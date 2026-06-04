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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
События
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127
Время на прочтение
3 мин

Ольга Сумская, Оля Цибульская и Мила Нитич продемонстрировали изысканные наряды на Ukrainian GALA | VYTOKY

В Октябрьском дворце, несмотря на выбитые окна, поврежденную крышу и стены из-за вражеского обстрела, состоялось знаковое событие, которое посетили знаменитости.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ольга Сумская, Оля Цибульская и Мила Нитич продемонстрировали изысканные наряды на Ukrainian GALA | VYTOKY

В Киеве, в Октябрьском дворце (МЦКИ), который недавно получил повреждения во время массированной атаки россии на Киев, состоялось первое институциональное событие нового формата — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Первая часть события Ukrainian GALA состоялась в атриуме здания, который превратился в пространство современной украинской идентичности. Это новая институциональная платформа, которая объединяет представителей культуры, креативных индустрий, бизнеса и общества.

На мероприятии собралось немало звездных гостей. Среди них были: Ольга Сумская, Оля Цибульская, Светлана Билоножко, Мила Нитич, Анна Саливанчук, Анастасия Цимбалару, Илона Гвоздева, Влад Дарвин, Николас Карма, LADA, Геля Зозуля, Марина Кошкина, Андрей Черновол и многие другие.

Ольга Сумская и Светлана Билоножко

Ольга Сумская и Светлана Билоножко

Мила Нитич

Мила Нитич

Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева

LADA

LADA

Геля Зозуля

Геля Зозуля

Влад Дарвин

Влад Дарвин

Николас Карма

Николас Карма

Андрей Чорновол

Андрей Чорновол

Участники ивента продемонстрировали на красной дорожке красивые образы, которые они подготовили в соответствии с дресс-кодом вечера Ethno Tie. Звездные красавицы дефилировали в изысканных нарядах с традиционными национальными мотивами от украинских брендов, таких как SPECIAL.body 21, Vytkani, LAUREL, BeArt и других.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Марина Кошкина

Марина Кошкина

Оля Сумская, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ирина Сидорук, Александра Богач, Таня Буренко

Оля Сумская, Яна Остапчук, Марина Сидорук, Ирина Сидорук, Александра Богач, Таня Буренко

Алексей Донцов и Светлана Белоножко

Алексей Донцов и Светлана Белоножко

Во время этой части поэт Дмитрий Морозюк прочитал свое стихотворение «Второстепенный герой», которое он написал специально для события.

Дмитрий Морозюк

Дмитрий Морозюк

Во время второй части события состоялся концерт «VYTOKY: Легенды украинской песни» в сопровождении Национального президентского оркестра. Продюсерами концертной программы выступили Анна Гагарина и Алина Решетар. Ведущими вечера были Алексей Донцов и Екатерина Сташко.

Анна Гагарина и Алина Решетар

Анна Гагарина и Алина Решетар

Алексей Донцов и Екатерина Сташко

Алексей Донцов и Екатерина Сташко

В новом симфоническом прочтении прозвучали легендарные украинские композиции, которые формировали культурный код нескольких поколений украинцев: «Як тебе не любити, Києве мій», «Я піду в далекі гори», «Стожари», «Водограй», «Черемшина», «Край», «Тече вода», «Запроси мене у сни свої», «Коханий», «Троянди на пероні», «Чарівна скрипка», «Де ти тепер» и другие.

На сцене в этот вечер песни украинского музыкального наследия исполнили Оля Цибульская, Мила Нитич, Марта Адамчук, Вера Кекелия, YAKTAK, MONOKATE, GEED, LAUD, Никита Киселев, David Maskisa и Вики Роуз.

Оля Цибульская

Оля Цибульская

Оля Цибульская

Оля Цибульская

MONOKATE

MONOKATE

YAKTAK

YAKTAK

Артист Давид Маскиса поет, а художник Андрей Плиндин создает картину

Артист Давид Маскиса поет, а художник Андрей Плиндин создает картину

Никита Киселев

Никита Киселев

Вера Кекелия и Марта Адамчук

Вера Кекелия и Марта Адамчук

GEED

GEED

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Вики Роуз и Давид Маскиса

Вики Роуз и Давид Маскиса

В рамках Ukrainian GALA впервые состоялась камерная церемония, на которой отметили деятелей украинской креативной индустрии, которые годами формируют современное культурное пространство Украины и создают новые возможности для развития творческих отраслей. За весомый вклад в развитие креативных индустрий Украины специальные награды и статуэтки Ukrainian GALA'26 получили Александр Злотник, Максим Гусак, Анжела Норбоева, ЮЛА, Оксана Скибинская, Гена Витер, Павел Шилько, Алена Мозговая, «Культурный десант» (награду получил представитель проекта Михаил Олейник) и Юрий Андрущенко.

Гена Ветер и Светлана Голинская

Гена Ветер и Светлана Голинская

ЮЛА

ЮЛА

Оксана Скибинская

Оксана Скибинская

Михаил Олейник

Михаил Олейник

Александр Злотник, Марина Осаула, Вадим Лисица

Александр Злотник, Марина Осаула, Вадим Лисица

Алексей Донцов

Алексей Донцов

Анна Луценко

Анна Луценко

Усвідомлена

Усвідомлена

Дами Отакот

Дами Отакот

Голубка

Голубка

Анна Пустоваль

Анна Пустоваль

Ирина Оськина

Ирина Оськина

Марьяна Ромась

Марьяна Ромась

Ирина Путивленко

Ирина Путивленко

Наталья Камышенко

Наталья Камышенко

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Количество просмотров
127
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