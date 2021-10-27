Поклонники в предвкушении: в Киев едет легендарная рок-группа

Спустя 9 лет в украинскую столицу возвращается группа "Би-2".

В Киев едет с концертом легендарная рок-группа "Би-2". Музыканты наконец-то соберут своих украинских поклонников на концерте, который состоится на открытой площадке – на территории Киевского ВДНГ 21 мая 2022 года.

Соскучившимся по Украине "Би-2" есть чем порадовать поклонников: они привезут свое новое шоу NewBest - самое масштабное и зрелищное в истории группы.

Гостей концерта ждут захватывающая дух сценография и световое шоу, а отдельное внимание группа традиционно уделит топовому, мощному звуку.

Музыканты отыграют свои самые убойные хиты, в том числе они исполнят чарт-топеры 2020 и 2021 годов: синглы "Пекло", "Депрессия" и "Бог проклятых" и "Нам не нужен герой".

Впрочем, фанаты из всех уголков Украины впервые услышат в лайве многие песни из сета: последний концерт Би-2 в Киеве состоялся в далеком 2013 году. За это время группа успела выпустить два новых альбома, признанных поклонниками лучшими в истории группы, — и сейчас музыканты вовсю готовятся к выходу новой пластинки.

В главном шоу 2022 года примет участие специальный гость – украинская певица и пианистка Мария Чайковская. Она стала известной в музыкальном мире как лауреат международных классических и джазовых фортепианных конкурсов и фестивалей. В 2011 году Мария стала настоящей интернет-сенсацией после того, как выложила в сеть несколько своих авторских песен. Слушатели знают песни Чайковской по множеству ТВ-проектов, сериалов и полнометражных кинофильмов.

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