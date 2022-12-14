Подборка книг к праздникам для взрослых на любой вкус

Если Дух грядущего Рождества до сих пор не посетил ваш дом и сердце, предлагаем подарить себе или близкому человеку хотя бы одну классную книгу. Ибо Дух Рождества обожает интересные истории, сладости и людей-светлячков, которые светятся во тьме несмотря ни на что.

Английский писатель-эссеист Джозеф Эддисон был уверен, что "чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела". Когда мы читаем или учимся, в мозге формируются новые нейронные связи и развивается гибкость мышления. Так что в определенной степени действительно тренируемся, но тренируем мозг. Благодаря гибкости мышления и сети нейронных связей мы способны задавать вопросы, замечать неприметные детали, испытывать интерес к жизни. Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас восемь книг, которые помогут прокачать мозг и хорошо провести грядущие праздники.

Анастасия Никулина, Олег Бакулин "Я иду искать", издательство Vivat

Юлику пятнадцать, и он не такой, как другие, поэтому над ним смеются, над ним издеваются, его называют отсталым тюфяком. С чистосердечным Юликом никто по-настоящему не дружит, хотя чистосердечный Юлик по-настоящему дружит со всеми. У парня, который мечтает стать гонщиком, когда вырастет, ментальные проблемы, из-за чего он постоянно попадает в разные приключения. Иногда это приводит к неприятным разговорам с людьми, которые просто убивают тех, кто их бесит.

Но у Юлика есть еще одна особенность – он объединяет людей вокруг себя. Очень разных людей, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего.

"Я иду искать" – это многослойная история о подростке с ментальными проблемами, сиротстве, волонтерстве, взяточничестве, алкоголизме, соцсети и настоящем чуде, которое происходит в жизни каждый раз. По крайней мере, в жизни Юлика оно произошло.

Кому подарить: всем, кто верит в Святого Николая и хотя бы в декабре становится его земным помощником.

Надежда Гербиш, Ярослав Грицак "Большая рождественская книга", издательство "Портал"

В 1920-х годах в Москве дети вышли на улицу с плакатами, на которых красовалась надпись: "Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и елку". Так советские власти руками детей на официальном уровне запустили отмену Рождества. Затем была отмена всех декабрьских праздников, а через шесть лет - возобновление празднования Нового года. С Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами вокруг елки.

"Большая рождественская книга" нужна вам, если вы хотите узнать про один из самых главных праздников года, его атрибуты и традиции больше. А также повысить концентрацию рождественского настроения в сыворотке крови.

Кому дарить: всем книголюбам, взрослым, которые любят Рождество и умные книги с красивыми картинками.

Джордж Оруэлл, Ксавье Косте "1984. Графический роман", издательство Vivat

2022-м в Украине неофициально стал годом Оруэлла, а его антиутопия "1984" — реальностью украинцев. Но, как говорится, лучше временно жить в рамках антиутопии, чем в России.

Графический роман Ксавье Косте – это новый взгляд на классический текст, ставший бестселлером во все времена. Для создания нужных визуальных эффектов Косте использовал всего четыре цвета – синий, желтый, ярко-красный и приглушенный бордовый.

Синий цвет символизирует тюрьму и пытки. Желтый – бюрократическую машину. Приглушенный бордовый – уединение главного героя Винтстона Смита, подлинность его мыслей. Ярко-красный – присутствие и власть Старшего Брата.

Объемные, удивительно реалистичные иллюстрации вдохновляют на размышления и позволяют посмотреть на функционирование тоталитарного государства под совсем другим углом. Это тот случай, когда текста мало, а смысла - много.

Кому подарить: фанатам графических романов, комиксов, а также всем украинцам, которые, в отличие от Смита, никогда не полюбят Старшего Брата.

Эдит Эгер "Дар", издательство #книголав

Эдит Эгер попала в лагерь смерти весной 1944 года, где провела более года. Там она страдала от холода, голода болезней, пыток. Каждый миг в лагере был для нее адом на Земле. Но Эдит выстояла, выжила и уволилась. Стала психотерапевтом, мамой, женой. Но еще много лет после освобождения Эдит была заключенной, и смотрительницей в этой тюрьме была она сама. И только надежда, которая дает нам возможность жить нынешним, помогла ей выбраться из сетей страшного прошлого. Звучит оптимистично и просто, но на самом деле Эдит работала над собой не один десяток лет.

