Ольга Сумская, Оля Цибульская и Мила Нитич продемонстрировали изысканные наряды на Ukrainian GALA | VYTOKY

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В Киеве, в Октябрьском дворце (МЦКИ), который недавно получил повреждения во время массированной атаки россии на Киев, состоялось первое институциональное событие нового формата — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Первая часть события Ukrainian GALA состоялась в атриуме здания, который превратился в пространство современной украинской идентичности. Это новая институциональная платформа, которая объединяет представителей культуры, креативных индустрий, бизнеса и общества.

На мероприятии собралось немало звездных гостей. Среди них были: Ольга Сумская, Оля Цибульская, Светлана Билоножко, Мила Нитич, Анна Саливанчук, Анастасия Цимбалару, Илона Гвоздева, Влад Дарвин, Николас Карма, LADA, Геля Зозуля, Марина Кошкина, Андрей Черновол и многие другие.

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Ольга Сумская и Светлана Билоножко

Мила Нитич

Анастасия Цимбалару

Анна Саливанчук

Илона Гвоздева

LADA

Геля Зозуля

Влад Дарвин

Николас Карма

Андрей Чорновол

Участники ивента продемонстрировали на красной дорожке красивые образы, которые они подготовили в соответствии с дресс-кодом вечера Ethno Tie. Звездные красавицы дефилировали в изысканных нарядах с традиционными национальными мотивами от украинских брендов, таких как SPECIAL.body 21, Vytkani, LAUREL, BeArt и других.

Ольга Сумская

Марина Кошкина

Оля Сумская, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ирина Сидорук, Александра Богач, Таня Буренко

Алексей Донцов и Светлана Белоножко

Во время этой части поэт Дмитрий Морозюк прочитал свое стихотворение «Второстепенный герой», которое он написал специально для события.

Дмитрий Морозюк

Во время второй части события состоялся концерт «VYTOKY: Легенды украинской песни» в сопровождении Национального президентского оркестра. Продюсерами концертной программы выступили Анна Гагарина и Алина Решетар. Ведущими вечера были Алексей Донцов и Екатерина Сташко.

Анна Гагарина и Алина Решетар

Алексей Донцов и Екатерина Сташко

В новом симфоническом прочтении прозвучали легендарные украинские композиции, которые формировали культурный код нескольких поколений украинцев: «Як тебе не любити, Києве мій», «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Водограй», «Черемшина», «Край», «Тече вода», «Запроси мене у сни свої», «Коханий», «Троянди на пероні», «Чарівна скрипка», «Де ти тепер» и другие.

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На сцене в этот вечер песни украинского музыкального наследия исполнили Оля Цибульская, Мила Нитич, Марта Адамчук, Вера Кекелия, YAKTAK, MONOKATE, GEED, LAUD, Никита Киселев, David Maskisa и Вики Роуз.

Оля Цибульская

Оля Цибульская

MONOKATE

YAKTAK

Артист Давид Маскиса поет, а художник Андрей Плиндин создает картину

Никита Киселев

Вера Кекелия и Марта Адамчук

GEED

Марта Адамчук

Вики Роуз и Давид Маскиса

В рамках Ukrainian GALA впервые состоялась камерная церемония, на которой отметили деятелей украинской креативной индустрии, которые годами формируют современное культурное пространство Украины и создают новые возможности для развития творческих отраслей. За весомый вклад в развитие креативных индустрий Украины специальные награды и статуэтки Ukrainian GALA'26 получили Александр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоева, ЮЛА, Оксана Скибинская, Гена Витер, Павел Шилько, Алена Мозговая, «Культурный десант» (награду получил представитель проекта Михаил Олейник) и Юрий Андрущенко.

Гена Ветер и Светлана Голинская

ЮЛА

Оксана Скибинская

Михаил Олейник

Александр Злотник, Марина Осаула, Вадим Лисица

Алексей Донцов

Анна Луценко

Усвідомлена

Дами Отакот

Голубка

Анна Пустоваль

Ирина Оськина

Марьяна Ромась

Ирина Путивленко

Наталья Камышенко

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