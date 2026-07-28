Почему люди совершают зло: три книги, помогающие понять природу жестокости

Книги, которые помогают понять, почему в мире столько плохого

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«О тирании. Двадцать уроков ХХ века», Тимоти Снайдер, «Човен»

«О тирании. Двадцать уроков ХХ века»

«Я была жертвой пропаганды. Простите». Почему таких слов недостаточно, чтобы снять с себя ответственность? Потому что «быть обманутым в политике — не оправдание». Об этом пишет американский историк, исследователь истории стран Восточной Европы Тимоти Снайдер. «О тирании» — небольшая книга, всего 150 страниц. Но в ней автору удалось рассказать о самых главных признаках, которые подсказывают, что страна находится на пути к авторитаризму. Большинство из этих признаков, кстати, едва заметны. Сначала на них не обращаешь внимания, а потом — уже поздно.

«Как и политика неизбежности, политика вечности превращает историю в маскарад, хотя и иным образом. Она озабочена прошлым, но безразлична к фактам. Она ностальгирует по прошлым событиям, которых никогда не было, во времена, которые на самом деле были бедствиями». Автор пишет о предусмотрительном повиновении, когда граждане отдают власти даже то, о чём она изначально не просила. О важности чтения, чтобы не принимать «отсутствие более широкой картины. Более широкая картина требует большего количества знаний, а чтобы их приобрести, нужно читать».

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«Пять четвертинок апельсина», Джоан Харрис, «КСД»

«Пять четвертинок апельсина»

Эта британская писательница известна благодаря экранизированному роману «Шоколад». Но более 20 лет назад она также написала роман «Пять четвертинок апельсина». Джоан Харрис описывает историю семьи, пережившей оккупацию. И на протяжении всего произведения ищет ответ на вопрос: почему люди во время войны переходят на сторону врага?

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Человек всегда знает, когда поступает плохо, а когда — хорошо. На примере героев «Пяти четвертинок апельсина» это прекрасно показано. Как и то, что за каждое своё решение придётся расплачиваться даже спустя десятилетия.

«А как насчёт тех стариков — им сейчас 80 или 90, — которых посадили за военные преступления? Слепые и больные старики, с чертами лица, смягчёнными деменцией, с вялыми и безразличными выражениями. Невозможно поверить, что когда-то они были молоды. Невозможно представить, что когда-то в этих хрупких, забывчивых головах роились кровавые замыслы. Разобьёшь сосуд — и содержимое вытечет. Искупление такого преступления требует целой жизни».

«Кухня террора», Витольд Шабловский, Издательство Старого Льва

Идея книги «Кухня террора» пришла в голову польскому репортеру и писателю десять лет назад, когда он находился на летней даче тирана Сталина в Абхазии. Для написания книги автор посетил более пяти стран бывшего Советского Союза. Ему было интересно узнать, как еда может служить пропаганде. «Через кухонную дверь можно так хорошо показать не только человеческие истории, вкусовые привычки или предпочтения поваров и тех, для кого они готовили, но и манипулятивные механизмы власти — жесткой и безжалостной, сосредоточенной в руках безумных вождей, генсеков и других советских партийных деятелей».

Один из разделов Шабловский посвятил поварам во время Чернобыльской катастрофы. А также Голодомору в Украине. «Сталин заморил голодом более шести миллионов украинцев. Каждые семь минут кто-то в Украине умирал от голода».

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