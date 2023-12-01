Под подушку и елку: 5 книг ко Дню святого Николая и на Рождество для взрослых и детей

День святого Николая – любимый семейный праздник! Мы верим, что к нам приедет святой Николай и подкинет гостинец. Неважно, под подушку, под кровать или на подоконник... А интересная книга вообще станет отличным подарком, ведь, перечитывая ее, можно сохранить праздничное настроение на весь год.

Книга под елку. Зимний сборник. – Х.: АССА

Книга под елку. Зимний сборник

Эта книга станет отличным сюрпризом на новогодние праздники и, в частности, в День святого Николая. Этот замечательный сборник подарит радость вашим любознательным, умным и интересным малышам, да и взрослых не оставит равнодушными. Ведь в нее вошли проверенные временем старинные украинские сказки, рассказы и стихи о зимних праздниках и развлечениях. А еще колядки и щедривки, которые порадуют бабушку и дедушку. А поскольку и День святого Николая, и Новый год с Рождеством – это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь именно в это время случаются настоящие чудеса, то и подготовиться к ним следует как следует. И начинать нужно заранее, помня, что книга – это не только отличный подарок, но и создание праздничной новогодней атмосферы. В частности, в этой книге есть самые настоящие праздничные истории, которые научат теплу и доброте. Сказки под елку подойдут любознательным детям, которые верят в новогоднее чудо и хотят пережить эти праздники вместе со сказочными героями из книг. Красивые стихи можно выучить и рассказывать под елкой, а щедривки понадобятся на Рождество. В книге есть множество малоизвестных колядок. Отличный подарок, который по достоинству оценит любознательный и всесторонне развитый ребенок

Надежда Гербиш, Ярослав Грицак. Большая рождественская книга. – К.: Портал

Большая рождественская книга

Знакомясь с этой уникальной книгой, вспоминаешь, что Рождество – праздник с особой атмосферой надежды и чудес. Например, в истории немало трогательных примеров, таких как перемирие во время Второй мировой, когда с обеих сторон фронта звучала та же колядка. На этот раз голоса двух авторов переплетаются, каждый раз добавляя новые смыслы и интонации в разговор о самом светлом празднике. Исторические факты, размышления о рождении Бога, традиционных и коммерческих символах, Рождество в масскультуре — мозаика тем, что создает особое рождественское созвучие. "Что и откуда мы знаем о Рождестве?", "Рождественские открытки", "Животные на Рождество", "Животные на Рождество", "Рождество в СССР", "Рождественские истории при Сталине" и даже "The Beatles и Рождество" — вот названия далеко не всех разделов этой книги, а также уникальность издания – это составляющие, помогающие взрослым найти правильные слова для обсуждения психологических моментов с детьми и более глубокого понимания исторического контекста: печатная книга и подробный бэкграунд по QR-коду.

Мэгги Нокс. Обмен на Рождество. – К.: Книголов

Обмен на Рождество

В этой книге – прекрасном подарке на новогодние праздники – нам рассказывают романтическую, драматическую, веселую и не без приключений историю для всех, кому уже в холодном ноябре нужна эта атмосфера приближающихся праздников, что-то легкое для отдыха и хорошего настроения. Близнецы Чарли и Касс Гудвины увлекаются кулинарией и кондитерским искусством. Чарли живет в Лос-Анджелесе и снимается в популярном кулинарном шоу "Сладкое и Соленое". А Касс управляет семейной пекарней "Вудберн" в родном городке Старлайт Пик. За 12 дней до Рождества, когда у обеих сестер самый горячий рабочий период в году, одна из них получает травму и теряет вкус и обоняние. Другая сестра отправляется на помощь и обменивается местами со своим близнецом. Эти 12 дней будут насыщенными и перевернут всю их жизнь с ног на голову, их ждут испытания, новые знакомства и даже чувства. Чем все завершится? Удастся ли им избежать последствий из-за своего обмена и найти рецепт праздничного настроения

Елена Лебедева. Письма Катушки к святому Николаю и Бабушке. – К.: Время мастеров

Письма Катушки к святому Николаю и Бабушке

Это сказка, которая согреет читателей среди зимы, заинтересует ребенка перепиской, потому что написание писем и ожидание ответа на них создают невидимую, но прочную связь между людьми. По сюжету книги Елены Лебедевой "Письма Катушки к святому Николаю и Бабушке" маленькая Катя еще не умеет писать. И все бы ничего, ведь мир, в котором она живет, и без того неотразим. "У Катушки есть кошка Мурка, — узнаем мы. — Это очень умная кошка, потому что она умеет разговаривать. Правда, только Катя понимает Мурку, а взрослые думают, что она просто мяучит, как обычная кошка. Также у Катушки есть Мама и Папа. Кроме них, у Катушки есть любимая Бабушка, она живет далеко, вместе с ней живет кошка Мартуся, всегда, когда приходят зимние праздники, Бабушка приезжает погостить и привозит для Катушки большой подарок. это (как обычно) случилось первого декабря, потому что зима обычно приходит именно первого декабря, не раньше и не позже. Уже скоро день Святого Николая и Бабушка приедет, — подумала девочка. Что же касается умения писать, которое таки понадобится, то это не беда, ведь письмо можно и нарисовать! И не только святому Николаю, но и Бабушке, которая заболела и не может приехать на праздники. Девочка понимает кошачий язык и верит, что святой Николай исполняет заветные желания, но еще не знает, что письма, присланные с любовью, скрывают в себе удивительную силу... Но скоро Катя откроет эту тайну, ведь теперь она, как взрослая, имеет ключ – ключ от почтового ящика.

Дарья Анцибор. Под подушку или под елку? – К.: Лаборатория

Под подушку или под елку?

Известно, что вокруг круговорота зимних праздников кроме магии всегда присутствуют вопросы и исторической составляющей. Каких символов полно традиционное и современное украинское Рождество? Почему мы ждем Николая и какую он имеет связь с Сантой? Кто такой Дед Мороз и правда ли, что он – полностью продукт советской культуры? Когда украинцы начали украшать елку и можно ли говорить, что она заменила собой дидух? Как сосуществовали практики празднования Рождества в городах и селах? Как формировались новые каноны праздника под влиянием советской власти и во времена независимости? Все это можно узнать из книги Дарьи Анцибор "Под подушку или под елку?", которая поможет вам узнать, как и когда эти представления утвердились. "Первоначально практики одаривать друг друга на Рождество не существовало, — рассказывает автор. — Ее связали с библейским рассказом о трех волхвах уже со временем. Сначала символические подарки детям связывались именно с Николаем Мирликийским. Сегодня многие украинцы верят, что Николай — исконный, органический, удельный, аутентичный, словом, наш настоящий даритель.Зато Дед Мороз — искусственно созданный в советские времена дед. Однако на самом деле все было гораздо запутаннее, а потому интереснее. На славянских территориях Николай имел свои особенности, и очень важно это понимать, чтобы составить полную картину".

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