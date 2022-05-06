Подборка фильмов украинского производства на Киевстар ТВ, покоривших мирового зрителя

Сегодня весь цивилизованный мир солидарен с тем, что слово "Свобода" напрямую ассоциируется с Украиной. Несокрушимый духом украинский народ стал символом смелости и выражением благороднейших миссий человеческой жизни.

История становления нашей нации, которая годами проходила испытания и только закаляла собственную идентичность, достойна того, чтобы быть услышанной на весь мир. В частности, выраженной в произведениях искусства и в кинематографе в том числе.

Платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ подготовила подборку фильмов украинского производства, покоривших мирового зрителя.

"Тени незабытых предков"

Пример безоговорочной победы добра над мировым злом — фильм уровня голливудского блокбастера, пропитанный в то же время украинской классикой. Карпатские леса, простирающиеся вплоть до самой Трансильвании, переполненные злыми духами и удивительными мистическими существами. Там девять мощных мольфаров образовали Круг Силы, чтобы удерживать равновесие темных сил. С помощью древнего обряда они пленили всех карпатских духов в Книгу Теней, заклеймив ее магической Згардой. Но по невнимательности самого молодого из магов, одному из древних духов удалось притаиться и начать жестокую охоту за магической серебряной монетой, которая является единственным ключом к Книге…

Над фильмом работал режиссер Любомир Левицкий, актеры Дмитрий Ступка и Павел Ли, отдавший свою жизнь за Украину в жестоком бою за Ирпень.

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"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

Сюжет разворачивается вокруг страшных событий нашей страны в августе 2014 года. Военная драма основана на реальных историях ветеранов-добровольцев. Командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук с позывным "Бишут" получает тяжелые ранения в боях за Иловайск. Он не может передвигаться на уровне со здоровыми бойцами и остается в наполненном вражескими войсками городе. Бишут выживает благодаря помощи местных жителей, которые скрывают и заботятся о нем. Между тем военного разыскивает российский офицер Рунков, оккупационный комендант Иловайска, для которого эта война превратилась в личную трагедию. Он жаждет жестокой мести, но даже не догадывается, что сам оказался в ловушке.

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"Захар Беркут"

Историческая драма "Захар Беркут" – это экранизация одноименного произведения Ивана Франко глазами режиссеров Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна. В фильме изображены события 1241 года, происходившие на территории Украины. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигается к западу, истребляя все на своем пути. Дойдя до величественных Карпатских гор, войско останавливается у их подножия. Однако ночью несколько местных охотников, братья Беркуты, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. С этой целью он находит предателя среди жителей, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшого общества горных охотников под руководством Захара Беркута есть свой план, чтобы навсегда остановить ожесточенного врага.

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"Война химер"

Документальная история, граничащая с откровенными чувствами, снята ее непосредственными участниками. Режиссер фильма Анастасия Старожицкая со своим парнем, бойцом Валерием Лавреновым, снимают, что происходит с ними. Он был добровольцем на фронте, но попал в Иловайский котел, потеряв своих ближайших собратьев-солдат. А она отправилась к любимому в разрушенный город сразу после страшной битвы. Пытаясь понять сущность войны и любви, оба искренне рассказывают друг другу, что испытывают во время российско-украинской войны, попытки жить вместе и нового, уже общего путешествия на линию огня.

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"Цена правды"

Валлийского журналиста Гарета Джонса всегда тянуло к самым опасным людям на этой планете. Он уже брал интервью у самого Гитлера, а в 30-е годы XX века мечтал об интервью с Иосифом Сталиным. Для этого парень прилетел в Москву и готов всеми возможными способами добиться своей цели. Пробыв некоторое время в СССР, Гарет познакомился с еще одной журналисткой по имени Ада Брукс. Она ему и открыла глаза на мир, который считается советской утопией – цинические репрессии, убийства, цензура и Голодомор. Тогда Гарет идет на самый рискованный шаг в своей жизни – он пишет статью о трагедии украинского народа, разоблачающей сталинский режим. Советские спецслужбы ищут способ, чтобы журналист умолк, а щемящая публикация вдохновляет писателя Джорджа Оруэлла на написание книги "Колхоз животных".

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"Сторожевой залог"

Из-за солнечного затмения активируется волшебный портал, и обычный паренек Витько оказывается в прошлом. Он попадает во времена богатырей, магии, отважных воинов и коварных колдунов. В его руках волшебный камень, дающий мощную силу, рядом – легендарные богатыри, о которых он читал в книгах, а против них – черная магия и целая армия во главе с гигантским каменным монстром. Но коварное зло даже не представляло, что столкнется с невиданной смелостью мальчика, и теперь именно от него зависит победа света над тьмой.

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"Гуцулка Ксеня"

Отец-миллионер Николай Данилюк, американец украинского происхождения, чувствует, что его жизнь подходит к концу. Он решил: один миллион долларов уйдет его сыну Ярославу только при одном условии – парень должен жениться на украинской девушке. Яро отправляется на поиски своего счастья в далекую заокеанскую страну, чтобы выполнить указ родного человека. Лучшее место для этого, конечно, Карпаты, где вокруг только истинные украинки. Он знакомится с большим количеством девушек, но по-настоящему пленить его сердце смогла только гуцулка по имени Ксеня.

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"Поводырь"

События разворачиваются во время одного из самых трудных периодов украинской истории – в 30-х годах прошлого столетия. Американский инженер Майкл Шэмрок вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм. Здесь он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую давно положил глаз красный комиссар. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына спасает от преследователей незрячий кобзарь. Не имея других шансов выжить на чужбине, парень становится поводырем. Их путешествие, полное опасных приключений, проходит на фоне самых драматических страниц украинской истории и разрушения человеческих жизней. Фильм о любви, верности, подлости и предательстве в лучших традициях голливудского кино. Снято по реальным фактам и показаниям.

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"Прошедший сквозь огонь"

Когда советский летчик Иван Додока скрылся из немецкого плена, он был обвинен в государственной измене и сослан в сталинские лагеря. По счастливому стечению обстоятельств ему удалось вырваться на свободу. На него начинается охота, лишающая мужчины надежды на встречу с любимой и Родиной... Основанная на реальных событиях, эта история ведет зрителя через ряд приключений, которые превращают Героя Советского союза в заключенного ГУЛАГа, а впоследствии переносят его к индейскому племени в Канаде. Там Иван получает свое новое имя – Тотчтопрошелсквозьогонь.

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