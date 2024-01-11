Перестрелки, бои и пожары: в украинский прокат вышел увлекательный боевик с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли

Сегодня, 11 января, в украинский прокат вышел боевик "Пчеловод" от режиссера Дэвида Эйера ("Отряд самоубийц", "Лют").

Главную роль в триллере сыграл непревзойденный Джейсон Стэтхэм. В ленте также мы увидим Джереми Айронса ("Дом Гуччи", "Лига Справедливости"), Джоша Гатчерсона (франшиза "Голодные игры"), Бобба Надери, Эмми Ревер-Лемпман, Минни Драйвер, Филицию Рашад и других.

Спокойная жизнь главного героя боевика — экс-оперативника суперсекретной организации "Пчеловоды" Адама Клея — заканчивается после того, как погибает его давняя знакомая. Мужчина решает отомстить за ее смерть. Адам снова применяет свои "уникальные навыки", чтобы раскрыть коррупцию внутри крупной компании.

Премьерный показ фильма в Киеве прошел вчера:

Напомним, на премьере "Пчеловода" в Лондоне Джейсон Стэтхэм пришел вместе со своей любимой Рози Хантингтон-Вайтли, которая появилась там без бюстгальтера и блеснула пышной грудью.

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