Прочь русский контент: 10 украинских YouTube-каналов, на которые стоит подписаться

В этой подборке вы найдете интересные каналы о науке, истории, украинской культуре и даже садоводстве.
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы переосмыслили свое отношение к этой стране и наконец отказались не только от продукции российского производства, но и от контента россиян. Если до 24 февраля вы любили смотреть ролики на YouTube из России, а теперь не знаете, чем их заменить, мы подготовили для вас подборку 10 украинских каналов, которые блогеры ведут на украинском языке.
Проклятый рационалист
YouTube-канал имени Т.Г. Шевченко
Ukrainer
Пылает
Твоя Подпольная Гуманитарка
Андрей Каранда. Ландшафтный дизайн
Влад Сторителер
Travel Bastards
Двухколесные хроники
идея александровна
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