Празднуют годовщину помолвки: 10 интересных фактов о принцессе Евгении и ее муже Джеке Бруксбэнке

22 января исполняется семь лет со дня помолвки принцессы Йоркской Евгении и Джека Бруксбэнка. Мы собрали для вас самые интересные факты об этой паре, которая в браке уже семь лет и растит двоих сыновей.

1.До объявлений о своей помолвке Евгения и Джек встречались семь лет, а познакомились они на курорте Вербье, в Швейцарии, где семья Йоркских часто любила раньше отдыхать. Джек работал там официантом в одном из заведений. Ему было 24 года, а ей 20 лет.

2. Джек Бруксбэнк сделал принцессе предложение во время отпуска в Никарагуа. В этот момент они оба смотрели на озеро на закате. Позже в интервью BBC Евгения рассказывала, что это стало для нее абсолютной неожиданностью и она была тронута до слез.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

3. Джек говорил, что влюбился в Евгению с первого взгляда. Вероятно, она почувствовала, что это взаимно.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

4. Офис герцога Йоркского (отца Евгении) объявил о помолвке принцессы и Джека Бруксбэнка 22 января 2018 года. После объявления были опубликованы фотографии помолвки пары, сделанные в Картинной галерее Букингемского дворца.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

5. На фотосессии в честь своей помолвки принцесса появилась в платье от Erdem, туфлях от Jimmy Choo, а на ее пальце сверкало кольцо с сапфиром падпараджа (Падпараджа — редкий розово-оранжевый сапфир, обычно добываемый на Шри-Ланке), окруженным бриллиантами.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении / Фото: Associated Press

6.В апреле 2018 года пара переехала из Сент-Джеймсского дворца и поселилась в коттедже Айви в Кенсингтонском дворце. А их свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 12 октября 2018 года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

7. После замужества Евгения свой титул принцессы не потеряла, однако приставку "Йоркская" утратила, так происходит со всеми женщинами в королевской семье, которые выходят замуж. После свадьбы ее могут называть Ее Высочество принцесса Евгения миссис Бруксбэнк.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

8. Принцесса Евгения шла под венец в свадебном платье от британского модельера Питера Пилотто (бренд Peter Pilotto), и оно было специально так разработано, чтобы невеста могла продемонстрировать свой большой шрам на спине (после операции, связанной со сколиозом, которую ей сделали в 12 лет).

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

9. Через три года, 9 февраля 2021 года, принцесса Евгения родила первого сына Августа, а 30 мая 2023 года на свет появился и второй сын супругов – Эрнест.

10. В мае 2022 года сообщалось, что Джек и Евгения переехали в Португалию, где Бруксбенк работает. Сейчас жизнь семьи сосредоточена между Португалией и Британией.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Ранее мы подробнее рассказывали историю любви этой королевской пары.

Читайте также:

Выставка свадебных нарядов принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка (7 фото)