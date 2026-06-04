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Ольга Сумская, Оля Цибульская и Мила Нитич продемонстрировали изысканные наряды на Ukrainian GALA | VYTOKY
В Октябрьском дворце, несмотря на выбитые окна, поврежденную крышу и стены из-за вражеского обстрела, состоялось знаковое событие, которое посетили знаменитости.
В Киеве, в Октябрьском дворце (МЦКИ), который недавно получил повреждения во время массированной атаки россии на Киев, состоялось первое институциональное событие нового формата — Ukrainian GALA | VYTOKY.
Первая часть события Ukrainian GALA состоялась в атриуме здания, который превратился в пространство современной украинской идентичности. Это новая институциональная платформа, которая объединяет представителей культуры, креативных индустрий, бизнеса и общества.
На мероприятии собралось немало звездных гостей. Среди них были: Ольга Сумская, Оля Цибульская, Светлана Билоножко, Мила Нитич, Анна Саливанчук, Анастасия Цимбалару, Илона Гвоздева, Влад Дарвин, Николас Карма, LADA, Геля Зозуля, Марина Кошкина, Андрей Черновол и многие другие.
Участники ивента продемонстрировали на красной дорожке красивые образы, которые они подготовили в соответствии с дресс-кодом вечера Ethno Tie. Звездные красавицы дефилировали в изысканных нарядах с традиционными национальными мотивами от украинских брендов, таких как SPECIAL.body 21, Vytkani, LAUREL, BeArt и других.
Во время этой части поэт Дмитрий Морозюк прочитал свое стихотворение «Второстепенный герой», которое он написал специально для события.
Во время второй части события состоялся концерт «VYTOKY: Легенды украинской песни» в сопровождении Национального президентского оркестра. Продюсерами концертной программы выступили Анна Гагарина и Алина Решетар. Ведущими вечера были Алексей Донцов и Екатерина Сташко.
В новом симфоническом прочтении прозвучали легендарные украинские композиции, которые формировали культурный код нескольких поколений украинцев: «Як тебе не любити, Києве мій», «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Водограй», «Черемшина», «Край», «Тече вода», «Запроси мене у сни свої», «Коханий», «Троянди на пероні», «Чарівна скрипка», «Де ти тепер» и другие.
На сцене в этот вечер песни украинского музыкального наследия исполнили Оля Цибульская, Мила Нитич, Марта Адамчук, Вера Кекелия, YAKTAK, MONOKATE, GEED, LAUD, Никита Киселев, David Maskisa и Вики Роуз.
В рамках Ukrainian GALA впервые состоялась камерная церемония, на которой отметили деятелей украинской креативной индустрии, которые годами формируют современное культурное пространство Украины и создают новые возможности для развития творческих отраслей. За весомый вклад в развитие креативных индустрий Украины специальные награды и статуэтки Ukrainian GALA'26 получили Александр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоева, ЮЛА, Оксана Скибинская, Гена Витер, Павел Шилько, Алена Мозговая, «Культурный десант» (награду получил представитель проекта Михаил Олейник) и Юрий Андрущенко.