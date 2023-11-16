От Кейт Миддлтон до принцесс Йоркских: самые романтичные помолвки в британском королевстве

Кейт Миддтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уильям и его будущая супруга Кейт Миддлтон встречались до свадьбы целых восемь лет. И это мы еще не вспоминаем тот период их отношений, когда Уильям метался от одной женщины к другой, а Кэтрин была под прицелом папарацци и очень старалась вести себя как мудрая женщина. Когда 29-летний принц это оценил, он взял кольцо своей матери, принцессы Дианы, с огромным сапфиром, положил его в рюкзак и вместе с друзьями и Кейт отправился в Кению. Предложение Уильям сделал предположительно 20-21 октября 2010 года, именно в эти дни пара подписала гостевую книгу в отеле Rutundu Cabin, расположенном у подножия горы Кения. В интервью после уже официального объявления о помолвке принц рассказал, что готовился две недели и жутко волновался. Боялся отказа и боялся потерять кольцо, которое все это время носил в своем рюкзаке. Кэтрин рассказала после, что это был настоящий сюрприз и она была в приятном шоке. И, конечно, ответила согласием. Свадьбу сыграли через полгода, в апреле 2011 года.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Спустя шесть лет решил жениться и младший брат принца Уильма – принц Гарри. Прежде чем сделать предложение своей девушке Меган Маркл, он встречался с ней около полутора лет. Они вместе даже путешествовали в Ботсвану – страну, где принц отыскал два бриллианта для помолвочного кольца, которое планировал преподнести Меган. Официально помолвка пары состоялась 27 ноября 2017 года. После в интервью пара рассказала журналистам, как прозвучало предложение. В тот день Меган и Гарри были дома в Кенсингтонском дворце, готовили романтический ужин и жарили цыпленка. Когда принц Гарри, как полагается, стал на одно колено и начал говорить, эмоциональная Меган уже кричала "да", не дав ему закончить. Она буквально выхватила у него из рук кольцо с красивым бриллиантом, центральный камень которого был именно из Ботсваны, а два камня по бокам – из шкатулки принцессы Дианы. Спустя год после свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года, герцогиня Меган Сассекская немного переделала дизайн кольца, над которым так трудился принц Гарри. Обидело ли это его чувства, история умалчивает.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли-Моцци / Фото: Getty Images

Принцесса Йоркская Беатрис и миллионер Эдоардо Мопелли Моцци объявили о своей помолвке в конце сентября 2019 года. Итальянский бизнесмен, который является представителем британской элиты, сделал Беатрис предложение во время их путешествия в Италию тем летом. Подробности не разглашаются, но известно, что в этой поездке с ними была и принцесса Евгения, младшая сестра Беатрис, которая сделала первые несколько снимков в честь их помолвки. Позже эти фотографии были официально представлены дворцом. Свадьбу сыграли 17 июля 2020 года.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс / Фото: Getty Images

Младшая сестра герцогини принцессы Кэтрин – Пиппа Миддлтон, получила предложение и роскошное кольцо с бриллиантом вместе с ним во время отдыха в Озерном краю, на Северо-Западе Англии. Ее бойфренд Джеймс Мэттьюз решил сделать все в лучших английских традициях: сначала он попросил руки Пиппы у ее отца Майкла Миддлтона, а потом взял согласие и у нее самой. И преподнес Пиппе кольцо с бриллиантом в пять карат стоимостью более чем 260 тысяч долларов. Интересно, почему выбор Джеймса Мэттьюза пал именно на бриллиант?

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Женился также младший брат Кейт и Пиппы Миддлтон – 33-летний Джеймс. Парень, который долгое время боролся с депрессивным состоянием и предпочитал жить вдали от светского общества, встретил девушку, которую полюбил. Ею оказалась француженка Ализе Тевене. Парень отвел возлюбленную в Озерный край – место, которое является для пары особенным: сюда они отправились после того, как познакомились летом 2018 года в закрытом клубе South Kensington Club. Это весьма милая история: его собака Элла подошла к Ализе, а Джеймс подошел за ней следом. Между парнем и девушкой завязалась беседа, которая переросла в дружеские встречи, а вскоре и в романтическую историю любви, которая получила свое продолжение в виде грядущей свадьбы. Ее, кстати, планировали сыграть летом 2020 года, но в планы вмешалась пандемия коронавируса и свадьбу пришлось перенести.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Помолвка еще одной британской принцессы Евгении была также весьма романтичной. Со своим будущим мужем Джеком Бруксбэнком принцесса познакомилась во время отдыха на элитном горнолыжном курорте Вербье. Там принцесса Йоркская проводила каникулы вместе с семьей, а Джек отдыхал с друзьями и подрабатывал в одном из местных ресторанов. Говорят, Джек и Евгения сразу друг другу понравились, буквально влюбились друг в друга с первого взгляда. Однако, прежде чем стать на одно колено (а Бруксбэнк сделал именно так), прошло целых восемь лет. Однажды после Рождества влюбленные отправились отдыхать в Никарагуа. Джек уже давно раздумывал над тем, чтобы сделать любимой предложение, консультировался с ювелирами и продумывал дизайн кольца. Но в эту поездку он его с собой не взял, а все потому, что не собирался тогда просить руки своей возлюбленной. Но как-то так сложились звезды, что в один из вечеров, когда они с принцессой любовались закатом солнца, молодой человек неожиданно опустился на одно колено и предложил Евгении выйти за него замуж. Она ответила согласием, а своим помолвочным кольцом с редким камнем – розовым сапфиром папаражда, могла похвастаться через несколько месяцев. Свадьбу отгуляли 12 октября 2018 года в Виндзорском замке.

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