Письмо и чтение во время войны: гид Книжным Арсеналом-2025

Книжный Арсенал / Фото: Роман Шаламов

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В его программе много событий: дискуссий, перформансов, лекций, презентаций новых и ожидаемых изданий, чтений, публичных интервью, где литература будет пересекаться с другими искусствами — музыкой, кино, театром, живописью, графикой.

1+1 media стала медиапартнером нынешнего фестиваля.

Мы собрали для вас события, которые точно достойны вашего внимания. Выбирайте то, что вам по душе, и зовите близких людей на фестиваль. А полное расписание событий можно посмотреть на сайте Книжного Арсенала .

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Фото: Валерия Ландарь

Все между нами — перевод

Поскольку Фокус-тема и ключевая метафора Книжного Арсенала этого года — «Все между нами — перевод» — многие обсуждения будут проходить именно вокруг этой темы. Одно из первых событий фестиваля состоится на Главной сцене, 29 мая в 18:00, и это дискуссия «Все между нами — перевод: интро. Between No Limits / без границ». Именно во время этого обсуждения украинские переводчики Ия Кива, Остап Сливинский и польский поэт ариэль розэ будут рассуждать, является ли литературный перевод помощником в военное время и как именно.

В этот же день на Литературной сцене в 18:30 военные и писатели Ярина Черногуз, Богдан Коломийчук, Илларион Павлюк и Дмитрий Крапивенко будут говорить о письме на войне, рассказывая о собственном опыте.

А в 19:30 на Главной сцене состоится дискуссия «Чтение на войне», к которой тоже присоединятся действующие военнослужащие. Как говорит куратор Основной программы Фестиваля Ирина Славинская: «Чтение во времена войны действительно стало жестом отваги, жестом свободы, жестом освобождения, жестом раскрепощения, жестом освобождения», — ведь оно происходит «в окопе, в укрытии, в госпитале, на учебке, в плену, в оккупации».

Фото: Валерия Ландарь

В это же время на Авторской сцене повар Владимир Ярославский и эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представят книгу «Дипломатическая кухня: за кулисами мировой политики».

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Первый день Фестиваля завершит перформанс на Уличной сцене в 20:00. Международные репортеры, фотографы и художники поделятся историями с фронта и гражданской жизни во время войны, представляя специальный украинский выпуск французского журнала Live Magazinе.

Важные голоса и разговоры

Во второй день Фестиваля в 10:30 на Литературной сцене УкрПочта погасит марку к 20-летию Художественного арсенала. Также после происшествия марку можно будет приобрести.

Есть возможность послушать украинских писателей и переводчиков и пообщаться с ними вживую в неформальной атмосфере. Именно это будем делать в 11:00 на Утренном кофе с Юрием Прохаском. Это традиционный формат фестиваля TRANSLATORIUM, который в этом году стал фестивалем-гостем Книжного Арсенала.

А в 18:30 на Авторской сцене журналистка и исследовательница Екатерина Яковленко проведет публичное интервью с поэтессой Екатериной Калитко.

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Уже в 12:30 на Литературной сцене представят книгу «Свободные голоса Крыма. Истории крымских журналистов — пленников Кремля». В нем собраны портреты политзаключенных-журналистов, которые борются за права человека и свободу слова на оккупированном полуострове.

На Уличной сцене во второй день фестиваля будет сразу два перформанса. Первый — в 18:00 — это музыкально-литературный перформанс «Lost in Translation: письма о любви и войне». Организаторы события называют его «вечером писем-эссе о любви и поддержке к своим любимым и близким».

Второй перформанс готовят в 20.30 и организует его «Довженко-Центр». Это будет репремьера фильма «Василина» 1928 года с живым музыкальным сопровождением от группы «ДваТри» и музыканта Symonenko. Разные украинские опыты.

В третий день Фестиваля в 11.00 на Главной сцене начнется дискуссия «Слово о доме „Слово“»: смыслы, сущности и тайны дома-текста в Харькове». Ее участниками будут литературовед Вера Агеева, литературный критик Евгений Стасиневич и директор Харьковского литературного музея Татьяна Пилипчук.

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В 16:00 на Уличной сцене пройдет дискуссия, соорганизаторами которой является 1+1 media — «Сопереживание опытов: журналистика и война». Будем говорить о различных журналистских опытах в военное время и как они помогают освещать важное и чувствительное вместе с военной корреспонденткой Наталией Нагорной и начальником отдела коммуникации 24 ОМБр и корреспондентом ТСН Иваном Петричаком.

В 17:00 на Главной сцене Книжного Арсенала писательница Оксана Забужко представит свою новую книгу «Наша Европа». Успейте занять себе место! Устойчивость культуры во время войны.

Финальный день Фестиваля 1 июня подготовил важное событие в 10:30 на Литературной сцене. Это презентация книги «Глаза Мариуполя» с панельной дискуссией «Как это плен?», организаторами которой является АЗОВ.ONE — благотворительный фонд бригады «Азов».

В 16:00 на Главной сцене презентуют документальную книгу Виктории Амелиной — украинской писательницы, погибшей в результате российского удара по Краматорску.

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Посетителей и посетительниц Фестиваля ожидает насыщенная программа на Уличной сцене. В 16.00 там состоится концерт «Свое. Симфоническая музыка Бориса Лятошинского» от Национальной филармонии Украины в сотрудничестве с Фондом Лятошинского. В концерте будет звучать баллада «Гражина» по поэме Адама Мицкевича — трагическая и величественная история победы, одержанной ценой жизни; а также «Вторая симфония», написанная в страшные 1930-е годы как свидетельство силы быть вопреки всему.

В 20:00 ждем всех на музыкальной программе группы DakhTrio — «Стус. Тычина. Шевченко.» В программе будут звучать песни на поэзию Василия Стуса, Павла Тычины, а также премьерные композиции на тексты Тараса Шевченко.

Больше о графике работы Фестиваля читайте на сайте Книжного Арсенала .