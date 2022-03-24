Прочь русский контент: 10 украинских YouTube-каналов, на которые стоит подписаться

В этой подборке вы найдете интересные каналы о науке, истории, украинской культуре и даже садоводстве.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы переосмыслили свое отношение к этой стране и наконец отказались не только от продукции российского производства, но и от контента россиян. Если до 24 февраля вы любили смотреть ролики на YouTube из России, а теперь не знаете, чем их заменить, мы подготовили для вас подборку 10 украинских каналов, которые блогеры ведут на украинском языке.

Проклятый рационалист

YouTube-канал имени Т.Г. Шевченко

Ukrainer

Пылает

Твоя Подпольная Гуманитарка

Андрей Каранда. Ландшафтный дизайн

Влад Сторителер

Travel Bastards

Двухколесные хроники

идея александровна

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