Эта война надломила всех нас – кого больше, кого меньше, однако все мы должны жить дальше. Должны отличать память и уважение прошлого от застрявшей в чувствах вины, злобы, страха и обиды. Должны выбирать любовь, живя бок о бок со смертью. Если Эдит смогла, то разве нам, украинцам, это не по силам?

Кому подарить: всем, кого вы хотели бы обнять.

Коллин Гувер "Оставь, если любишь", издательство Vivat

Лили Блум во второй раз при жизни влюбляется. Райли, ее избранник, – успешный нейрохирург-красавчик, с которым она впоследствии начинает встречаться. Ради нее ярый холостяк даже меняет взгляды на семейную жизнь и делает предложение любимой. Но во время одной из ссор Райли поднимает на Лили руку, и все летит кувырком…

Отец главной героини издевался над ее матерью на протяжении всей супружеской жизни. Страдая и наблюдая за страданиями матери, Лили пообещала себе, что никогда не будет общаться с мужчиной, способным ударить женщину. Хватит ли у нее решимости поставить точку в таких ярких, но в то же время таких болезненных отношениях?

"Оставь, если любишь" – это щемящая, легкая и одновременно чрезвычайно важная книга, которая поднимает темы домашнего насилия, отцовства, воспитания и выбора. И подсказывает: иногда нужно отпускать людей, которых мы очень любим, чтобы они были без нас счастливы.

Кому подарить: всем подругам, способным сделать правильный выбор. И себе, конечно.

Сьюзи Годж "Краткая история искусства", Издательство Старого Льва

"Крик" – картина-визитка норвежского художника Эдварда Мунка. Первоначально она называлась "Крик природы". И это одна из четырех версий, созданных художником в 1893-1910 годах.

У художника было сложное детство, оставившее по себе немало психологических травм. Существует версия, что картина "Крик" – плод маниакально-депрессивного психоза. Несмотря на это, экспрессивные образы психических расстройств Мунка обогатили французский символизм и оказали существенное влияние на развитие немецкого экспрессионизма.

Такую исчерпывающую, интересную и краткую информацию можно найти в "Краткой истории искусств" о различных культовых картинах: "Мона Лиза", "Ночное кафе", "Раздевание Христа перед казнью" и т.д. Также в книге есть информация о различных художественных течениях, технике и направлениях. Благодаря такому подходу к созданию книги искусство перестанет быть для вас недостижимым, а станет понятным и интересным.

Кому подарить: интересующемуся искусством или тому, кто только начинает с ним знакомиться.

Сью Гедфилд, Джилл Гессон "Как всегда стоять на своем", издательство Vivat

Настойчивость – второе счастье. И она не имеет ничего общего с грубым обращением или жестокостью. Настойчивые люди знают, чего хотят и чего не хотят, и прямо говорят об этом другим. Способность отстаивать свой взгляд называется ассертивностью, исключающей агрессию, пассивность, доминирование или манипулирование. Ассертивность подразумевает честное и уместное выражение чувств, взглядов, потребностей.

Ассертивный человек умеет определять границы дозволенного, защищаться от эксплуатации и острых конфликтов, получать желаемое. Спокойно принимает точку зрения, отличную от своей, и знает, что мир – это место, где все одинаково важны. Если все это сейчас вам кажется фантастикой, не бойтесь. Книга "Как всегда стоять на своем" поможет вам овладеть ассертивностью и добиться успеха во всех сферах жизни.

Кому подарить: друзьям, коллегам, родственникам, которые заслуживают получать больше, чем имеют из-за страха сказать "нет".

Александр Грехов, Анастасия Никулина "Отбой воздушной тревоги", издательство Vivat

Первые месяцы полномасштабной войны были сложными и морально изнурительными. Каждый из нас мечтал услышать известие о том, что все кончилось, и можно возвращаться домой. Но многие украинцы, к сожалению, до сих пор об этом только мечтают.

"Отбой воздушной тревоги" – это арт-дневник, на страницах которого спрятаны наши маленькие и большие победы, общая боль, мемы, срачи, немного тревоги и неисчерпаемая вера в победу. Эта яркая и светлая книга, несмотря на мрачность событий, которые мы пережили, вдохновит вас улыбнуться и жить дальше. Ибо однажды мы все вернемся домой и отпразднуем последний отбой воздушной тревоги по всей стране.

Кому подарить: себе, чтобы было что когда-то детям показать, друзьям-иностранцам, которые поддерживают Украину – книга вышла также и на английском языке.

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