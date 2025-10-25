Премьера фильма "Серые пчелы": Виктор Жданов, Игорь Кондратюк и Наталка Ворожбит посетили кинособытие

Виктор Жданов

В Киеве состоялась премьера украинского фильма «Серые пчелы» от Дмитрия Моисеева. Презентовали ленту режиссер Дмитрий Моисеев, главный герой фильма — актер Виктор Жданов, продюсер Иванна Дядюра, оператор-постановщик и военный Вадим Ильков, звукорежиссер Артем Мостовой, художник-постановщик Владлен Одуденко, кастинг-директор Ольга Савина и другие.

Мероприятие также посетили: продюсер Игорь Кондратюк, драматург Наталка Ворожбит, актеры Андрей Исаенко, Наталья Бабенко, Сергей Кисель, Светлана Охрименко, Кристина Игнат, Паола Элизабет Джим, Кристина Янкова, Эдуард Поляков, писатель Андрей Кокотюха, ведущий Вячеслав Соломка и председатель Госкино Андрей Осипов.

События в фильме «Серые пчелы» происходят в Донецкой области, в «серой зоне» АТО. Там в небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое мужчин. Под снарядами, которые иногда пролетают над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасной местности. Но все рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

Лента основана на бестселлере Андрея Куркова «Серые пчелы», который вошел в шорт-лист «Книги года BBC-2018» и список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker. Но фильм не дословно пересказывает роман, а скорее переосмысливает его. Он создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Съемки фильма начались на Луганщине, в селе Волчеяровка под Северодонецком в феврале 2022-го года. Из-за начала полномасштабного вторжения пришлось сменить локацию и снимать на Киевщине.

Вторжение изменило и судьбу команды фильма. Оператор-постановщик Вадим Ильков присоединился к 39 ОБрБО, которая работает на Херсонском направлении. На премьере проходил сбор на три наземные станции управления для подразделения.

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Роттердаме (Нидерланды) в 2024 году. В Украине фильм получил гран-при Одесского кинофестиваля и специальную награду фестиваля «Молодость». А еще ленту признали лучшим фильмом на премии кинокритиков «Киноколо».

Фильм «Серые пчелы» уже в национальном прокате.