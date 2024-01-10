Она – будущая королева: 10 фактов, которые вы не знали о принцессе Уэльской

9 января принцесса Уэльская Кэтрин отпраздновала 42-й день рождения. Впервые за много лет в аккаунте принца и принцессы Уэльских не поделились новой фотографией в честь праздника.

Однако это совсем не значит, что поклонники королевской семьи забыли о том, что принцесса празднует день рождения. В TikTok завирусилось видео с фотографиями юной Кейт Миддлтон, а журналисты People собрали десять интересных фактов о будущей королеве Великобритании.

В детстве Кейт жила в Иордании

Маленькая Кейт Миддлтон в Иордании со своим отцом Майклом и сестрой Пиппой / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон родилась в Рединге, Англия, в 1982 году. В возрасте 2 лет она переехала со своей семьей в Амман, Иордания, куда ее отца Майкла Миддлтона пригласили на работу. Он работал в компании British Airways. Семья Миддлтон два с половиной года жила за границей, и будущая принцесса посещала там детский сад.

У Кейт и ее сестры Пиппы были забавные прозвища

Кейт и Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

У Кейт и ее младшей сестры Пиппы Миддлтон когда-то были похожие прозвища. Это откровенное признание Кейт сделала во время посещения своей старой школы Святого Андрея в Пэнгборне десять лет назад. Кейт спросила у юных учеников, есть ли у них домашние животные, и вспомнила, какие имена она давала в детстве морским свинкам.

"Одного звали Пип, а другого — Писк, потому что мою сестру звали Пиппа, а меня — Писк", — рассказала тогда Кейт.

Она получила премию герцога Эдинбургского

Герцог Эдинбургский и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

У Кейт была особая связь с принцем Филиппом до того, как она присоединилась к королевской семье. Во время учебы в колледже Мальборо она участвовала в Премии герцога Эдинбургского, программе развития молодежи, основанной принцем Филиппом, дедушкой ее будущего мужа принца Уильяма.

"Премия герцога Эдинбургского — это отличный способ для молодых людей обрести уверенность в себе, освоить новые навыки, работать в команде и получать массу удовольствия", — сказала она позже. "Хотя получить золотую награду порой было непросто, это одно из самых запоминающихся событий моего взросления", - сказала она.

Установила спортивный рекорд в школе

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Неудивительно, почему она выглядит так непринужденно, занимаясь спортом на официальных мероприятиях. Согласно ее биографии, принцесса Кейт выросла, занимаясь спортом, особенно прыжками в высоту. Будучи зачисленной в школу Св. Андрея, где она училась с 4 до 13 лет, она установила рекорд соревнований по легкой атлетике, который сохраняется до сих пор.

Она взяла академический отпуск за год до университета

Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

После окончания колледжа Мальборо в 2000 году Кейт взяла годичный перерыв. За это время она училась в Британском институте во Флоренции, ездила в Чили, чтобы заниматься благотворительностью в Raleigh International, а также занималась греблей команды Round the World Challenge в проливе Солент.

В следующем году она поступила в Университет Сент-Эндрюс в Эдинбурге, Шотландия, и вскоре после этого встретила там принца Уильяма.

Она недолго работала официанткой

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Как и многие студенты колледжа, Кейт совмещала работу с учебой. Появившись в специальном выпуске BBC "Ягодное королевское Рождество" в 2019 году, она рассказала, что некоторое время работала официанткой, и пошутила, что у нее это не очень хорошо получается.

Подав коктейли в баре, организованном благотворительной организацией Action on Addiction, Кейт сказала Мэри Берри, что "это напомнило мне мои университетские дни, когда я немного подрабатывала официанткой", сообщает BBC.

Она была в серьезной женской команде по гребле

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям ненадолго расстались в апреле 2007 года и снова сошлись где-то в июне. Во время их раскола она присоединилась к The Sisterhood, интенсивной женской команде лодок-драконов, тренирующейся для участия в гонках против мужской команды, чтобы собрать деньги на благотворительность. Будущей принцессе было поручено управлять судном и выкрикивать инструкции. Но за две недели до большой гонки в августе Кейт отказалась от участия из соображений безопасности. Внимание было вызвано ее возобновлением отношений с королевской семьей.

У нее никогда не было постера с принцем Уильямом

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Хотя принц Уильям был самым завидным холостяком своего поколения, у принцессы Кейт не было его фотографии, прикрепленной к ее стене. Пара объявила о помолвке в ноябре 2010 года, а Кейт в сопроводительном интервью ITV развенчала слух о том, что у нее был постер принца.

"Ходят слухи, что у тебя на стене висела его фотография?" — спросил Кейт журналист Том Брэдби. "Нет, у меня на стене был парень из Levi’s", — засмеялась она. "Это не фотография Уильяма. Извините", — сказала она, поглаживая колено своего новоиспеченного жениха.

Она сама сделала свадебный макияж

Принцесса Уэльская Кэтрин в день свадьбы с принцем Уильямом / Фото: Associated Press

В апреле 2011 года сообщалось, что перед королевской свадьбой Кейт взяла несколько частных уроков у лондонского визажиста Арабеллы Престон, оттачивая навыки самостоятельного макияжа в свой важный день. Тогда Кейт приняла решение "сохранить некоторую нормальность" в своей жизни.

Она печет торты на день рождения своих детей

Кейт и Уильям Уэльские с тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Associated Press

Не секрет, что Кейт сама печет праздничные торты для своих троих детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

"Мне нравится готовить торт. Это стало своего рода традицией: я не сплю до полуночи с невероятным количеством смеси для торта и глазурью, я делаю слишком много. Но я люблю это", - сказала Кейт в одном из интервью.

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