Откроет летний сезон: MONATIK выступит с концертом под открытым небом

Выступление артиста состоится в Киеве уже в мае.

MONATIK 11 мая выступит с концертом в Osocor Residence. Он откроет сезон выступлений под открытым небом.

Его концерты – это музыкально-танцевальная терапия, способная "зашивать душу".

Выступления артиста проходят при поддержке Центра морально-психологического обеспечения ВСУ. На каждый свой концерт MONATIK приглашает воинов-героев, которые находятся на ротации, а также семьи военнопленных и волонтеров.

Во время концерта состоятся активности, направленные на сбор средств для помощи нашим защитникам и защитницам.

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