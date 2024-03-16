Первый весенний концерт под открытым небом: DOROFEEVA выступит с сольным концертом в Киеве

DOROFEEVA 27 апреля выступит с сольным концертом в Osocor Residence. Ее выступление станет первым концертом под открытым небом в новом сезоне.

Артистка исполнит многими любимые хиты: "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "Щоб не було", "На самоті", "вотсап" и другие.

Во время концерта организаторы проведут благотворительный аукцион, полученные средства с которого будут направлены на нужды ВСУ.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

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