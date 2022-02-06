Операция "Лондонский мост": что будет после смерти королевы Елизаветы II

В апреле 2021 года британская королева Елизавета II потеряла дорогого супруга принца Филиппа. Герцог Эдинбургский мирно ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего два месяца. Такое событие многих заставило задуматься над тем, что и монарх не бессмертна. Более того, уже разработан план на тот день, когда Елизавета II покинет этот мир, и о нем мы сегодня рассказываем.

Восхождение на трон

Королева Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года, в день смерти ее отца короля Георга VI. В этот момент принцесса и ее муж принц Филипп находились в поездке по странам Содружества, которая была прервана смертью Его Величества короля Георга VI. В этот же день старшая дочь короля – принцесса Елизавета – стала новой королевой Великобритании. 8 февраля 1952 года, сопровождаемая своим супругом Филиппом, Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца. С последними его словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.

Королева Елизавета II, 1952 год / Associated Press

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Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, там же, где была и свадьба принцессы с принцем Филиппом в 1947 году. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали по телевидению в прямом эфире, ее посмотрело 27 миллионов человек. Правит королева Елизавета II уже 69 лет и в 2022 году отпразднует 70-летний юбилей своего правления.

Королева Елизавета II в день своей коронации, 1953 год / Getty Images

Операция "Лондонский мост"

Но, конечно, все понимают, что королева не будет жить вечно. Много разговоров ходит вокруг темы ее отречения от трона в пользу старшего сына принца Чарльза, которому уже 72 года. Но логично предположить, что королева вряд ли отречется от трона сейчас, накануне столь значительного юбилея. Тем более сейчас, когда ушел из жизни ее супруг принц Филипп и работа помогает Елизавете II двигаться дальше.

Королева Елизавета II на похоронах принца Филиппа / Associated Press

Однако все равно уже разработан план на тот день, когда Ее Величество покинет этот мир, и он называется "Лондонский мост". После смерти королевы ее личный секретарь позвонит премьер-министру и скажет следующую фразу: "Лондонский мост пал". Далее премьер-министр проинформирует глав 15 государств, где правит монарх о ее кончине. Только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, информирующую об этом событии.

Королева Елизавета II / Associated Press

На 12 траурных дней с момента смерти королевы и до ее погребения деловая и светская жизнь в стране остановится. Будут закрыты фондовые биржи, банки, а телеканалы, в частности BBC, сменит свой брендинг с красного на черный, с эфиров будут сняты все развлекательные программы. День похорон монарха будет объявлен официальным выходным.

Да здравствует король!

Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

Так же, как и принцесса Елизавета стала королевой в день смерти своего отца Георга VI, и ее старший сын принц Чарльз в одночасье станет новым королем Великобритании. Согласно традиции королевская власть никогда не останавливается, и как только умирает один монарх, его место в этот же миг занимает его преемник. Именно по этой причине Королевский Штандарт (флаг) никогда не приспускают, как другие флаги, на время траура. На следующий день после кончины королевы ее преемник примет присягу, и обе палаты парламента также присягнут на верность королю.

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Далее новому королю предстоит тур по Великобритании. Кстати, пока не известно, какое имя выберет Чарльз для своей коронации – это могут быть имена Карл III, Филипп II, Георг VII или Артур I. Имя нового короля озвучат вместе с официальным сообщением о кончине его матери Елизаветы II. Коронация нового короля состоится согласно традиции не ранее чем через 5-6 месяцев после погребения королевы.

Похороны королевы

Королева Елизавета II / Associated Press

Государственные похороны королевы Елизаветы II состояться на 10-12-й день после ее кончины. Похороны каждого члена королевской семьи репетируются. Тело монарха будет находиться в Вестминстерском аббатстве до момента похорон для того, чтобы люди могли прийти и попрощаться с королевой. Для церемонии будет подготовлено два миллиона букетов цветов из королевских оранжерей и цветников. После прощальной службы в аббатстве, куда будет приглашено около двух тысяч гостей, гроб с телом монарха будет доставлен в Виндзорский замок, где Елизавета II будет погребена в часовне Святого Георгия рядом со своим отцом, матерью Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет.

Мемориальная часовня Георгия VI в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Getty Images

В день похорон мужа королевы принца Филиппа также сообщалось, что его тело будет перезахоронено рядом с Елизаветой II.

Финансовые затраты на похороны и не только

Смерть королевы Елизаветы II принесет стране большие финансовые потери и обойдется стране примерно в 6 миллионов фунтов стерлингов. За смертью монарха следует коронация следующего монарха, на которую потратят значительную сумму денег. Также будет перепечатана вся национальная валюта с изображением нового короля, перепечатаны будут марки, паспорта, перешита и переделана форма полиции, военная форма и даже слова гимна "Боже, храни королеву!" будут снова заменены на "Боже, храни короля!" и многое-многое другое.

Королева Елизавета II / Associated Press

Словом, жизнь в Великобритании в день смерти монарха точно остановится на неопределенный срок. Этого не избежать, но в то же время хочется пожелать королеве Елизавете II здоровья и отметить в 2026 году свой 100-летний юбилей.

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