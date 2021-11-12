Почему стоит посмотреть фильм "Девушка с жемчужной сережкой"

12 ноября 2021 года мир отмечает 389 лет со дня рождения голландского художника Яна Вермеера, а мы предлагаем повести вечер за просмотром прекрасного фильма, который был снят благодаря его известной работе.

Яна Вермеера называют волшебником света, а также одним из самых талантливых художников жанрового портрета и представителей голландского искусства золотого века. Его кисти принадлежит много невероятных работ, но только об одной из них мир не умолкает на протяжении нескольких столетий и это, конечно же, "Девушка с жемчужной сережкой".

Кто загадочная красавица на портрете и была ли эта работа написана на заказ остается загадкой. Однако благодаря ореолу тайн, "Девушка с жемчужной сережкой" стал одной из самых известных картин в мире искусства и ее даже часто сравнивают с Моной Лизой Леонардо да Винчи.

"Девушка с жемчужной серёжкой" / Getty Images

В 2003 году на экраны вышел фильм со Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом, снятый по одноименному роману американской писательницы Трейси Шевалье. Трейси написала свою версию появления портрета загадочной девушки, которая якобы была служанкой и позировала Вермееру. Роман она написала под впечатление от картины, которую в живую не видела. Плакат с изображением работы голландского художника писательница купила, когда ей было 19 лет. Годами Трейси смотрела на загадочное лицо красавицы с портрета и придумала свою историю, скрывающейся за ее взглядом.

Поэтому предлагаем в этот холодный пятничный вечер посмотреть экранизацию прекрасного романа, который родился благодаря одной из самых загадочных и изысканных картин.

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