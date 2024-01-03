Она отреклась от престола: вспоминаем историю жизни и правления королевы Маргрете II

31 января в своей новогодней речи королева Дании Маргрете II отреклась от престола в пользу своего старшего сына кронпринца Фредерика.

Мы решили немного вспомнить то, как проходило правление королевы Маргрете II. Она взошла на трон 14 января 1972 года, после смерти своего отца короля Фредерика IX.

Королева Маргрете II, портрет 1953 года / Фото: Getty Images

В 2022 году королева отпраздновала пятидесятилетие правления и после смерти своей двоюродной сестры британской королевы Елизаветы II стала самым долго правящим европейским монархом.

Она родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг. Ее родители — король Дании Фредерик IX и королева Ингрид, урожденная принцесса Швеции. Назвали девочку в честь кронпринцессы Швеции Маргариты Коннаутской, своей бабушки по материнской линии.

Королева Маргрете II, портрет в честь 18-летия, 1958 год / Фото: Getty Images

Поскольку право на престолонаследие переходило по мужской линии, а у Фредерика IX были лишь дочери, после его смерти ему наследовал его младший брат принц Кнуд. 27 марта 1953 года в закон о престолонаследии были внесены изменения, разрешающие занимать датский престол женщинам. Это позволило принцессе Дании Маргрете принять титул наследной принцессы вместо своего дяди и впоследствии вступить на престол как королева Маргрете II.

Королева Маргрете II, портрет в честь 40-летия, 1980 год / Фото: Getty Images

В новогоднюю ночь в канун 1972 года года король Фредерик IX произнес свое последнее новогоднее обращение к нации, вскоре он заболел и умер. А уже 14 января Маргрете стала королевой Дании. Ей был 31 год. Она стала первой женщиной-монархом Дании в соответствии с новым законом о престолонаследии.

Она была провозглашена Королевой с балкона дворца Кристиансборг премьер-министром Йенсом Отто Краагом. В своем первом обращении к народу королева сказала:

"Мой любимый отец, наш король, умер. Задача, которую мой отец выполнял почти 25 лет, теперь лежит на моих плечах. Я молюсь Богу, чтобы он дал мне помощь и силу нести тяжелое наследие. Пусть доверие, оказанное моему отцу, будет оказано и мне".

Королева Маргрете II и ее муж принц Хенрик, 1980 год / Фото: Getty Images

В своей новогодней речи 2023 года, королева Маргрете отрекаясь от трона сказала: "Поддержка и помощь, которые я получала на протяжении многих лет, сыграли решающую роль в выполнении моей задачи. Я надеюсь, что новая королевская чета будет встречена с таким же доверием и любовью, как и я".

Королева Маргрете II с младшим сыном Иоахимом, 1970 год / Фото: Getty Images

Королева была замужем за французским дипломатом и аристократом, графом Анри Мари Жана Андре де Лаборд де Монпеза, после свадьбы, которая состоялась 10 июня 1967 года он получил титул "Его Королевское Высочество принц Хенрик Датский".

Королева Маргрете II и ее муж принц Хенрик, 1972 год / Фото: Getty Images

Венчание состоялось в церкви Хольменс в Копенгагене, а свадебные торжества прошли во дворце Фреденсборг. У супругов двое сыновей – старший (новый король Фредерик) и младший принц Иоахим.

Королева Маргрете II со старшим сыном Фредериком, 1980 год / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II и принц Хенрик с сыновьями, 1972 год / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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