные экосистемы от уничтожения в результате добычи полезных ископаемых.

Если вы думаете, что книга слишком сложная, то это не так. Автор вкратце объясняет термины и понятия, чтобы вам не пришлось гуглить или чувствовать себя непонятливым первоклассником.

Николай Хвылевой «Синие этюды», издательство «Вихола»

С творчеством Николая Хвылевого я впервые познакомилась в старшей школе, когда мы изучали «Я (Романтика)». Это было не слишком удачное знакомство: новелла была прочитана, но не осмыслена из-за недостатка опыта, который позволил бы по-настоящему понять и форму, и текст, и подтекст.

Хвильовой запомнился как талантливый писатель, который, однако, пишет сложным языком. Этой осенью мне попали в руки его «Синие этюды» — сборник новелл, принесший писателю «Расстрелянного возрождения» известность. Безусловно, эти тексты требуют вдумчивого и неспешного чтения, но в то же время позволяют почувствовать, как тонко и кинематографично Хвылевой воссоздает реальность того времени.

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«И смотрел Кларк на небо: там голубая бездна, там заканчивается жизнь, а степи Украины тоже голубые — ассоциация с небом. Думал: Почему так манит туда — ведь там же смерть? Может, потому, что голубое?»

Кларк — бывший революционер, а теперь редактор городской газеты. У него есть браунинг (пистолет), который, как и душевный мир каждого человека, имеет свою историю. Глядя на него, он слышит голос молодой, бодрой, червиньковской революции семнадцатого года. Кларк слишком много думает и, как типичный интеллигент, страдает безумной любовью к Украине, которую «упустили». От революции остались лишь лозунги и невыносимая пустота внутри.

В гротескно-сатирической новелле «Колонии, виллы» есть две героини, которые отражают друг друга. Анфиса Павловна — коммунистка немецкого происхождения с партбилетом, Павлина Анфисовна — беспартийная старая дева, мещанка.

Однажды Павлина Анфисовна застала Анфису Павловну за тем, как та ела котлету, приготовленную для одного из сирот из колонии. Она с пониманием выслушивает её оправдания, а во время спора бросает пророческое: «До второй чистки не доживете». В конце концов обе женщины глубоко несчастны — и та, которую исключают из партии, и та, которую в партию никогда не примут.

«Синие этюды» — удивительная бездна творчества Николая Хвылевого, в которую стоит окунуться.

Александр Михед «Я смешаю твою кровь с углем», издательство «Лаборатория»

«Я смешаю твою кровь с углем»

В предисловии к книге Александр Михед пишет: «Можно прожить успешную жизнь, сделать карьеру, каждый год уезжать в зимний и летний отпуск, но так и не совершить путешествие с Севера на Юг. Или с Востока на Запад. Практически в каждой стране существует эта ментальная карта стереотипов — мол, это же люди с севера, там одни заводы, работяги, культуры у них нет вовсе. А на юге, конечно, одни только бездельники и нахлебники. Да и наверняка где-то есть свой культурный Пьемонт, который, однако, теряет собственную идентичность в погоне за туристическим „позиционированием“».

Мне не доводилось бывать на Востоке Украины. Представление об этом регионе и его жителях формировалось из чужих рассказов, новостей, упоминаний в книгах или фильмах. Поэтому сейчас я — именно тот человек, который никогда не путешествовал из центра на Восток. По крайней мере, пока.

Книга «Я смешаю твою кровь с углем» вышла в свет в 2020 году: через шесть лет после начала войны и за два года до полномасштабного вторжения России в Украину. Бахмут, Лисичанск, Северодонецк, где тогда побывал Александр, сейчас оккупированы. Покровск, на въезде в который возвышался большой чёрный крест «Спаси и сохрани», фактически оккупирован (по данным DeepStateMAP).

Рисуя портреты этих городов, автор выводит их из обобщенной категории «шахтерский город». Да, там есть шахты, шахтеры и шахтерши, но есть и магазины, билборды, музеи, мозаики, парки, аллеи роз, истории, передаваемые из поколения в поколение. Учёные и историки призывают не принимать на веру то, что рассказывают люди. Зато Александр им верит, и поэтому они через него рассказывают нам о своих городах. Каждый — по-своему. Иногда взгляды на один и тот же город диаметрально противоположны, а порой напоминают ребусы, которые невозможно разгадать.

Кроме того, автор знакомит нас с местными известными личностями, такими как поэт Иосиф Курлата, хирургом Григорием Хайловым, фотографом и летописцем Марко Зализняком, украинским художником Романом Мининым, писательницей и историком Еленой Стяжкиной.

Невозможно по-настоящему прочувствовать города, в которых ты никогда не был, но можно хотя бы попытаться приблизиться к их пониманию через истории людей. Эта книга — океаническая глубина украинского Востока, который, как пишет Сергей Жадан, «чтобы не отделять, нужно знать».

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