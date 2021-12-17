Они поставили точку в отношениях: звездные разводы 2021 года

В 2021 году знаменитости чаще женились, чем расходились. Но, подводя итоги года, мы не можем не вспомнить те пары, которые решили поставить финальную точку в отношениях.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян решила подать на развод со своим мужем Канье Уэстом. Пара поженилась в мае 2014 года, Ким сменила четыре платья, два она надевала на предсвадебные вечеринки и два — от Модного дома Givenchy – собственно, на свадьбу. В целом на торжество было потрачено 12 миллионов долларов. В браке у пары родилось четверо детей. На развод Ким подала в феврале 2021 года. Многочисленные источники утверждали, что Ким была готова объявить об уходе после странных поступков Канье, когда он публично рассказал о том, что Ким хотела сделать аборт, когда была беременна их первым ребенком – дочерью Норт.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Getty Images

Но в те времена у Уэста было серьезное биполярное расстройство, Ким не хотела оставлять мужа в тяжелой ситуации. А когда ему стало лучше, то решилась. Она попросила суд о совместной опеке над детьми – физической и юридической, а вот разделить имущество не составит труда, ведь у пары есть брачный договор.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми / Instagram Ким Кардашьян

Недавно стало известно, что Ким подала еще один документ, в котором изъявила желание вернуть свою девичью фамилию (сейчас она носит двойную фамилию Кардашьян-Уэст). Канье все это время надеялся на лучшее, что его жена передумает, и всячески подогревал интерес публики вокруг этой темы. Летом он выпустил видео на песню Come To Life, в ролике появилась Ким Кардашьян, облаченная в свадебное платье. Музыкант также помогал Кардашьян с ребрендингом ее линии KKW Beauty, а позже купил роскошный особняк недалеко от дома жены. Но Ким совсем не рассматривает такой вариант. Она встречается с американским актером и комиком Питом Дэвидсоном, которому 28 лет.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Зои Кравиц и Карл Глусман / Getty Images

Пара была вместе 4 года, встречались с 2016-го, объявили о помолвке в 2018-м, а 29 июня 2019 года они сыграли свадьбу в доме отца Зои, Ленни Кравица, в Париже. Уже в первую годовщину свадьбы Глусман написал в Instagram о том, что у них в браке проблемы. Очевидно, они начались в то время, когда весь мир оказался в ловушке пандемии. Мужчина выложил в фотоблоге снимок, под которым намекнул на проблемы в отношениях: "Один год. Он был не таким, как мы ждали, но я чувствую, что если мы справились с ним, то сможем справиться с чем угодно…". Но звезда "Большой маленькой лжи" Зои Кравиц решила все по-своему и подала на развод спустя 18 месяцев брака. В августе 2021-го стало известно, что у Зои роман с актером Ченнингом Татумом.

Андре Тан и Алина Харченко

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Украинский дизайнер Андре Тан, чьи советы по подбору гардероба вы так часто можете увидеть у нас на сайте, в этом году тоже развелся с женой Алиной Харченко. Пара прожила в браке 9 лет, Алина родила дочь Софию, а причиной разлада в семье стали, как утверждает Андре, дизайнерские амбиции его супруги. В интервью Кате Осадчей Андре Тан рассказывал, что они с женой часто ссорились на профессиональной почве. Алина запустила свою линию одежды Home Wings, а Андре начал давать супруге советы, которых она, похоже, не просила. Тем не менее после развода экс-супруги остались друзьями и вместе воспитывают 5-летнюю дочь.

Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс / Getty Images

Билл и Мелинда Гейтс в этом году ошеломили новостью публику - они больше не пара, и это после 27 лет брака. Долгое время супруги считались одним из самых прочных тандемов в списке "Форбс". На двоих у них — 27 лет супружеской жизни, трое детей и 130 млрд долларов. 3 мая 2021 года в Twitter-аккаунтах супругов появилось одинаковое сообщение, в котором они объявили о своем решении. В нем говорилось: "После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней. Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь", - говорилось в совместном заявлении пары. Удивительно, но факт, у пары не было брачного контракта, и всю недвижимость они, вероятно, поделили поровну. А также Мелинда не претендовала на алименты от мужа. Они продолжают оставаться партнерами в созданном ими благотворительном фонде Bill and Melinda Gates Foundation.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / пресс-служба канала "1+1"

В начале 2021 года о разводе с мужем сообщила ведущая ТСН Соломия Витвицкая. Она публично сообщила новость поклонникам, но раскрывать подробности не стала. Сказала только, что за восемь лет брака в их отношениях было много хорошего, они стали друзьями, но потеряли друг друга и решили отпустить. Известно только, что Соломия и Влад пытались спасти брак, работали с психологом. Но не получилось. Расстались друзьями, а Витвицкая даже пошутила, что еще найдет экс-супругу новую жену. Детей у них нет.

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