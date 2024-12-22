Они были роскошны: десять эффектных королевских образов 2024 года

Королевские особы в этом году много, где бывали и демонстрировали на публике самые разные образы. Мы собрали для вас самые эффектные, которые наиболее нам запомнились в 2024 году.

Белый наряд принцессы Кейт

Принцесса Уэльская на параде Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

У жены принца Уильяма было три запоминающихся выхода. В этом году принцесса редко бывала на публике из-за того, что проходила лечение от рака. Один из долгожданных выходов Кейт произошел летом на параде Trooping the Color в честь дня рождения короля Чарльза. Кейт появилась в потрясающем белом платье прямого силуэта с бантом на груди от Jenny Packham, которое перешили специально для мероприятия. В нем же Кейт появлялась в нем на прогулке по торговому центру возле Букингемского дворца перед коронацией короля Чарльза в мае 2023 года. Образ дополняли туфли Jimmy Choo шляпа Philip Treacy и замшевый черный клатч Mulberry, и серьги из жемчуга в форме цветка Cassandra Goad.

Фиолетовое платье принцессы Кейт

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Летом принцесса Уэльская также посетила финальный день теннисного чемпионата Уимблдон-2024. Она покровительница Всеанглийского клуба большого тенниса и ежегодно она вручает награду победителю. В этот раз на принцессе было фиолетовое платье от Safiyaa длины миди с элегантными складками в зоне груди. Образ Кейт дополнила брошью-бантом, которую всегда надевает на это мероприятие, сумкой нюдового цвета, несколькими золотыми браслетами и серьгами.

Алое пальто принцессы Кейт

Принцесса Уэльская на рождественской концерте / Фото: Getty Images

В декабре принцесса Кейт организовала свой ежегодный концерт "Вместе на Рождество". Хозяйка вечера появилась в Вестминстерском аббатстве в красном двубортном пальто Alexander McQueen, сшитом для принцессы по индивидуальному заказу. Сочетала его принцесса с яркой красной клетчатой юбкой от Emilia Wickstead, интересной кофтой с большим бархатным бантом, замшевыми сапогами от Ralph Lauren и серьгами с жемчужинами от бренда Mulberry.

Пикантное платье королевы Летиции

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева обычно выбирает элегантные и сдержанные наряды для своих светских выходов. В этом году нас удивил один ее образ. На церемонии закрытия 14-го кинофестиваля Atlantida Mallorca в La Misericordia в Пальма-де-Майорке, где Летиция вручила награду Masters Of Cinema актеру и кинопродюсеру Майклу Дугласу, она появилась в пикантном вечернем платье на бретельках и с откровенным декольте от Boss, дополнив лук серебристыми босоножками на квадратных каблуках от Mango и серьгами ромбовидной формы Barbara Goenaga и кольцом на пальце Coreterno.

Стильный брючный костюм принцессы Леонор

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Испанская принцесса Леонор в этом году много раз удивляла публику своими образами. Нам запомнился беспроигрышный вариант – красный брючный костюм от Carolina Herrera, в котором девушка впервые поехала в сольную заграничную поездку в Португалию. Наследница престола носила его в сочетании с белым топом и бежевыми туфлями на каблуках.

Вечернее платье принцессы Катарины-Амалиия

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Принцесса Оранская присутствовала на открытии государственного парламента Нидерландов в этом году вместе с родителями. Она приехала на мероприятие и была запечатлена фотографами выйдя из золотой кареты в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, которые держала в руках, обула Амалия золотые босоножки Stuart Weitzman на каблуках, а у нее на голове был ободок Sohi Vilma и серьги-клипсы в ушах. Удачный получился образ.

Белое платье королевы Мэри на коронации

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

В этом году муж Мэри Фредерик стал королем Дании. Она приехала на его коронацию в белом платье-пальто из крепа, сшитом специально на заказ датским брендом Soeren Le Schmidt. Образ Ее Величества дополняли туфли-лодочки от Prada и драгоценности из рубиновой парюры.

Белоснежный лук княгини Шарлин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин посетили 75-й ежегодный благотворительный гала-концерт "Бал Красного Креста Монако".

В этом году Шарлин появилаьс на балу в белом платье от Louis Vuitton с открытыми плечами, которое бренд создал для нее на заказ. Талию принцессы подчеркивал золотой пояс, а в руках она держала золотую сумку на ремешке-цепочке, которую сочетала с серьгами-висюльками с бриллиантами от Graff.

Еще один белый лук от королевы Камиллы

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В этом году многие королевские особы любили носить белый цвет. Супруга короля Чарльза появилась в Нормандии, где проводились мероприятия, посвященные официальному празднованию 80-й годовщины высадки десанта время операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны и почтить память павших солдат.

Королева облачилась в белоснежное платье-пальто Anna Valentine с металлическими заклепками вокруг воротника и рукавов, дополнив его белой кожаной сумкой Anna Valentine, кремовыми перчатками, широкополой шляпой и туфлями на каблуках Eliot Zed.

Меган Маркл блистала в черном платье

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл приехала на гала-вечер Paley Honors 2024, чтобы поддержать своего друга Тайлера Перри, который в этот вечер получил высшую награду от медиацентра Paley.

В отеле The Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз Меган появилась в черном платье в пол без бретелек и с декольте в форме сердца, небольшим разрезом спереди и шлейфом сзади от Oscar de la Renta, обула босоножки на каблуках Stuart Weitzman и дополнила аутфит бриллиантовым колье и браслетом Love Yellow Gold от Cartier. Принц Гарри жену не сопровождал.

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