Они вас удивят: три новых книги, которые следует прочитать в октябре

Невероятно теплый сентябрь завершился, но еще будет несколько уютных дней в октябре. Наслаждайтесь прогулками, мини-путешествиями и облепиховым чаем в кафе на углу. И не забудьте прихватить с собой книгу!

Зоя Никитюк, автор книжного подкаста "Читай, шмонзик!", подготовила для читателей ТСН.ua эту подборку. Поэтому в эти последние теплые дни не унывайте, а читайте.

"Киев. Невероятные истории большого города", Валентина Вздульская, ИРИО

Идеальная книга для семейного отдыха. Здесь есть маршруты на все времена года, скажем, для осеннего выходного автор выбрала стенописи. Хотите увидеть Черное море в столице, призрак Киева или украинского казака? Хорошо иллюстрированное издание расскажет, на каких стенах города все это можно найти. В этой новинке есть виртуальная экскурсия, позволяющая попасть в Киев в 1913 году, сев в трамвайчик. Увидеть 3D-модель Андреевской церкви, представить, каким мог быть Кий, узнать множество интересных фактов о тех, кто жил в столице. А еще поближе познакомиться с киевскими районами, парками и классными местами, интересными домами, символами города.

Интересные факты о Киеве помогали найти тревел-блогер Юлия Бенцлер, а также проводницы в историю из Музея истории города Киева Диана Попова и Людмила Мороз. А вот речь в издании идет от первого лица – Киев рассказывает сам о себе. Столица расскажет, в какой на выходных можно услышать колокола Большой лаврской колокольни. Где появились первые лифты в Киеве и расположен дом, в котором в Рождественскую ночь оживают драконы. Откроет секрет, как связан Шоколадный домик и… Флоренция. Подскажет, где стоит первый и самый древний киевский памятник конкретному человеку. Одним словом, это очень атмосферное издание, которое по-новому влюбит или познакомит столицу.

"Инстамозг. Как экранная зависимость приводит к стрессам и депрессии", Андерс Гансен, "Наш формат"

Если вовремя не отложить телефон, то в соцсетях можно "залипнуть" на весь день и вся красота осени пройдет мимо. Поверьте, когда прочтете издание шведского психиатра, доктора медицины о том, что телефон (со всеми его возможностями) делает с нашим мозгом, психикой и поведением, то захотите устраивать цифровые детоксы как можно чаще.

Такая современная зависимость мешает создавать долгосрочные воспоминания, нарушает нашу концентрацию, не говоря уже о повышении уровня стресса и тревожности. Успокаиваем себя мультизадачностью, ведь на самом деле нас обманули. Мозг "открывает" много вкладок в голове, но большинство энергии тратит на переключение между этими вкладками, истощается, а мы нервничаем, что ничего не успеваем. Исследования говорят о том, что телефон отвлекает нас даже тогда, когда лежит рядом. "Он стимулирует выделение дофамина сотни раз в день, поэтому нас к нему тянет".

Автор убежден: "Для обучения всегда нужна сосредоточенность и внимательность. Именно это мы рискуем потеряться в мире, полном быстрого клацанья! Тот, кто постоянно прыгает от страницы к странице, не оставляет мозгу времени обработать информацию".

Эта небольшая по объему книга удивит вас, шокирует и вдохновит пересмотреть свое отношение к социальным сетям и постоянному держанию мобильного в руке. А еще в ней прикольные иллюстрации, где в классические картины вплетен телефон или ноутбук. Поэтому Ван Гог чуть ли не бьется головой о клавиатуру от этого цифрового мира.

"Тепло убьет нас в первую очередь", Джефф Гуделл, "Бородатый Тамарин"

Вы уже надели теплые носки и скучаете по жаркому лету? Прочтите эту книгу экологического журналиста, который рассказывает об изменениях климата. Если честно, хочется либо расплакаться, либо переселиться на другую планету. Первый вариант более доступен.

К чему мы идем? К тому, что на планете будут появляться места, где невозможно будет жить. И это не какие-то захламленные села, а скажем, уже сейчас самый жаркий американский город Финикс в штате Аризона. Что тепловой удар и смерть от перегрева – не что-то мифическое, а то, от чего постоянно нужно будет оберегать себя. Жара изменит нашу продуктовую корзину, флору и фауну, воздух, состояние здоровья, бытовые привычки. Без кондиционера будет все труднее, а работать на открытом пространстве в некоторых населенных пунктах опасно для жизни.

"Говорить о глобальном потеплении на 1,7 градуса за 2-3 десятилетия — это одно, а прямо сейчас попасть в летнюю волну жары, когда температура воздуха на 10-15 градусов превышает ожидаемые показатели — совсем другое.... Установить железнодорожные пути, которые не плавятся на солнце, возвести дома, не похожие на печи, проложить не становящийся пудингом асфальт — все это не только крайне дорого, но и требует десятков лет. В наше время во многих уголках мира жара усиливается скорее человеческой способности приспосабливаться к ней".

Эта книга – холодный душ (да, я знаю, что вас берет дрожь). Но читать ее осенью, когда пьешь кофе в осеннем парке, это еще один повод насладиться моментом здесь и сейчас. И полюбить даже то время года, которое может немного огорчать холодом.

Читайте также: